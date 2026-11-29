A társasjátékpiac az elmúlt években hatalmasat nőtt, a karácsonyi szezonban pedig különösen megugrik a kereslet. De vajon mennyit lehet keresni egy sikeres társasjátékkal, és megéri-e egyáltalán fejlesztőnek állni? Hajnóczy Soma világbajnok bűvész és játékfejlesztő, valamint a Reflexshop és a Játszóház Projekt szakemberei a CashTag legújabb adásában a többmilliárdos piac kulisszatitkairól, a játékok árazásáról és a fejlesztés buktatóiról is beszéltek.

A karácsony közeledtével egyre többen keresnek társasjátékokat ajándékba, a piac pedig az elmúlt években komoly iparággá nőtte ki magát. A Covid-járvány idején különösen nagyot ment a szektor, azóta azonban átalakult a kereslet, miközben évente több tucat új játék jelenik meg Magyarországon. De mennyibe kerül egy társasjáték elkészítése, mennyit kereshet rajta a fejlesztő, és valóban meg lehet-e élni ebből a szakmából?

A Pénzcentrum CashTag című műsorának legfrissebb epizódjában Hajnóczy Soma világbajnok bűvész és társasjáték-tervező, a Reflexshop képviseletében Komoróczy Kitti, valamint a társasjátékos közösségeket szervező Játszóház Projekt oldaláról megszólaló szakember beszélt a piac működéséről.

Hajnóczy Soma elmondása szerint véletlenül csöppent bele a társasjáték-fejlesztésbe: olyan kreatív örömöt talált benne, amelyet a bűvészetben a szakmává válás után már kevésbé tudott megélni. Az első komolyabb fejlesztései több mint tíz évvel ezelőtt kezdődtek, azóta pedig saját tapasztalatból tudja, milyen hosszú út vezet egy ötlettől a boltok polcáig.

Egy játék akár 30-40 különböző változaton is keresztülmehet, mire elnyeri végleges formáját. A tesztelés, az újratervezés, a grafikai munka, a gyártás és a szállítás együttesen akár éveket is igénybe vehet. Soma szerint még azután is eltelhet egy év, hogy a játék lényegében elkészült, mire ténylegesen megvásárolhatóvá válik Magyarországon.

A társasjáték-fejlesztés ugyanakkor nem feltétlenül jelent biztos megélhetést. Hajnóczy Soma szerint a jogdíjak jellemzően a nagykereskedelmi ár 3-5 százalékát teszik ki, vagyis egy-egy sikeres játékból is nehéz komoly jövedelmet elérni. „Nem azért lesz valakiből társasjáték-fejlesztő, mert jachtokat akar, vagy éppen hatmilliárd forintot elásni az erdőben. Ezt nem lehet ebből behozni” – fogalmazott. Saját példája ugyanakkor azt mutatja, hogy kivételes sikerrel lehet pénzügyileg is jól járni: a Fröccs című játékából az elmúlt öt-hat évben kiemelkedően sok példány fogyott. A sikerhez azonban a magyaros téma, a modern retro grafika, a kiadói háttér és Soma saját ismertsége, valamint marketingértéke egyaránt hozzájárult.

A kereskedelmi oldalon is jelentős változásokat hozott az elmúlt néhány év. A Reflexshopnál évente nagyságrendileg 80-100 új társasjáték jelenik meg, a Covid-időszak után ugyanis a kiadók jelentősen felpörgették a kínálatot. A kereslet azóta valamelyest mérséklődött, a piac pedig átalakulóban van. A nehezebb, úgynevezett heavy gamer játékok életciklusa például rövidebb lett, miközben a kiadóknak egyre több szempontot kell mérlegelniük, mielőtt egy új címet bevállalnak. Az év vége továbbra is kiemelt időszak: a bevételek jelentős része a negyedik negyedévben, azon belül is novemberben és decemberben koncentrálódik.

A társasjátékok ára első pillantásra sokakat elriaszthat, a kínálat azonban rendkívül széles: néhány ezer forintos játékoktól egészen a 80-100 ezer forintos termékekig terjed a választék. A megszólalók szerint ráadásul az elmúlt évek magas inflációja sem jelent meg olyan mértékben a társasjátékok áraiban, mint sok más termékkategóriában. Egy 20 ezer forintos játék például négy emberrel, öt alkalommal játszva fejenként és alkalmanként mindössze ezer forintos költséget jelent. Ez sok esetben olcsóbb szórakozás, mint egy mozizás vagy más közös program. A fejlesztőknek ugyanakkor már a tervezés során figyelniük kell a gyártási költségekre is: a doboz mérete, az alkatrészek anyaga és a játékelemek kialakítása mind befolyásolja a végső árat.

A társasozás azonban nem csak üzlet, hanem közösségi élmény is. A 13 éve működő Játszóház Projekt rendszeres budapesti rendezvényeire hetente mintegy 150 ember látogat el, a szervezők pedig játékmesterekkel segítik a résztvevőket a szabályok megismerésében és a megfelelő játék kiválasztásában. A belépő jelenleg 1500 forint, diákoknak ezer forint, a cél pedig az, hogy minél több ember számára elérhető legyen a közös játék. Egyedül érkezni sem akadály: a szervezők külön táblákkal segítik azokat, akik játékostársat keresnek. A közösségépítésnek ráadásul egészen különleges történetei is vannak: volt példa arra, hogy egy ilyen rendezvényen született kapcsolatból házasság és család lett, sőt egy lánykéréshez még jegygyűrű is került egy társasjáték dobozába.

A karácsonyi ajándékvásárláshoz a műsor vendégei konkrét játékokat is ajánlottak. Szóba került többek között a zenei kvízre épülő DJ szett, az együttműködésre építő Időhurok, valamint a gyerekeknek szóló Első kalandkönyvem sorozat. Hajnóczy Soma a Fröccs mellett a kétfős Dugó kutya kártyajátékot és a Gyűrűk Ura: Párbaj Középföldéért című játékot is ajánlotta. A legfontosabb üzenet azonban talán az volt, hogy a társasjáték-fejlesztés nem gyors meggazdagodási lehetőség: komoly kreatív munka, rengeteg tesztelés és sokszor évek kitartása kell ahhoz, hogy egy ötletből valódi sikertermék legyen.

