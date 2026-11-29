Az Egyesült Államokban a robusztus gazdasági növekedés és a gyorsuló infláció miatt felerősödtek a jegybanki kamatemelést váró hangok.
Meglódult a magyar tőzsde: a nagyvállalati részvények pörgették fel a heti kereskedést
Emelkedő forgalomban nőtt a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 139 814,53 ponton zárt, 1,57 százalékkal, 2165,80 ponttal magasabban, mint az előző héten.
A heti forgalom 152,005 milliárd forint volt az előző héten elért 137,228 milliárd forint után, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek.
Hétfőn a nemzetközi tendenciát követte a BÉT, így a részvényindexe, a BUX 1,97 százalékos emelkedéssel 140 363,31 ponton zárt. A hét következő napjain a kedvezőtlen nemzetközi hangulat hatására már esett a BUX, kedden 1,71, szerdán pedig 1,97 százalékkal gyengült.
Csütörtökön az amerikai börzék a hálaadás miatt zárva voltak, az európai tőzsdéken viszont pozitív hangulatban kereskedtek. A BÉT-en a kedvező befektetői hangulat a vezető részvények közül egyedül az OTP árfolyamában látszódott meg, a bankpapír az előző napi 3,5 százalékos gyengülés után 2,54 százalékkal emelkedett; a BUX 0,54 százalékkal erősödött.
Pénteken az OTP húzta fel a BUX-ot, amely 2,84 százalékkal emelkedett, a bankapír 4,78 százalékos erősödése mellett a többi vezető részvény árfolyama is nőtt, mindez a kedvező nemzetközi befektetői hangulatra vezethető vissza.
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Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában közölte, hogy céláremelés érkezett a Richterre: a PKO BP Securities 12 500 forintról 16 500 forintra emelte a gyógyszergyártó célárfolyamát, az ajánlást tartásról vételre javította.
Hozzátették, az OTP Bank csütörtökön bejelentette be, hogy megvásárolta az üzbég Ipoteka Bank 17,5 százalékát, így teljes részesedése 90,4 százalékra emelkedett.
- A héten a vezető részvények közül a legnagyobb mértékben, 3,22 százalékkal az OTP árfolyama emelkedett, pénteken a részvény 39 710 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 101,29 milliárd forintot.
- A Richter ára 2,18 százalékkal nőtt a héten, a részvény 13 580 forinton zárt pénteken, heti forgalma több mint 27,26 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama a héten 1,05 százalékkal erősödött, pénteki záróára 2900 forint volt, heti forgalma 4,68 milliárd forint volt.
- A Mol ára 0,04 százalékkal gyengült a héten, a részvény 4548 forinton zárt pénteken, heti forgalma 15,68 milliárd forintot tett ki.
- A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 1,46 százalékkal, 117,96 ponttal esett és 7949,29 ponton zárta a hetet.
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Emelkedéssel indult a hálaadás utáni rövidített kereskedés az amerikai tőzsdéken, miközben a magyar piac az OTP vezetésével jóval felülteljesítette az európai mezőnyt.
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Amikor a világ kormányai arra ösztönzik a lakosságot, hogy halmozzanak fel tartós élelmiszereket a válsághelyzetekre, érdemes Dél-Olaszország felé fordulni inspirációért.
avuló nemzetközi hangulatban próbálja ledolgozni az elmúlt hetek veszteségeit a forint.
Erősödéssel indult a pénteki kereskedés Budapesten és Európa vezető tőzsdéin.
Erőteljesen emelkedtek csütörtökön az európai tőzsdék a szerdai eladási hullám után, Budapesten pedig az OTP vezette a felpattanást.
A forint délelőtti erősödése csütörtök délre elolvadt, az eurót ismét 372 forint felett jegyezték.
Erős felpattanással indult a csütörtöki kereskedés az európai tőzsdéken, és a magyar részvénypiac is csatlakozott az emelkedéshez.
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