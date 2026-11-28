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Egykor házra és nyaralóra is futotta belőle, ma már a minimálbér sem jön össze: nehéz helyzetben van Budapest ikonikus kisboltja
Egyetlen kis bolt és a bejáratott vevőkör néhány évtizede még biztos megélhetést jelentett: Drobina Krisztina édesapja pesterzsébeti cipő- és szabókelléküzletéből a család fenntartása mellett autóra és nyaralóra is futotta. Mára annyira átalakultak a vásárlási szokások, hogy szinte csodaszámba megy egy ilyen üzlet fennmaradása, a tulajdonosnak pedig olykor a minimálbérnél is kevesebb marad a bevételből. Mi egy tipográfiával foglalkozó Facebook-csoportban figyeltünk fel a boltra, majd elmentünk megnézni, és beszélgettünk Krisztinával a régi időkről, a mai megélhetésről és arról, miért szeretné mindezek ellenére nyugdíj után is folytatni.
Pénzcentrum: Amikor belép az ember, olyan érzése van, mintha egy másik világba érkezett volna. Tudatosan őrzöd az üzlet régi hangulatát?
Drobina Krisztina: Igen, mert nekem ez a gyerekkorom, és nem gondolom, hogy attól többen járnának be, ha minden csillogna-villogna. Apukám a hetvenes években vette át a boltot, de már előtte is cipőkelléküzlet működött itt. Amikor lecseréltettem a redőnyt, kiderült, hogy 1946-os volt, úgyhogy valóban nagyon régi helyről beszélünk. Ide jártam iskolába a piac mögé, tanítás után pedig bejöttem apukámhoz. Most is őrzöm a kaptafáját, amin dolgozott, és itt van a nagyapám kis bőröndje is a régi szerszámokkal. A vásárlók közül is sokan kötődnek a bolthoz: vannak, akik azért térnek be nosztalgiázni, mert gyerekkorukban ugyanitt vásároltak.
Hogyan került a családhoz az üzlet, és mikor vetted át az édesapádtól?
Apukám eredetileg cipészmester volt, cipészkedett is, a körúton működött a boltja, mielőtt ezt átvette volna, akkor még gyeek voltam. Később pedig kereskedelmi szakközépiskolába jártam, mert ő úgy gondolta, hogy ez jó szakma lesz nekem.
Amikor betegeskedni kezdett, bejöttem hozzá kisegíteni, aztán itt ragadtam, és 2016-ban átvettem az üzletet. A szakmát is tőle tanultam, ami azért fontos, mert itt nem elég tudni, hogy melyik termék melyik polcon van: azt is el kell magyarázni a vevőnek, hogy mire és hogyan használhatja.
Milyen volt a bolt fénykorában, amikor még az édesapád vezette?
Akkoriban cipészek és szabók jártak ide, akik sok cipzárt, cérnát és más kelléket vittek, apukámnak pedig rengeteg szakmai ismerőse volt. Még vidékre, a gyárba is lement, hogy felhozza a táblás bőröket, miközben ma már egészen mások a beszerzési lehetőségek.
A nyolcvanas években ebből az üzletből el tudta tartani a családot, és a bátyámékat is tudta segíteni. Volt autó, ház és zamárdi nyaraló, vagyis akkor ez a kereskedés egészen más megélhetést biztosított. Nekem ma már sem nyaralóra, sem autóra nem telne belőle.
Kik maradtak meg vásárlónak, amióta kevesebb szakmabeli tér be?
Ma már elsősorban a lakosság vásárol nálam, mert a szakemberek inkább közvetlenül a készítőhöz vagy a nagykereskedőhöz mennek. A vevőköröm ugyanakkor vegyes: jönnek kisgyerekes anyukák, nagymamák, középkorúak, és a környező kerületekből, sőt Szigetszentmiklósról is volt már vásárlóm. Hétvégén azok is eljutnak ide, akik egész héten dolgoznak, és a családi piacozás közben beugranak cipőfűzőért vagy talpbetétért. Összességében viszont azt érzem, hogy a piacon is kevesebben fordulnak meg, és ez az itteni forgalmon is meglátszik.
Mekkora napi bevételből kell fenntartanod az üzletet?
Nagyon változó, ezért havi keresetet sem tudnék pontosan mondani, hiszen egészen más egy január és egy nyári hónap. Van, amikor ötezer forint a napi bevétel, máskor tizenöt-húszezer, százezres napjaim pedig nincsenek. Ráadásul ez bevétel, amiből még árut kell vásárolni, rezsit és adókat kell fizetni, és csak azután derül ki, hogy nekem mennyi marad. Előfordul, hogy a minimálbérnek megfelelő összeget sem tudom kivenni, alkalmazottat pedig már egyáltalán nem bírna el az üzlet. Nyáron különösen visszaesik a forgalom, amikor iskolaszünet van, és sokan elmennek szabadságra.
Az mennyit számít, hogy nem kell bérleti díjat fizetned?
Nagyon sokat, mert apukám a kilencvenes években megvette az üzlethelyiséget, így az most már saját tulajdon. Ha bérleti díjat is ki kellene termelnem, sokkal nehezebb helyzetben lennék. A rezsit igyekszem alacsonyan tartani, így a közös költséggel együtt körülbelül harmincezer forintból kijön egy hónap, de ehhez az is hozzátartozik, hogy nagyon takarékosan fűtök. Gázkonvektor van, amit csak későn kapcsolok be, mert figyelnem kell arra, hogy mennyit költök.
Kívülről apró árucikkekkel teli boltnak látszik, mennyi pénz áll a készletben?
Körülbelül egy-két millió forint. Sokféle terméket kell tartanom ahhoz, hogy aki bejön, lehetőleg megtalálja, amit keres, miközben ezek egy része nagyon lassan fogy. A beszerzésnél az a nehézség, hogy hiába adok el valamiből egy-két darabot, nekem esetenként ötvenet vagy százat kellene megvennem. Így aztán vannak termékek, amelyekben évekig benne áll a pénz, de ha nem tartom őket, akkor meg nem tudom kiszolgálni a vásárlót.
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Hogyan lehet ezen takarékoskodni anélkül, hogy kiürülnének a polcok?
Inkább a választékot szűkítettem bizonyos termékeknél, nem pedig teljesen elhagytam valamit. Függönybehúzóból például régebben háromfélét árultam, most már csak egyet, mert nem tudom vállalni, hogy több hasonló változatban álljon a pénzem. A bőrfestéknél is előfordul, hogy éppen egy keresett szín hiányzik, de abból sem elég feltétlenül egyetlen darabot megrendelnem. Ráadásul többnyire rendelem az árut, ezért a szállítási díjat is bele kell kalkulálnom, és ha a csomag késik, azt a vásárlónak is el kell magyaráznom.
Mekkora árrést lehet elérni ezeken a termékeken?
Az árukra körülbelül harminc százalékot teszek rá, de ebből még az üzlet működésének költségeit is ki kell gazdálkodni. Közben arra is figyelnem kell, hogy olyan árat mondjak, amelyet a vásárló még ki tud fizetni. Nálam jellemzően ötszáz-ezer forintos vásárlásokból áll össze a napi bevétel, és már az is ritka, hogy valaki egyszerre ötezer forintot költsön. Emiatt a bankkártyás fizetés költségét is megérzem, hiszen a kis összegű vásárlások mellett a terminál fenntartása és a levonások is számítanak.
Mennyire érzékenyek most az emberek az árakra?
Azt tapasztalom, hogy sokan az olcsóbb terméket keresik, mert úgy gondolják, az is ugyanolyan jó lesz. A beszélgetésünk alatt is bejött egy vásárló, aki kisebb kiszerelésű cipőápolót szeretett volna, mert csak egy cipőhöz kellett neki, és végül az ezerkétszáz forintos tubust sem vitte el. Én közben tudom, hogy az jó minőségű magyar termék, és aki kipróbálta, gyakran visszajön érte, de attól még el kell fogadnom, hogy valakinek ez az összeg is sok. Azt viszont nem szeretném, hogy emiatt olyan olcsóbb árut kezdjek tartani, amelynek a minőségében nem bízom.
Mi az, amit a vásárló a terméken felül kap nálad?
Azt, hogy megbeszéljük, mit szeretne megjavítani, és elmondom, hogyan érdemes hozzáfogni. Egy bőrfestéket például nem lehet bármilyen bőrre rákenni, és volt már olyan vevő, aki megmutatta a máshol vásárolt festékét, én pedig szóltam, hogy azt az adott felületre ne használja. Ha kell, fél órát is elbeszélgetek valakivel, mert ez nem egyszerűen arról szól, hogy leveszek valamit a polcról. Szerintem erre a szakértelemre még szükség van, és remélem, hogy azok, akik megfogadják a tanácsaimat, elégedetten térnek vissza.
Vissza is jönnek megmutatni, hogy sikerült a javítás?
Igen, és ezeket az alkalmakat nagyon szeretem. Egy néni például sarokanyagot és ragasztót vásárolt, megjavította a cipősarkát, majd behozta megmutatni, egy úr pedig a tánccipőjét festette át, és szintén visszajött az eredménnyel. Fiatalok között is vannak, akik szeretnek alkotni, ezért bőrt, zsinórt vagy cérnát keresnek. Az apukám idejéből megmaradt bőrökből valaki táskát varr, más pedig egy kis darabot ragaszt a cipője belsejébe, vagyis sokan azért térnek be, hogy maguk oldjanak meg egy problémát. Ezeket a régi bőröket viszont, ha egyszer eladom, már nem tudom ugyanígy pótolni.
A bizonytalan megélhetés mellett mi tart mégis a pult mögött, és meddig szeretnéd folytatni?
Nagyon szeretem ezt csinálni, és az is fontos nekem, hogy a magam ura vagyok. Bár heti hat napot dolgozom, ha valamilyen családi program miatt el kell mennem, azt meg tudom oldani, még ha a szabadságot általában a csendesebb időszakokra is időzítem.Nagyon remélem, hogy tíz év múlva is itt leszek, mert nemcsak nyugdíjig szeretném folytatni, hanem utána is, ha lesz rá igény. Azt nem gondolom, hogy könnyebb lesz, hiszen egyre nehezebb eldönteni, hogy a bevételből éppen mire jusson. Próbálom normális áron adni a dolgokat, miközben az üzletet is fenn kell tartani, és nekem is meg kell élnem belőle. Meggazdagodni ebből már nem lehet, de szeretném tovább csinálni.
Képek: Gosztola Judit
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