Emelkedő forgalomban nőtt a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 139 814,53 ponton zárt, 1,57 százalékkal, 2165,80 ponttal magasabban, mint az előző héten.

A heti forgalom 152,005 milliárd forint volt az előző héten elért 137,228 milliárd forint után, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek.

Hétfőn a nemzetközi tendenciát követte a BÉT, így a részvényindexe, a BUX 1,97 százalékos emelkedéssel 140 363,31 ponton zárt. A hét következő napjain a kedvezőtlen nemzetközi hangulat hatására már esett a BUX, kedden 1,71, szerdán pedig 1,97 százalékkal gyengült.

Csütörtökön az amerikai börzék a hálaadás miatt zárva voltak, az európai tőzsdéken viszont pozitív hangulatban kereskedtek. A BÉT-en a kedvező befektetői hangulat a vezető részvények közül egyedül az OTP árfolyamában látszódott meg, a bankpapír az előző napi 3,5 százalékos gyengülés után 2,54 százalékkal emelkedett; a BUX 0,54 százalékkal erősödött.

Pénteken az OTP húzta fel a BUX-ot, amely 2,84 százalékkal emelkedett, a bankapír 4,78 százalékos erősödése mellett a többi vezető részvény árfolyama is nőtt, mindez a kedvező nemzetközi befektetői hangulatra vezethető vissza.

Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában közölte, hogy céláremelés érkezett a Richterre: a PKO BP Securities 12 500 forintról 16 500 forintra emelte a gyógyszergyártó célárfolyamát, az ajánlást tartásról vételre javította.

Hozzátették, az OTP Bank csütörtökön bejelentette be, hogy megvásárolta az üzbég Ipoteka Bank 17,5 százalékát, így teljes részesedése 90,4 százalékra emelkedett.