65 millió forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottó 2026-os, 48. heti vasárnapi sorsolásán. Lássuk, milyen számokat sorsoltak ki, és hányan nyertek!

A Hatoslottó játékon – nevének megfelelően – hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

Ha pedig mind a hat számot eltaláljuk, akkor elvisszük a főnyereményt. A 48. játékhét vasárnapi sorsolásán 65 millió forint volt a tét. A Hatoslottó nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

A 2026. november 29-i, vasárnapi sorsoláson a következő számokat húzták ki a Hatoslottón:

15; 23; 25; 29; 42; 44.

A vasárnapi sorsoláson nem volt telitalálatos szelvény, így a 65 millió forintos főnyereményt senki sem vitte el. A jövő héten 110 millió forint lesz a tét.

A Hatoslottó nyereményei a 48. héten vasárnap:

5 találat: 14 darab, 1 014 620 forint

4 találat: 792 darab, 17 935 forint

3 találat: 15 252 darab, 4 295 forint

A Joker nyerőszámai 238000

Ezen a héten nem volt telitatlálat a Jokeren.

Címlapkép: Szerencsejáték Zrt.

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