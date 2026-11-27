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Elítélték a férfit, aki robbantással fenyegetőzött Orbán Viktor oldalán: megszületett a jogerős ítélet
Jogerősen egy év, végrehajtásában két év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a Budapest Környéki Törvényszék azt a férfit, aki idén tavasszal bombatámadással fenyegetőzött Orbán Viktor volt miniszterelnök egyik Facebook-bejegyzése alatt.
Az eset idén április 13-án történt. A bíróság tájékoztatása szerint a férfi a munkahelye elvesztése, majd egy édesanyjával történt veszekedés után nyugtatókra alkoholt ivott, aminek következtében elvesztette az önkontrollját.
Orbán Viktor ezen a napon, a tavaszi választások másnapján tett közzé egy videót, amelyben a választási vereséget értékelte, és politikai hátországának újjászervezését ígérte. A bejegyzés alatt a vádlott olyan hozzászólást hagyott, amelyben a Roosevelt irodaházat és különböző általános iskolákat érintő támadásokkal fenyegetőzött. Mivel a megnyilvánulás a vádhatóság szerint egyértelműen alkalmas volt a lakosság megfélemlítésére, a férfit terrorcselekménnyel fenyegetés bűntette miatt állították bíróság elé.
A pénteki előkészítő ülésen a férfi beismerte a bűnösségét, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság az egyéves börtönbüntetés felfüggesztése mellett előzetes mentesítésben is részesítette a vádlottat. A döntést az ügyészség, a vádlott és a védelem is tudomásul vette, így az ítélet azonnal jogerőre emelkedett.
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