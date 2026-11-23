A kormány döntött az új könyvekre vonatkozó kötelező árkötöttség megszüntetéséhez szükséges jogszabály-módosításról. A változtatást korábban Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter ígérte meg. A módosítás lehetővé teszi, hogy a könyvkereskedők az eddiginél nagyobb kedvezményt adjanak az új könyvekre.

A miniszter a könyvszakma képviselői előtt jelentette be, hogy kezdeményezi a 2024-ben bevezetett árkötöttség megszüntetését. A szabályozás jelenleg a könyvek megjelenését követő egy évben legfeljebb 10 százalékos árengedményt engedélyez. A kormány most elfogadta a korlátozás megszüntetését célzó jogszabály-módosítást.

A szabályozás eredetileg a kisebb könyvesboltok védelmét célozta, bevezetését azonban nem előzte meg megfelelő hatásvizsgálat és érdemi szakmai egyeztetés. A korlátozás a könyvkereskedők árképzési mozgásterét is szűkítette, miközben az olvasók számára korlátozta az új könyvekre elérhető kedvezményeket.

EZ IS ÉRDEKELHET Így robbant be a könyvpiac: ezek a címek százmilliókat hoztak a konyhára 2017 óta a legnagyobb példányszámú (egyszeri megjelenésre jutó) kiadott könyvek magyar szerzők szerinti listáján három, százezer példányszám feletti kötet található.

A módosítás célja, hogy a könyvkereskedők ismét szabadabban határozhassák meg az általuk kínált árengedményeket, az olvasók pedig kedvezőbb feltételekkel juthassanak hozzá az új megjelenésekhez. A minisztérium ugyanakkor továbbra is fontosnak tartja a kisebb, független könyvesboltok helyzetének javítását és a könyvpiac sokszínűségének megőrzését.

A Kormány által tárgyalt és november 18-án elfogadott módosítást szakmai konzultáció előzte meg, amelynek keretében Berg Judit irodalomért felelős helyettes államtitkár egyeztetett a kiadói és szerzői szervezetek képviselőivel. A módosítás kidolgozásakor figyelembe vették az árkötöttséggel kapcsolatos tapasztalatokat is. Mindezek alapján világossá vált, hogy voltak olyan szereplők, amelyek előnyösnek értékelték az előző kormány piacbefolyásoló szabályozását. Ezzel együtt széles körű egyetértés alakult ki a módosítás elfogadásáról. A jogszabály módosítás hamarosan az Országgyűlés elé kerül.