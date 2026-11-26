Eladta magyarországi otthonát és Balira költözött Noszály Sándor, ahol saját elmondása szerint spirituális vezető lett. Az 54 éves egykori teniszezőért barátai és ismerősei komolyan aggódnak, féltve a korábban bipoláris zavarral diagnosztizált sportoló mentális egészségét és anyagi biztonságát - írja a Blikk.

Noszály Sándor élete ismét éles fordulatot vett. Mielőtt Balin letelepedett volna, New Yorkban és Los Angelesben is megfordult. Bár a közösségi médiában aktív, barátai szerint a bejegyzéseiből nehéz megítélni a valós állapotát. Ismerőseit leginkább az aggasztja, hogy nincs mellette senki, aki odafigyelne rá, és az sem világos, hogy egyáltalán szedi-e a betegségére felírt gyógyszereket, vagy miből fedezi a külföldi tartózkodását.

A sajtó megkeresésére az egykori sportoló szűkszavúan és rejtélyesen reagált. Kijelentette, hogy Balin spirituális vezető lett, majd hozzátette, hogy vasárnap az egész világ és csaknem kilencmilliárd ember élete meg fog változni.

Két évvel ezelőtt, a 2024-es Sztárbox című műsor idején derült ki a nyilvánosság számára, hogy a volt teniszbajnok bipoláris zavarral küzd. Akkor az állapota olyan súlyossá vált, hogy mentális összeomlása miatt orvosi segítségre és kórházi kezelésre szorult. Ezt követően úgy tűnt, sikerült egyenesbe jönnie, hiszen terápiára járt, rendszeresen szedte a gyógyszereit, sőt StigmaNO címmel saját podcastet is indított. Ebben a mentális betegségeket övező társadalmi előítéletek lebontásán dolgozott, saját és vendégei tapasztalatait megosztva a hallgatókkal.

Noszály korábban őszintén beszélt arról, hogy több mint egy évtizedbe telt, mire képes volt elfogadni a diagnózist és megkezdeni a gyógyszeres kezelést. A betegség kialakulását a 2014-es válásához kötötte, ugyanis az akkori extrém stressz és tartós álmatlanság miatt felírt antidepresszánsok – saját bevallása szerint – félrekezelésnek bizonyultak, és ezek robbantották ki nála az első mániás epizódot.

Felépülése után hangsúlyozta, hogy a bipoláris zavarból nem lehet teljesen kigyógyulni, de a kiváltó tényezők – mint az alkohol és a stressz – kerülésével, valamint szigorú napi rutinnal és megfelelő pihenéssel kordában tartható. A mostani váratlan külföldi költözése és titokzatos nyilatkozatai azonban arra utalnak, hogy a korábban kialakított egyensúlya ismét felborulhatott.