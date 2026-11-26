A forint délelőtti erősödése csütörtök délre elolvadt, az eurót ismét 372 forint felett jegyezték.
Újabb részletek derültek ki a mezőkövesdi vonatbalesetről: élet-halál között lebeg a fiatal nő
Több száz méteren át vonszolt egy húszéves egyetemista lányt egy InterCity vonat a mezőkövesdi vasútállomáson, miután a táskáját becsípte az ajtó. A fiatal nőt válságos állapotban vitték kórházba, mindkét lábát amputálni kellett, és jelenleg is kritikus az állapota, irányított véradást is szerveznek számára.
A tragikus baleset során a fiatal nő táskáját becsípte a mozgásba lendülő szerelvény ajtaja, a karja pedig belegabalyodott a pántba, így a vonat magával rántotta. Bár a többi utas jelezte a bajt, és a helyi forgalomirányítás megállította az InterCityt, a nőt ekkorra már több száz méteren keresztül vonszolta a szerelvény. A sínek közé esett sérültet végül egy szemből érkező vonat vezetője vette észre, miközben a megállított szerelvény mozdonyvezetője és jegyvizsgálója már a keresésére indult, közölte a TV2.
A kiérkező mentők a helyszínen több életmentő beavatkozást is végrehajtottak, mielőtt válságos állapotban kórházba szállították a nőt. Édesanyja tájékoztatása szerint a lányának súlyosan roncsolódtak a bordái, a medencéje és a koponyája, a lábait pedig már nem lehetett megmenteni, így mindkét alsó végtagját amputálni kellett. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház közlése alapján a sérült állapota továbbra is kritikus, az ellátásához folyamatosan vérre van szükség.
A rendőrség a vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt indított büntetőeljárást, a baleset körülményeinek tisztázása jelenleg is zajlik.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az eset kapcsán elmondta, hogy a Hernád–Zemplén InterCity szerelvényében közlekedett olyan régebbi típusú személykocsi, amely nem rendelkezett a központi ajtózáródást ellenőrző rendszerrel.
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A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a történtek ismét rávilágítanak a hazai vasúti járműpark megújításának sürgető szükségességére. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója szintén együttérzését fejezte ki a családnak, hozzátéve, hogy a vasúttársaság a hivatalos vizsgálatok lezárultáig nem ad további tájékoztatást.
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