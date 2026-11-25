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Az európai iparvállalatok fele súlyos pénzügyi nehézségekkel küzd a magas működési költségek és az egyre erősebb kínai verseny miatt. Egy friss felmérés szerint a romló gazdasági környezet mintegy 3,7 millió munkahelyet sodor veszélybe a kontinensen, a cégek pedig leépítésekkel és drasztikus költségcsökkentéssel próbálnak talpon maradni - közölte a Portfolio.
A McKinsey tanácsadó cég legújabb, 2026-os adatai szerint az európai feldolgozóipari vállalatok – köztük a gépipari, az autóipari és az elektronikai szektor szereplőinek – fele komoly pénzügyi nehézségekkel néz szembe. A közel 1200, legalább százmillió eurós éves árbevétellel rendelkező európai cég bevonásával készült elemzés rámutatott arra, hogy a kedvezőtlen tendencia már évek óta tart. Míg 2024-ben a vizsgált vállalatok 42, tavaly pedig 45 százaléka volt bajban, addig idén már 42 százalékuk válságos, további 8 százalékuk pedig feszített pénzügyi helyzetben működik. A jövedelmezőséget, a likviditást és az eladósodottságot mérő mutatók alapján jelenleg csupán a cégek felének tekinthető stabilnak a gazdálkodása.
Bár az Európai Unió a bürokrácia csökkentésével és az egységes piac elmélyítésével igyekszik megállítani a versenyképesség romlását, a vállalatok szerint a brüsszeli reformok túlságosan lassan haladnak. Az éles kínai versennyel szemben a cégek többsége így inkább saját hatáskörben kényszerült lépni. Ezt a stratégiát követi Európa legnagyobb autógyártója, a Volkswagen is, amelynek radikális szerkezetátalakítása több mint százezer munkahelyet érinthet. Emellett az elmúlt hónapokban a BMW és a Volvo Cars is kénytelen volt lefelé módosítani a profitvárakozásait.
A borúlátó hangulatot egy nyár eleji felmérés is alátámasztja, amelyben a kontinens legnagyobb iparvállalatainak vezetői az üzleti bizalom példátlan visszaeséséről számoltak be. A vezérigazgatók leginkább az energiaellátás bizonytalansága, a nyersanyagok geopolitikai fegyverként való felhasználása, a kereskedelmi útvonalak sérülékenysége és a világgazdaság tömbösödése miatt aggódnak.
Tunde Olanrewaju, a McKinsey európai ügyvezető partnere szerint nem létezik egyetlen csodaszer a kontinens termelékenységi lemaradásának ledolgozására. A tapasztalatok alapján a bajba jutott cégek akkor tudnak érdemben javítani a pozíciójukon, ha a szakszervezetekkel együttműködve növelik a hatékonyságot, mesterséges intelligenciát vetnek be az adminisztrációs terhek csökkentésére, és hajlandóak megválni a veszteséges üzletágaiktól.
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