Gyengült a forint szerdán a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon, a reggeli árfolyamokhoz képest estére mindhárom vizsgált deviza jegyzése emelkedett. Az euró árfolyama közel 3 forinttal, a dolláré csaknem 2 forinttal került feljebb, a svájci frank pedig több mint 5 forinttal drágult.

Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az eurót este hat órakor 373,57 forinton jegyezték a reggel hét órai 370,69 forint után. A dollár jegyzése 338,70 forintról 340,67 forintra, a svájci franké pedig 404,95 forintról 410,22 forintra emelkedett.

A hónap elejéhez képest a forint 2,1 százalékkal gyengült az euróval, 4,2 százalékkal a dollárral és 3,3 százalékkal a svájci frankkal szemben.

Az év eleje óta a forint a dollárral szemben több mint 4 százalékkal gyengült, ugyanakkor az euróval szemben 2,9 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 0,7 százalékkal erősebb.