Jogerősen egy év, végrehajtásában két év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a Budapest Környéki Törvényszék azt a férfit, aki idén tavasszal bombatámadással fenyegetőzött Orbán Viktor volt miniszterelnök egyik Facebook-bejegyzése alatt.

Az eset idén április 13-án történt. A bíróság tájékoztatása szerint a férfi a munkahelye elvesztése, majd egy édesanyjával történt veszekedés után nyugtatókra alkoholt ivott, aminek következtében elvesztette az önkontrollját.

Orbán Viktor ezen a napon, a tavaszi választások másnapján tett közzé egy videót, amelyben a választási vereséget értékelte, és politikai hátországának újjászervezését ígérte. A bejegyzés alatt a vádlott olyan hozzászólást hagyott, amelyben a Roosevelt irodaházat és különböző általános iskolákat érintő támadásokkal fenyegetőzött. Mivel a megnyilvánulás a vádhatóság szerint egyértelműen alkalmas volt a lakosság megfélemlítésére, a férfit terrorcselekménnyel fenyegetés bűntette miatt állították bíróság elé.

A pénteki előkészítő ülésen a férfi beismerte a bűnösségét, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság az egyéves börtönbüntetés felfüggesztése mellett előzetes mentesítésben is részesítette a vádlottat. A döntést az ügyészség, a vádlott és a védelem is tudomásul vette, így az ítélet azonnal jogerőre emelkedett.