Egyre több magyar család választ műfenyőt karácsonyra, a kínálat pedig az olcsóbb, néhány tízezer forintos daraboktól egészen a százezer forint feletti, élethű modellekig terjed. Aki hosszabb távra tervez, annak megérheti a drágább változat, de nem mindegy, milyen anyagból készül a karácsonyfa, és arra is érdemes odafigyelni, hogy mennyire biztonságos. A Pénzcentrum megkereste a nagyobb áruházláncokat is azzal kapcsolatban, hogy melyek a legkelendőbbek.

A 2026-os szezonban egy 180 centiméter körüli, hagyományos PVC műfenyőt már 17–25 ezer forint körül is meg lehet vásárolni. A természetesebb hatású, úgynevezett PE/PVC kombinált változatok jellemzően 35–60 ezer forintba kerülnek, míg a teljes egészében PE-ből készült, prémium modellek ára akár a 90–130 ezer forintot is elérheti. A beépített LED-világítással vagy havas bevonattal ellátott változatokért szintén többet kell fizetni.

A választásnál nemcsak a magasságot érdemes nézni. Az ágak sűrűsége, a fa szélessége, a talp stabilitása és a tárolhatóság is meghatározó szempont. A hagyományos PVC-fák általában olcsóbbak, de kevésbé élethűek, míg a PE-ágak térbeli kialakításuk miatt jobban hasonlítanak a valódi fenyő tűleveleire. A két anyag kombinációjával készült modellek kompromisszumot jelenthetnek azoknak, akik természetesebb látványt szeretnének, de nem költenének vagyonokat.

Több év alatt térülhet meg a drágább műfenyő

A magasabb beszerzési ár ellenére a műfenyő hosszabb távon pénzt takaríthat meg. Egy 40 ezer forintos darab öt év használat mellett évi 8 ezer forintos költséget jelent, tíz évre elosztva pedig már csak 4 ezer forintot. Ezzel szemben egy kétméteres Nordmann-fenyő ára 2026-ban várhatóan 24–30 ezer forint körül alakulhat, így aki minden évben valódi fenyőt vásárol, néhány szezon alatt ennél jóval többet költhet.

A környezetvédelmi szempontok azonban árnyalják a képet. A műfenyők előállítása és szállítása jelentős környezeti terheléssel jár, ezért nem feltétlenül jelentenek automatikusan fenntarthatóbb megoldást. Egy ilyen karácsonyfát érdemes minél hosszabb ideig használni, a jó állapotú darabokat pedig nem szükséges néhány év után lecserélni.

A hatóság is figyelmeztet, nem mindegy, milyen fát és égősort választunk

A karácsonyi dekorációknál a biztonságra is különösen oda kell figyelni. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság korábbi vizsgálatai során súlyos problémákat talált a karácsonyi fényfüzéreknél. A 2025-ös ellenőrzés során a vizsgált 58 hálózati díszvilágítási termék közül 56 bizonyult veszélyesnek. Ez nem a műfenyőkre, hanem az elektromos dekorációkra vonatkozó eredmény, de jól mutatja, miért nem érdemes ismeretlen eredetű, bizonytalan minőségű karácsonyi világítást vásárolni.

A biztonságos műfenyő kiválasztásánál célszerű ellenőrizni, hogy a terméken feltüntették-e a gyártó vagy forgalmazó adatait, a használati és biztonsági útmutatót, illetve a tűzvédelmi tulajdonságokra vonatkozó információkat. Előnyös a lángkésleltető kezelésű modell, de ez sem jelenti azt, hogy a fa nem gyulladhat meg. A stabil, megfelelő méretű talp szintén fontos, különösen akkor, ha kisgyerek vagy háziállat is van a lakásban.

A műfenyőt égő gyertyától, csillagszórótól és fűtőberendezésektől távol kell elhelyezni. A fényfüzéreknél pedig ellenőrizni kell a vezetékek, csatlakozók és szigetelések állapotát, továbbá azt is, hogy a terméket beltéri vagy kültéri használatra tervezték-e. Sérült, melegedő vagy bizonytalan eredetű fényfüzért nem szabad használni.

A karácsonyi készülődésnél tehát nem feltétlenül a legdrágább műfenyő a legjobb választás. Egy megfelelően kialakított, stabil, biztonsági információkkal ellátott, jó minőségű darab hosszú éveken át szolgálhatja a családot, miközben a vásárlásnál és az ünnepi dekorálásnál a biztonságra sem szabad sajnálni a figyelmet.

Jelentősen nőtt a műfenyők forgalma, már októberben megindult a kereslet

A Pénzcentrum több áruházláncot is megkeresett azzal kapcsolatban, hogy idén mire számítanak a piacon. Az Auchan elmondta, hogy a műfenyők iránti érdeklődés idén korábban élénkült meg, mint tavaly, amikor csak decemberben lendült fel igazán az értékesítés. 2026-ban már októberben növekedni kezdett a forgalom, november első felében pedig nagyságrendileg 15 százalékos bővülést mértek az előző év azonos időszakához képest. A vásárlók egyre inkább a magasabb árfekvésű termékeket keresik, különösen a természetes hatású, fényfüzérrel felszerelt, havas vagy tobozokkal díszített változatok iránt mutatkozik érdeklődés.

Még jelentősebb növekedésről számolt be a SPAR. A kereskedelmi lánc közlése szerint az idei szezonban eddig időarányosan 50 százalékkal több műfenyőt értékesítettek, mint 2025-ben. A választékban jelenleg 11 különböző modell szerepel, a legkelendőbbek azonban továbbra is az alacsonyabb árfekvésű termékek. A vásárlási döntéseknél ebben a kategóriában elsősorban az ár számít.

A 180 centiméteres fák a legkeresettebbek

A méret tekintetében viszonylag egyértelmű a vásárlói preferencia. Az Auchan tapasztalatai szerint idén eddig a 180 centiméteres műfenyők fogytak a legjobban, ezeket a 220, majd a 150 centiméteres modellek követik. A Tesco szintén azt tapasztalja, hogy a 180–200 centiméter magas változatokat keresik a legtöbben, kínálatában pedig a középső árkategória a leghangsúlyosabb.

A Tesco idén kilencféle műfenyővel készült a szezonra. A hagyományos zöld és ezüstös változatok mellett havas, fehér, sőt Grinch-karácsonyfa is szerepel a kínálatban. A beépített LED-világítás mellett újdonságként teljesen feldíszített, világítással együtt értékesített karácsonyfát is kínálnak.

A Lidl választéka is változatosabb az előző évinél. Míg tavaly egyetlen, 180 centiméteres modell szerepelt a kínálatban, idén három különböző alkalommal is lehet műfenyőt vásárolni az üzletekben. November elején egy 150 centiméteres változatot kínáltak, emellett előrendeléssel egy prémium Livarno karácsonyfa is elérhető volt, amely 228 centiméter magas, 160 centiméter átmérőjű, és 650 melegfehér LED-égővel szerelték fel. December első felében egy újabb, 180 centiméteres modell érkezik, a Lidl tájékoztatása szerint a tavalyival megegyező áron.

Nem mindenki várja meg a decemberi rohamot

A Tesco tapasztalatai szerint a műfenyők és a karácsonyi dekorációk már mindenszentek után megjelennek az áruházakban, a vásárlók pedig ekkor elkezdik az ünnepi készülődést. A legnépszerűbb modellekből már a szezon elején jelentős mennyiség fogy, a kereslet azonban a karácsonyi időszak egészében viszonylag kiegyenlített marad. Vagyis a műfenyő beszerzése jellemzően nem az utolsó pillanatra hagyott feladat.

A Lidl is azt tapasztalta, hogy a vásárlók részéről egyértelmű nyitottság mutatkozik a magasabb minőségű, prémium kategóriás műfenyők iránt, bár a vállalat szerint a termékcsoport szűkebb kínálati szegmensük, ezért szélesebb piaci következtetéseket nem tudnak levonni.

A kereskedői visszajelzések alapján tehát két párhuzamos trend figyelhető meg. Az egyik vásárlói kör hajlandó többet fizetni az élethűbb, különlegesebb vagy világítással felszerelt műfenyőkért, miközben sok család továbbra is elsősorban az árat tartja szem előtt. A legkeresettebb méretben viszont nincs nagy különbség az áruházláncok tapasztalatai között, a 180 centiméter körüli karácsonyfák számítanak a szezon slágerének.