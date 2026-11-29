Jövőre járműkategóriától függően 3–3,6 százalékkal emelkednek az osztrák útdíjak
Életbe lépett a szigorítás, ilyen új autókat már nem lehet eladni Magyarországon sem: mutatjuk az új EU-s szabályokat
Új korszak kezdődik az európai autóiparban: 2026. november 29-én életbe lépett az Euro 7-es környezetvédelmi norma, amely már nemcsak a benzines és dízelautók károsanyag-kibocsátását szabályozza, hanem az elektromos járművekre is új előírásokat vezet be. Szigorúbb ellenőrzés, tartósabb akkumulátorok és új kibocsátási határértékek jönnek, a változások pedig az autók árára is hatással lehetnek.
Az új szabályozás első körben azokra a személyautókra és könnyű haszonjárművekre vonatkozik, amelyek 2026. november 29-től szereznek új típusjóváhagyást. A már korábban jóváhagyott modellek még egy évig forgalomba helyezhetők, 2027. november 29-től azonban már minden újonnan forgalomba kerülő személyautónak és kishaszonjárműnek meg kell felelnie az Euro 7-es előírásoknak.
A Totalcar beszámolója szerint az eredeti uniós elképzelésekhez képest végül enyhébb szabályozás született, különösen a hagyományos belső égésű motorok esetében. Az új norma ugyanakkor több olyan területet is érint, amelyre korábban nem vonatkoztak ilyen szigorú követelmények.
Nem szigorodnak jelentősen a kipufogógáz-határértékek
Az Euro 7 egyik legfontosabb sajátossága, hogy a legfontosabb kipufogógáz-kibocsátási határértékek a benzines és dízelmotoros autóknál az Euro 6-os szinten maradnak. A gyártók tehát az eredeti terveknél jóval kisebb szigorítással úszták meg az új szabályozást.
Van azonban egy fontos változás: a szilárd részecskék esetében az eddigi 23 nanométeres mérethatár helyett már a 10 nanométeres részecskéket is figyelembe veszik. Emellett az autók emissziós rendszereinek tartósságára is szigorúbb követelmények vonatkoznak. A gyártóknak akár tíz éven keresztül vagy 200 ezer kilométeres futásteljesítményig is garantálniuk kell az előírt működést.
Újdonság lesz a kötelező fedélzeti emissziófigyelő rendszer, az úgynevezett OBM is. Ez menet közben ellenőrzi a jármű károsanyag-kibocsátását, így az Európai Unió valós használati körülmények között is adatokat gyűjthet az autók teljesítményéről. Vagyis nem lesz elegendő, ha egy új jármű csupán a gyári teszteken teljesíti az előírásokat.
Az elektromos autókra is új kibocsátási korlátok vonatkoznak
Az Euro 7 egyik legérdekesebb újdonsága, hogy már a tisztán elektromos autók sem mentesülnek bizonyos környezetvédelmi előírások alól. Bár ezeknek a járműveknek nincs kipufogógáz-kibocsátásuk, a fékek és a gumiabroncsok kopása során ugyanúgy szennyező részecskék kerülnek a levegőbe.
A fékek kopásából származó részecskék kibocsátását a benzines, dízel- és hibrid személyautóknál kilométerenként 7 milligrammban maximálják. A tisztán elektromos autóknál ennél szigorúbb, mindössze 3 milligrammos határérték lép életbe.
Az elektromos modellek ebből a szempontból előnyben vannak, mivel a rekuperáció, vagyis a fékezési energia visszanyerése miatt ritkábban kell használniuk a hagyományos fékrendszert.
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A gumiabroncsok kopásából származó szennyezésre szintén új szabályok vonatkoznak majd. Az új személyautó-abroncstípusokra vonatkozó első előírások 2028 júliusában lépnek életbe.
Az akkumulátorok élettartamát is szabályozza az EU
Az elektromos autók és a konnektoros hibridek tulajdonosait különösen érintheti az akkumulátorok tartósságára vonatkozó új követelmény. Az uniós előírások ugyanis meghatározzák, hogy a járművek energiatárolóinak mennyi kapacitást kell megőrizniük az évek során.
A szabályozás szerint az akkumulátornak:
- öt évig vagy 100 ezer kilométerig az eredeti kapacitás legalább 80 százalékát meg kell őriznie;
- nyolc évig vagy 160 ezer kilométerig pedig legalább 72 százalékos kapacitással kell rendelkeznie.
Az autók emellett úgynevezett környezetvédelmi útlevelet is kapnak, amelyben többek között a fogyasztási és kibocsátási adatok szerepelnek majd.
Drágulhatnak az új autók?
Az Euro 7-es követelmények teljesítése a gyártók számára többletköltségekkel járhat, amelyek egy része az új autók árában is megjelenhet. Egyelőre azonban nem lehet pontosan megmondani, mekkora drágulást okoz majd a szabályozás.
A Totalcar által idézett nemzetközi becslések szerint a középkategóriás modellek esetében akár 1500-3000 eurós, vagyis nagyjából 500 ezer és egymillió forint közötti áremelkedés is elképzelhető. Más elemzők jóval visszafogottabb hatással számolnak, szerintük a drágulás nem haladja majd meg a 2 százalékot, ami körülbelül 200-300 ezer forintos többletet jelenthet.
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