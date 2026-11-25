Rossz nemzetközi hangulat és újabb amerikai vámfenyegetések rázták meg a tőzsdéket, a BUX közel 2 százalékot esett.
Zuhanórepülésben a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz az euróval és a dollárral szemben
Gyengült a forint szerdán a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon, a reggeli árfolyamokhoz képest estére mindhárom vizsgált deviza jegyzése emelkedett. Az euró árfolyama közel 3 forinttal, a dolláré csaknem 2 forinttal került feljebb, a svájci frank pedig több mint 5 forinttal drágult.
Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Az eurót este hat órakor 373,57 forinton jegyezték a reggel hét órai 370,69 forint után. A dollár jegyzése 338,70 forintról 340,67 forintra, a svájci franké pedig 404,95 forintról 410,22 forintra emelkedett.
A hónap elejéhez képest a forint 2,1 százalékkal gyengült az euróval, 4,2 százalékkal a dollárral és 3,3 százalékkal a svájci frankkal szemben.
Az év eleje óta a forint a dollárral szemben több mint 4 százalékkal gyengült, ugyanakkor az euróval szemben 2,9 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 0,7 százalékkal erősebb.
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