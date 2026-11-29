Az ünnepi készülődés idején nemcsak a pénztárcánkra, hanem az online vásárlások során megadott adatainkra és otthonunk biztonságára is érdemes fokozottan figyelni. A karácsonyi vásárok tömegében könnyen lecsaphatnak a zsebtolvajok, miközben az internetes csalók is egyre több módszerrel próbálják megtéveszteni a vásárlókat. A rendőrség összegyűjtötte, mire érdemes ügyelni az adventi időszakban.

Az adventi időszakban a karácsonyi vásárok forgatagában és az internetes vásárlások során is fokozottan veszélyben lehetnek az értékeink és a személyes adataink. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a zsúfolt helyeken elkövetett lopások mellett az online csalók is megpróbálhatják kihasználni az ünnepi készülődés időszakát.

A karácsony előtti hetekben sokan indulnak ajándékokat vásárolni, a bevásárlóközpontok és az adventi vásárok pedig egyre zsúfoltabbá válnak. A tömegben könnyebben válhatunk zsebtolvajok áldozatává, ezért a rendőrség azt kéri, hogy ilyenkor különösen ügyeljünk a táskánkra, a pénztárcánkra és a bankkártyánkra.

A hatóságok tanácsai szerint vásárlás közben ne hagyjuk őrizetlenül a táskánkat vagy a pénztárcánkat, és ne tegyük ezeket a bevásárlókocsiba sem. Fizetés után érdemes ellenőrizni, hogy a bankkártyát és a pénztárcát biztonságosan elraktuk-e. Az értékeinket ne külső vagy hátsó zsebben tartsuk, hanem lehetőleg belső, cipzárral zárható rekeszben.

A tömegközlekedési eszközökön és az adventi vásárokban szintén fokozott figyelemre van szükség. A rendőrség azt javasolja, hogy ne tartsunk magunknál nagyobb mennyiségű készpénzt, a bankkártyát és a hozzá tartozó PIN-kódot pedig semmiképpen se tároljuk együtt. Az autóban se hagyjunk értékeket, különösen ne olyan helyen, ahol kívülről is jól láthatók.

Az online vásárlásoknál is résen kell lenni

Nemcsak a személyes vásárlások, hanem az internetes rendelések is tartogathatnak veszélyeket. A csalók gyakran csomagküldéssel kapcsolatos üzenetekkel próbálják megtéveszteni az embereket, ezért a rendőrség arra figyelmeztet, hogy ne kattintsunk gyanús linkekre, és semmilyen körülmények között ne adjuk meg banki adatainkat ismeretlen oldalakon.

Internetes vásárláskor kizárólag megbízható webáruházakat érdemes választani, a feltűnően kedvező, gyanús ajánlatokkal pedig óvatosan kell bánni.

Az otthonunk biztonságáról sem szabad megfeledkezni. Ha az ünnepek alatt elutazunk, indulás előtt ellenőrizzük, hogy minden ajtót és ablakot bezártunk-e. A rendőrség azt is javasolja, hogy kérjük meg a szomszédunkat, figyeljen az ingatlanra, amíg távol vagyunk.

A hatóság szerint a tudatosabb készülődés és az alapvető óvintézkedések betartása sok kellemetlenségtől óvhat meg bennünket az ünnepi időszakban.

Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MRTV