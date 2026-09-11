Üzemanyag-támogatást jelentett be Magyar Péter: ezek az autósok jogosultak, ennyit kapnak az államtól

A kormányfő a Facebook-videóban jelentette be a támogatást, decemberig több ezer forint kompenzáció érkezik a tulajdonosoknak.

Kormányzati üzemanyag-támogatásban részesül az év végéig mintegy egymillió dízelüzemű gépjármű tulajdonosa. A döntés értelmében a legfeljebb 150 lóerős autók után havi 5000 forintos kompenzáció jár, amellyel a világpiaci áremelkedés hatásait kívánják enyhíteni.

Az intézkedést az indokolja, hogy a korábbi hatósági árszint és a jelenlegi piaci ár közötti eltérés egy átlagos – a kormány számításai szerint havi egyszeri – tankolásnál nagyjából ötezer forintot tesz ki. Ezt az összeget téríti meg az állam az érintetteknek.

Mivel a program decemberig tart, a jogosultak az év hátralévő részében összesen 20 ezer forint kompenzációhoz juthatnak. A juttatás nemcsak a magánszemélyeket érinti, hanem az őstermelők és az egyéni vállalkozók is igénybe vehetik a támogatást, amennyiben a jármű a saját nevükön szerepel.

A pénzt nem egy összegben, hanem több részletben kapják meg a jogosultak, az első kifizetésre októberben kerülhet sor. Arról egyelőre nincs pontos információ, hogy a következő utalások mikor érkeznek, a miniszterelnök tájékoztatása szerint azonban december végéig összesen 20 ezer forint támogatást folyósítanak.

Az érintetteknek az összegért külön nem kell jelentkezniük, kérelmet sem szükséges benyújtaniuk. A jogosultság megállapításához a NAV gépjárműadó kivetéséhez használt nyilvántartását veszik alapul, a támogatás átutalásáról pedig a Magyar Államkincstár gondoskodik. Az első körben a támogatást arra a bankszámlára küldik, amelyről korábban a gépjárműadó befizetése történt.

címlapkép: MTI/Purger Tamás