Nyolcvanhét éves korában elhunyt Vera von Lehndorff, ismertebb nevén Veruschka, a világ egyik első szupermodellje
Teljesen új életet kezdett Noszály Sándor, otthonát is eladta: ezen a festői szigeten telepedett le
Eladta magyarországi otthonát és Balira költözött Noszály Sándor, ahol saját elmondása szerint spirituális vezető lett. Az 54 éves egykori teniszezőért barátai és ismerősei komolyan aggódnak, féltve a korábban bipoláris zavarral diagnosztizált sportoló mentális egészségét és anyagi biztonságát - írja a Blikk.
Noszály Sándor élete ismét éles fordulatot vett. Mielőtt Balin letelepedett volna, New Yorkban és Los Angelesben is megfordult. Bár a közösségi médiában aktív, barátai szerint a bejegyzéseiből nehéz megítélni a valós állapotát. Ismerőseit leginkább az aggasztja, hogy nincs mellette senki, aki odafigyelne rá, és az sem világos, hogy egyáltalán szedi-e a betegségére felírt gyógyszereket, vagy miből fedezi a külföldi tartózkodását.
A sajtó megkeresésére az egykori sportoló szűkszavúan és rejtélyesen reagált. Kijelentette, hogy Balin spirituális vezető lett, majd hozzátette, hogy vasárnap az egész világ és csaknem kilencmilliárd ember élete meg fog változni.
Két évvel ezelőtt, a 2024-es Sztárbox című műsor idején derült ki a nyilvánosság számára, hogy a volt teniszbajnok bipoláris zavarral küzd. Akkor az állapota olyan súlyossá vált, hogy mentális összeomlása miatt orvosi segítségre és kórházi kezelésre szorult. Ezt követően úgy tűnt, sikerült egyenesbe jönnie, hiszen terápiára járt, rendszeresen szedte a gyógyszereit, sőt StigmaNO címmel saját podcastet is indított. Ebben a mentális betegségeket övező társadalmi előítéletek lebontásán dolgozott, saját és vendégei tapasztalatait megosztva a hallgatókkal.
Noszály korábban őszintén beszélt arról, hogy több mint egy évtizedbe telt, mire képes volt elfogadni a diagnózist és megkezdeni a gyógyszeres kezelést. A betegség kialakulását a 2014-es válásához kötötte, ugyanis az akkori extrém stressz és tartós álmatlanság miatt felírt antidepresszánsok – saját bevallása szerint – félrekezelésnek bizonyultak, és ezek robbantották ki nála az első mániás epizódot.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Felépülése után hangsúlyozta, hogy a bipoláris zavarból nem lehet teljesen kigyógyulni, de a kiváltó tényezők – mint az alkohol és a stressz – kerülésével, valamint szigorú napi rutinnal és megfelelő pihenéssel kordában tartható. A mostani váratlan külföldi költözése és titokzatos nyilatkozatai azonban arra utalnak, hogy a korábban kialakított egyensúlya ismét felborulhatott.
Magyarországon Budapest vezeti, a Dél-Dunántúl zárja a boldog életévek számát vizsgáló európai régiók összehasonlítását.
Új, milliárdos nyereményű időszakos játékkal ünnepli az év végét a Szerencsejáték Zrt.
A kormány döntött az új könyvekre vonatkozó kötelező árkötöttség megszüntetéséhez szükséges jogszabály-módosításról.
Hajléktalanként vonatokon húzta meg magát, most az X-Faktorban küzd a győzelemért: múltjáról vallott az énekes
A hétvégi második élő show-ban nyújtott teljesítményével Máté Dzsi széket kapott, így biztosította a helyét a következő fordulóban.
Megszűnik a régi rendszer az Ötöslottónál: már ezen a héten életbe lép a változás, minden játékost érint
November 28-tól, a 48. játékhéttől kezdve új szabály lép életbe az ötöslottónál
Kihúzták a Hatoslottó 2026/47. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt!
November 24-én láthatjuk az év egyik leglátványosabb, földközeli teliholdját.
Pályafutását a Veszprémi Petőfi Színházban kezdte, később játszott többek között Miskolcon, Szegeden és a Honvéd Művészegyüttesben is.
Na, vajon elvitte-e valaki a 620 millió forintos főnyereményt a 47. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Óriási mázli, három magyar is milliós összeget kaszált az Eurojackpoton: mutatjuk a számokat, lehet, hogy a tiéd is köztük van!
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/47. heti, pénteki nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki az európai szuperlottó főnyereményét!
Vajon elvitte valaki az 680 millió forintos főnyereményt a hatoslottó csütörtöki sorsolásán?
A Comcast és a Skydance 2027 végén végleg leállítja a több mint húsz európai országban elérhető SkyShowtime streamingszolgáltatást.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/47. heti nyerőszámait. Mutatjuk, ez alkalommal elvitte-e valaki a főnyereményt.
Őszintén vallott anyagi nehézségeiről a népszerű műsorvezető: többször is csődbe ment, szinte mindenét elvesztette, most új szakmát tanul
Két súlyosan veszteséges nagykoncertje után szinte minden tartalékát felélte Freddie, ezért úgy döntött, feleségével közösen egy teljesen új szakmát tanul.
Milliárdos üzleti háború robbanhat ki az új James Bond-film körül: luxusmárkák feszülnek egymásnak Robert Pattinson miatt
A negyvenéves Robert Pattinson lesz az új James Bond, a bejelentés pedig azonnal éles versenyt indított el a luxusmárkák között.
Nem kell sokáig várniuk a 3-test-probléma rajongóinak: kiderült, mikor folytatódik a várva várt sorozat
A sci-fi sorozat folytatása 2027. január 14-én érkezik a streamingplatformra.
Másfél millió forintos pénzbüntetést és tíz hónapos járművezetéstől való eltiltást kapott Majka ittas vezetés miatt.
A Cynet kiberbiztonsági vállalat jelentése szerint a bűnözők a Google Colab felületén terjesztik a rosszindulatú fájlokat.
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.