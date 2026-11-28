Az európai háztartások egyre kisebb részt fordítanak jövedelmükből beruházásokra, 2025-ben már csak 8,1 százalék volt ez az arány, amire 2015 óta nem volt példa. Magyarország különösen gyengén szerepelt az uniós összehasonlításban, a hazai háztartások jövedelmük mindössze 6,2 százalékát fordították ilyen célokra. Kifejezetten érdekes a helyzet, ha a megtakarításokat is mellétesszük, merthogy a magyarok az egyik legmagasabb megtakarítási rátával rendelkeznek az EU-ban, úgy, hogy közben a lakásberuházások terén a sereghajtók között vagyunk.

Az Eurostat november 24-én közzétett adatai szerint az Európai Unió háztartásai 2025-ben bruttó rendelkezésre álló jövedelmük 8,1 százalékát fordították beruházásokra. Ez ugyan csak minimális visszaesés az egy évvel korábbi 8,2 százalékhoz képest, de a hosszabb távú folyamatokat vizsgálva már jóval látványosabb a tendencia.

A 2008-as globális pénzügyi válságot megelőzően a mutató még 10-11 százalék körül mozgott, de a hitelpiac összeomlása jelentős visszaesést hozott. Az európai háztartások beruházási rátája azóta sem tudott tartósan visszatérni a válság előtti szintre. Ellenben 2021 és 2023 között ismét emelkedésnek indult, de a fellendülés nem bizonyult tartósnak. 2022-ben még közel 9,8 százalékon állt az arány, 2025-re viszont 8,1 százalékra csökkent.

A visszaesés mögött a lakáspiac finanszírozási környezetének romlása is meghúzódhat. Az Európai Bizottság lakáspiaci elemzése szerint a 2022-ben meginduló kamatemelések jelentősen rontották a háztartások hitelfelvételi lehetőségeit, mellette a magasabb építési és finanszírozási költségek is visszafogták a beruházásokat. A lakásberuházások 2022 és 2024 között ismét jelentősen visszaestek az Európai Unióban.

Háztartások beruházási rátája az Európai Unióban

Magyarország az uniós rangsor végén kullog

A tagállamok közötti különbségek még látványosabbak. A lista élén Ciprus áll, ahol a háztartások jövedelmük 15,3 százalékát fordították beruházásokra. Hollandia 11,3, Csehország pedig 10,5 százalékos értékkel következik. Az uniós átlag 8,1 százalék volt.

Magyarországon ezzel szemben mindössze 6,2 százalék körül alakult a mutató, amivel a hazai háztartások a negyedik legalacsonyabb értéket érték el a tagállamok között. Nálunk csak Szlovákiában, Lengyelországban és Svédországban mértek alacsonyabb arányt.

A háztartások beruházási rátája az Európai Unió tagállamaiban 2025-ben. Bulgáriára nem állt rendelkezésre adat.

Különösen érdekes a cseh és a magyar adat közötti különbség: míg Csehországban a háztartások jövedelmük 10,5 százalékát fordították beruházásokra, addig Magyarországon ez az arány mindössze 6,2 százalék volt. Vagyis a cseh mutató több mint 4 százalékponttal magasabb a hazainál és az uniós átlagnál is jóval kedvezőbb.

Sokat tesznek félre a magyarok, de nem feltétlenül lakásba fektetik a pénzüket

A magyar adatok akkor válnak igazán érdekessé, ha a beruházási rátát a megtakarítási mutatóval is összevetjük. Az Eurostat adatai szerint 2025-ben a magyar háztartások bruttó megtakarítási rátája 18,7 százalék volt, ellenben az uniós átlag 14,3 százalékot tett ki. Ezzel Magyarország az ötödik legmagasabb értéket érte el a tagállamok között.

A két mutató között jelentős az eltérés: a magyar háztartások a rendelkezésre álló jövedelmük közel ötödét félreteszik, de ennek csak mintegy 6,2 százaléka fordítódik beruházásokra. Fontos tisztázni, hogy a megtakarítási és a beruházási ráta nem ugyanazt méri, előbbi a fogyasztás után megmaradó jövedelmet, utóbbi pedig a nem pénzügyi eszközök felhalmozását mutatja. A különbség ezért nem tekinthető automatikusan lakásvásárlásra el nem költött pénznek.

A megtakarítások felhasználásáról a háztartások pénzügyi vagyonának összetétele is árulkodik.

Az Európai Bizottság 2026-os magyar országjelentése szerint a magyar háztartások pénzügyi vagyonán belül 2024 végén a kötvények aránya 15,5 százalék volt, miközben az uniós átlag mindössze 2,8 százalékot tett ki.

A kiugró különbséghez a korábbi kormányzat állampapír-vásárlást ösztönző intézkedései is hozzájárulhattak, az adóelőnyök és a piacinál időnként magasabb kamatot kínáló lakossági állampapírok vonzó megtakarítási formává tették ezeket az eszközöket. A befektetési alapok részesedése szintén magasabb volt az európai átlagnál: 13,5 százalék az uniós 11 százalékkal szemben. Ezzel párhuzamosan a biztosítási és nyugdíjpénztári megtakarítások aránya jóval alacsonyabb volt a hazai portfóliókban.

Ez arra utal, hogy a magyar háztartások megtakarításainak jelentős része pénzügyi eszközökben is megjelenik, különösen a kötvényekben és a befektetési alapokban. A magas megtakarítási hajlandóság tehát nem feltétlenül jár együtt az ingatlanpiaci beruházások erősödésével.

Megdrágultak a lakások, nehezebb lett a vásárlás?

A két mutatót egymás mellé rakva érdekes összefüggés rajzolódik ki. Azokban az országokban, ahol az elmúlt tíz évben kiugróan emelkedtek a lakásárak, a háztartások beruházási rátája jellemzően alacsonyabb. Magyarországon 2015 és 2025 között közel 290 százalékkal drágultak a lakások, miközben a háztartások beruházási rátája 2025-ben mindössze 6,1 százalékot tett ki. Hasonló a helyzet Portugáliában és Litvániában is, ahol 180, illetve közel 170 százalékos lakásár-emelkedés mellett a beruházási ráta alig haladta meg a 6 százalékot.

Lakásárak és bérleti díjak változása 2015 és 2025 negyedik negyedéve között.

Cipruson ezzel szemben jóval mérsékeltebb, nagyjából 55 százalékos lakásár-emelkedés mellett a háztartások beruházási rátája elérte a 15,3 százalékot, amivel az ország az uniós rangsor élére került. Az összehasonlításból jól látszik, hogy a magyar háztartások megtakarításaihoz hasonlóan a beruházások terén is jelentős különbségek vannak az uniós országok között és a kiugró lakásár-emelkedésű országokban jellemzően alacsonyabb a háztartások beruházási aktivitása.

Van már jele a fordulatnak?

A legfrissebb negyedéves adatok viszont arra utalnak, hogy Magyarországon elindulhatott egy kedvezőbb folyamat. Az Eurostat 2026 második negyedévére vonatkozó statisztikája szerint a hazai háztartások beruházási rátája 0,7 százalékponttal emelkedett az előző negyedévhez képest. Ez a legnagyobb növekedés volt az adatokkal rendelkező tagállamok között, miközben az uniós mutató 0,1 százalékponttal csökkent.

A magyar háztartások bruttó állóeszköz-felhalmozása eközben 11,4 százalékkal bővült negyedéves alapon. Ez már érdemi élénkülést mutat, de egyetlen negyedév adataiból még nem lehet tartós trendfordulóra következtetni. A következő időszak statisztikái mutathatják meg, hogy a beruházási kedv javulása tartós marad és sikerül közelebb kerülni az uniós átlaghoz.

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