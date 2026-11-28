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Hiába a rengeteg megtakarítás, Magyarország az EU sereghajtói között: látványos a lemaradásunk a régióhoz képest
Az európai háztartások egyre kisebb részt fordítanak jövedelmükből beruházásokra, 2025-ben már csak 8,1 százalék volt ez az arány, amire 2015 óta nem volt példa. Magyarország különösen gyengén szerepelt az uniós összehasonlításban, a hazai háztartások jövedelmük mindössze 6,2 százalékát fordították ilyen célokra. Kifejezetten érdekes a helyzet, ha a megtakarításokat is mellétesszük, merthogy a magyarok az egyik legmagasabb megtakarítási rátával rendelkeznek az EU-ban, úgy, hogy közben a lakásberuházások terén a sereghajtók között vagyunk.
Az Eurostat november 24-én közzétett adatai szerint az Európai Unió háztartásai 2025-ben bruttó rendelkezésre álló jövedelmük 8,1 százalékát fordították beruházásokra. Ez ugyan csak minimális visszaesés az egy évvel korábbi 8,2 százalékhoz képest, de a hosszabb távú folyamatokat vizsgálva már jóval látványosabb a tendencia.
A 2008-as globális pénzügyi válságot megelőzően a mutató még 10-11 százalék körül mozgott, de a hitelpiac összeomlása jelentős visszaesést hozott. Az európai háztartások beruházási rátája azóta sem tudott tartósan visszatérni a válság előtti szintre. Ellenben 2021 és 2023 között ismét emelkedésnek indult, de a fellendülés nem bizonyult tartósnak. 2022-ben még közel 9,8 százalékon állt az arány, 2025-re viszont 8,1 százalékra csökkent.
A visszaesés mögött a lakáspiac finanszírozási környezetének romlása is meghúzódhat. Az Európai Bizottság lakáspiaci elemzése szerint a 2022-ben meginduló kamatemelések jelentősen rontották a háztartások hitelfelvételi lehetőségeit, mellette a magasabb építési és finanszírozási költségek is visszafogták a beruházásokat. A lakásberuházások 2022 és 2024 között ismét jelentősen visszaestek az Európai Unióban.
Magyarország az uniós rangsor végén kullog
A tagállamok közötti különbségek még látványosabbak. A lista élén Ciprus áll, ahol a háztartások jövedelmük 15,3 százalékát fordították beruházásokra. Hollandia 11,3, Csehország pedig 10,5 százalékos értékkel következik. Az uniós átlag 8,1 százalék volt.
Magyarországon ezzel szemben mindössze 6,2 százalék körül alakult a mutató, amivel a hazai háztartások a negyedik legalacsonyabb értéket érték el a tagállamok között. Nálunk csak Szlovákiában, Lengyelországban és Svédországban mértek alacsonyabb arányt.
Különösen érdekes a cseh és a magyar adat közötti különbség: míg Csehországban a háztartások jövedelmük 10,5 százalékát fordították beruházásokra, addig Magyarországon ez az arány mindössze 6,2 százalék volt. Vagyis a cseh mutató több mint 4 százalékponttal magasabb a hazainál és az uniós átlagnál is jóval kedvezőbb.
Sokat tesznek félre a magyarok, de nem feltétlenül lakásba fektetik a pénzüket
A magyar adatok akkor válnak igazán érdekessé, ha a beruházási rátát a megtakarítási mutatóval is összevetjük. Az Eurostat adatai szerint 2025-ben a magyar háztartások bruttó megtakarítási rátája 18,7 százalék volt, ellenben az uniós átlag 14,3 százalékot tett ki. Ezzel Magyarország az ötödik legmagasabb értéket érte el a tagállamok között.
A két mutató között jelentős az eltérés: a magyar háztartások a rendelkezésre álló jövedelmük közel ötödét félreteszik, de ennek csak mintegy 6,2 százaléka fordítódik beruházásokra. Fontos tisztázni, hogy a megtakarítási és a beruházási ráta nem ugyanazt méri, előbbi a fogyasztás után megmaradó jövedelmet, utóbbi pedig a nem pénzügyi eszközök felhalmozását mutatja. A különbség ezért nem tekinthető automatikusan lakásvásárlásra el nem költött pénznek.
A megtakarítások felhasználásáról a háztartások pénzügyi vagyonának összetétele is árulkodik.
Az Európai Bizottság 2026-os magyar országjelentése szerint a magyar háztartások pénzügyi vagyonán belül 2024 végén a kötvények aránya 15,5 százalék volt, miközben az uniós átlag mindössze 2,8 százalékot tett ki.
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A kiugró különbséghez a korábbi kormányzat állampapír-vásárlást ösztönző intézkedései is hozzájárulhattak, az adóelőnyök és a piacinál időnként magasabb kamatot kínáló lakossági állampapírok vonzó megtakarítási formává tették ezeket az eszközöket. A befektetési alapok részesedése szintén magasabb volt az európai átlagnál: 13,5 százalék az uniós 11 százalékkal szemben. Ezzel párhuzamosan a biztosítási és nyugdíjpénztári megtakarítások aránya jóval alacsonyabb volt a hazai portfóliókban.
Ez arra utal, hogy a magyar háztartások megtakarításainak jelentős része pénzügyi eszközökben is megjelenik, különösen a kötvényekben és a befektetési alapokban. A magas megtakarítási hajlandóság tehát nem feltétlenül jár együtt az ingatlanpiaci beruházások erősödésével.
Megdrágultak a lakások, nehezebb lett a vásárlás?
A két mutatót egymás mellé rakva érdekes összefüggés rajzolódik ki. Azokban az országokban, ahol az elmúlt tíz évben kiugróan emelkedtek a lakásárak, a háztartások beruházási rátája jellemzően alacsonyabb. Magyarországon 2015 és 2025 között közel 290 százalékkal drágultak a lakások, miközben a háztartások beruházási rátája 2025-ben mindössze 6,1 százalékot tett ki. Hasonló a helyzet Portugáliában és Litvániában is, ahol 180, illetve közel 170 százalékos lakásár-emelkedés mellett a beruházási ráta alig haladta meg a 6 százalékot.
Cipruson ezzel szemben jóval mérsékeltebb, nagyjából 55 százalékos lakásár-emelkedés mellett a háztartások beruházási rátája elérte a 15,3 százalékot, amivel az ország az uniós rangsor élére került. Az összehasonlításból jól látszik, hogy a magyar háztartások megtakarításaihoz hasonlóan a beruházások terén is jelentős különbségek vannak az uniós országok között és a kiugró lakásár-emelkedésű országokban jellemzően alacsonyabb a háztartások beruházási aktivitása.
Van már jele a fordulatnak?
A legfrissebb negyedéves adatok viszont arra utalnak, hogy Magyarországon elindulhatott egy kedvezőbb folyamat. Az Eurostat 2026 második negyedévére vonatkozó statisztikája szerint a hazai háztartások beruházási rátája 0,7 százalékponttal emelkedett az előző negyedévhez képest. Ez a legnagyobb növekedés volt az adatokkal rendelkező tagállamok között, miközben az uniós mutató 0,1 százalékponttal csökkent.
A magyar háztartások bruttó állóeszköz-felhalmozása eközben 11,4 százalékkal bővült negyedéves alapon. Ez már érdemi élénkülést mutat, de egyetlen negyedév adataiból még nem lehet tartós trendfordulóra következtetni. A következő időszak statisztikái mutathatják meg, hogy a beruházási kedv javulása tartós marad és sikerül közelebb kerülni az uniós átlaghoz.
A lakásvásárlás és a pénzügyi befektetések közötti választás dilemmájával korábban is foglalkoztunk. Egy korábbi elemzésünkben részletesen megvizsgáltuk, hogy befektetési szempontból mennyire érheti meg ingatlant vásárolni és bérbe adni, illetve hogyan viszonyul az így elérhető hozam az állampapírok által kínált megtérüléshez. Az összehasonlításban konkrét számításokon keresztül mutattuk be, milyen szempontokat érdemes mérlegelni a két befektetési forma között.
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