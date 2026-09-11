2026. szeptember 11. péntek Teodóra
17 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői tájékoztatón 2026. augusztus 7-én.
Autó

Üzemanyag-támogatást jelentett be Magyar Péter: ezek az autósok jogosultak, ennyit kapnak az államtól

Pénzcentrum
2026. szeptember 11. 14:50

A kormányfő a Facebook-videóban jelentette be a támogatást, decemberig több ezer forint kompenzáció érkezik a tulajdonosoknak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Kormányzati üzemanyag-támogatásban részesül az év végéig mintegy egymillió dízelüzemű gépjármű tulajdonosa. A döntés értelmében a legfeljebb 150 lóerős autók után havi 5000 forintos kompenzáció jár, amellyel a világpiaci áremelkedés hatásait kívánják enyhíteni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az intézkedést az indokolja, hogy a korábbi hatósági árszint és a jelenlegi piaci ár közötti eltérés egy átlagos – a kormány számításai szerint havi egyszeri – tankolásnál nagyjából ötezer forintot tesz ki. Ezt az összeget téríti meg az állam az érintetteknek.

Mivel a program decemberig tart, a jogosultak az év hátralévő részében összesen 20 ezer forint kompenzációhoz juthatnak. A juttatás nemcsak a magánszemélyeket érinti, hanem az őstermelők és az egyéni vállalkozók is igénybe vehetik a támogatást, amennyiben a jármű a saját nevükön szerepel.

A pénzt nem egy összegben, hanem több részletben kapják meg a jogosultak, az első kifizetésre októberben kerülhet sor. Arról egyelőre nincs pontos információ, hogy a következő utalások mikor érkeznek, a miniszterelnök tájékoztatása szerint azonban december végéig összesen 20 ezer forint támogatást folyósítanak.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az érintetteknek az összegért külön nem kell jelentkezniük, kérelmet sem szükséges benyújtaniuk. A jogosultság megállapításához a NAV gépjárműadó kivetéséhez használt nyilvántartását veszik alapul, a támogatás átutalásáról pedig a Magyar Államkincstár gondoskodik. Az első körben a támogatást arra a bankszámlára küldik, amelyről korábban a gépjárműadó befizetése történt.

címlapkép: MTI/Purger Tamás 
#autó #kormány #dízel #támogatás #üzemanyag #állam #tankolás #autósok #üzemanyagár #magyar péter
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:00
16:48
16:32
16:16
16:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 11.
Pár százezerből is jócskán feljebb tornázhatod a lakásod értékét: erre érdemes költeni méregdrága felújítás helyett
2026. szeptember 10.
Kiderült a magyar luxushotelek féltett titka: erre biztos nem számítanak a tehetős vendégek
2026. szeptember 11.
6+1 szuper kutyás túra őszre, amit imádni fog a gazdi is: tappancsra és bakancsra fel, irány a magyar vidék!
2026. szeptember 11.
Tényleg jobban megéri, mint a repülés? Fillérekből is megúszható a külföldi utazás, ha ismered ezt a trükköt
2026. szeptember 11.
Eltörli a plázastopot a Tisza-kormány? Ugrásra készen várnak a boltláncok: százával nyílhatnak új üzletek
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 11. péntek
Teodóra
37. hét
Szeptember 11.
A World Trade Center ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Meglépték, üzemanyag-korlátozást vezetnek be a benzinkutakon: nem lehet bármennyit tankolni
2
2 hónapja
Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni
3
2 hete
Kiszivárgott, szép csendben csődbe ment egy autógyártó: komoly bajba kerülhetnek, akik ilyen autót vettek
4
2 hónapja
Ezeknek az autóknak befellegzett Európában? Megállíthatatlanul fogynak a vevők a régi kedvencek mellől
5
3 hete
Ilyen új autót kapni ma 6 millió alatt Magyarországon: íme a 10 legolcsóbb modell, óriási az árverseny
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fiat pénz
Mi az a fiat pénz? Nos, Fiat pénznemnek minősülnek a központi bankok vagy más állami hatóságok által kibocsátott és deklarált törvényes fizetőeszközök, mint például az angol font (GBP), az euró (EUR), vagy épp a magyar forint (HUF). A fiat pénzek esetében a központi bank vagy állami hatóság gyakorlatilag bármilyen anyagot (például a könnyű, praktikus és könnyen hordozható papírt) felhasználhat fizetőeszközként.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 11. 16:05
6+1 szuper kutyás túra őszre, amit imádni fog a gazdi is: tappancsra és bakancsra fel, irány a magyar vidék!
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 11. 13:02
Tényleg jobban megéri, mint a repülés? Fillérekből is megúszható a külföldi utazás, ha ismered ezt a trükköt
Agrárszektor  |  2026. szeptember 11. 16:29
Működik az új csodafegyver: már okositatókkal figyelik az állatokat