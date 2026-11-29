Ahogy közeledik a karácsony, egyre többen kezdik beszerezni az ünnepi sütemények hozzávalóit.
Fehér lesz a karácsony 2026-ban Magyarországon? Ezt mondják most a nagy időjárási modellek
Lesz fehér karácsony 2026-ban Magyarországon? A legfrissebb nemzetközi időjárási modellek már a karácsonyi időszakot is vizsgálják, az első előrejelzések pedig meglepő képet mutatnak: mutatjuk, hol lehet esély havazásra, és milyen idő várhat ránk az ünnepek alatt.
Már november végén is egyre több információ áll rendelkezésre arról, milyen időjárás várhat Magyarországra decemberben. A nemzetközi meteorológiai központok hosszabb távú számításai alapján azonban egyelőre nem látszik olyan markáns hideg időjárási helyzet, amely országos havazást vetítene előre karácsonyra.
Az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ, vagyis az ECMWF novemberi szezonális előrejelzése szerint decemberben Európa jelentős részén az átlagosnál magasabb hőmérsékletek lehetnek jellemzőek. A kontinens középső és keleti területein is pozitív hőmérsékleti anomália rajzolódik ki, vagyis a sokéves átlagnál enyhébb időszakra van kilátás.
A Copernicus éghajlati szolgálat szezonális előrejelzése szintén azt mutatja, hogy Európa nagy részén az átlagosnál enyhébb tél lehet a meghatározó. A csapadék tekintetében ugyanakkor más a helyzet: a kontinens jelentős részén, így Közép-Európában is az átlagosnál csapadékosabb időszak körvonalazódik.
Ez Magyarország szempontjából azért lényeges, mert a több csapadék önmagában még nem jelent havazást. Amennyiben az ünnepek alatt is enyhébb légtömegek alakítják az időjárást, a csapadék nagyobb része eső formájában érkezhet.
A karácsonyi hétre is készültek már előrejelzések
A Severe Weather Europe novemberi elemzése már kifejezetten a december 20–26. közötti időszakot vizsgálja. Az elemzés az ECMWF 51 különböző időjárási forgatókönyvet vizsgáló, úgynevezett ensemble-előrejelzésére támaszkodik.
A számítások alapján Európa középső területein 40–60 százalék közötti lehet annak az esélye, hogy a karácsonyi héten legalább 2,5 centiméter friss hó hulljon. Ez elsőre biztató adatnak tűnhet, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy ez egy nagyobb közép-európai térségre vonatkozó érték, nem pedig Magyarországra vagy valamelyik hazai városra kiszámított valószínűség.
Ráadásul az ilyen hosszú távú hóesély-térképek nem jelentenek konkrét havazási előrejelzést. Azt mutatják meg, hogy a különböző modellforgatókönyvek alapján hol lehet esély hóra az adott időszakban, figyelembe véve a térség éghajlati sajátosságait is.
A Severe Weather Europe által bemutatott másik előrejelzés már kevésbé biztató: az ECMWF december 21–25. közötti hóanomália-számításai Európa nagy részén az átlagosnál kevesebb havat jeleznek. Kedvezőbb eltérés elsősorban a kontinens délkeleti részén látható.
Vagyis a jelenlegi számítások alapján nem lehet kizárni a karácsonyi havazást, de az előrejelzések egyelőre nem támasztják alá, hogy Magyarországon kiterjedt, havas ünnepekre készüljünk.
Ezekben a magyarországi térségekben lehet nagyobb esély a karácsonyi havazásra
Ha az ünnepek előtt vagy alatt mégis hidegebb levegő érkezik a Kárpát-medencébe, akkor nem minden országrészben lesznek egyformák a havazás feltételei. A földrajzi adottságok és a hőmérsékleti különbségek miatt elsősorban az északi, északkeleti területeken, illetve a magasabban fekvő vidékeken lehet kedvezőbb a helyzet.
A Mátra, a Bükk és a Zempléni-hegység magasabban fekvő részein már egy rövidebb hidegebb időszak is elegendő lehet ahhoz, hogy a csapadék hó formájában érkezzen, és akár meg is maradjon. Északkelet-Magyarországon szintén kedvezőbbek lehetnek a feltételek, amennyiben északkeleti irányból érkezik hideg levegő.
Budapesten, a Dunántúlon és az Alföldön ennél bizonytalanabb a helyzet. Ezeken a területeken az enyhébb légtömegek hatására könnyebben alakulhat ki esős, borult időjárás, és még egy esetleges hidegfront érkezése sem garantálná a havazást.
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Fontos azonban, hogy a november végi szezonális modellekből még nem lehet megbízhatóan megmondani, melyik magyarországi településen és pontosan mikor hullhat hó.
Milyen időjárás várható a karácsonyi ünnepek alatt?
A jelenlegi számítások alapján az átlagosnál enyhébb időjárás lehet a meghatározó Magyarországon decemberben. A Copernicus előrejelzése szerint Európa nagy részén a csapadék mennyisége is meghaladhatja a sokéves átlagot, így a Kárpát-medencében is számolni lehet csapadékosabb időszakokkal.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy az egész ünnepi időszakban esni fog. A hosszú távú modellek egyelőre nem alkalmasak arra, hogy december 24-re, 25-re vagy 26-ra pontos hőmérsékletet, csapadékmennyiséget és időjárási körülményeket határozzanak meg.
A karácsonyi időjárás szempontjából különösen fontos lesz, hogy a hónap második felében milyen légköri folyamatok alakulnak ki Európa felett. Egy északkeleti hidegbetörés ugyanis akár rövid idő alatt is megváltoztathatja a kilátásokat, különösen akkor, ha csapadékos légtömegekkel találkozik.
A mostani előrejelzések alapján tehát inkább az enyhébb, időnként csapadékos karácsony tűnik valószínűbbnek, mint a tartósan havas, kemény téli időjárás. Az északi országrészben ugyanakkor továbbra sem lehet kizárni a havazást.
Mikor derülhet ki biztosabban, lesz-e fehér karácsony?
A meteorológiai modellek előrejelzéseinek megbízhatósága jelentősen függ attól, milyen messze van a vizsgált időszak. November végén a karácsony még csaknem négy hétre van, ezért a mostani számításokat elsősorban tendenciaként érdemes kezelni.
December első felében már egyre pontosabban láthatóvá válhat, hogy érkezik-e jelentősebb hidegbetörés, és milyen légköri helyzet alakulhat ki az ünnepek előtt. December 15–20. között pedig a rövidebb távú előrejelzések már lényegesen használhatóbb információkat adhatnak a havazás esélyéről és annak lehetséges területi eloszlásáról.
A 2026-os fehér karácsony tehát még nem úszott el, de a november 29-i modellállás alapján egyelőre nem ez a legvalószínűbb forgatókönyv. Aki havazásra vágyik, annak elsősorban az északi és északkeleti országrészben lehet oka bizakodni, országos hótakaróra azonban jelenleg kevés jel utal.
Címlapkép: Filep István, MTI/MRTV
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