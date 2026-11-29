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Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 48. játékhéten vasárnap
65 millió forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottó 2026-os, 48. heti vasárnapi sorsolásán. Lássuk, milyen számokat sorsoltak ki, és hányan nyertek!
A Hatoslottó játékon – nevének megfelelően – hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.
Ha pedig mind a hat számot eltaláljuk, akkor elvisszük a főnyereményt. A 48. játékhét vasárnapi sorsolásán 65 millió forint volt a tét. A Hatoslottó nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!
A 2026. november 29-i, vasárnapi sorsoláson a következő számokat húzták ki a Hatoslottón:
15; 23; 25; 29; 42; 44.
A vasárnapi sorsoláson nem volt telitalálatos szelvény, így a 65 millió forintos főnyereményt senki sem vitte el. A jövő héten 110 millió forint lesz a tét.
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A Hatoslottó nyereményei a 48. héten vasárnap:
- 5 találat: 14 darab, 1 014 620 forint
- 4 találat: 792 darab, 17 935 forint
- 3 találat: 15 252 darab, 4 295 forint
A Joker nyerőszámai 238000
Ezen a héten nem volt telitatlálat a Jokeren.
Címlapkép: Szerencsejáték Zrt.
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