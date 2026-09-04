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Egy egyetemista lány egy modern könyvtárban ül az asztalánál, jegyzeteket ír egy füzetbe, miközben egy nyitott könyvből tanul és laptopot használ. Könyvespolcok és tanulmányi segédanyagok veszik körül, és úgy tűnik, teljes figyelmét
Oktatás

Nagyon fontos hírt kaptak a magyar egyetemisták: végre eldőlt a kitiltott intézmények sorsa

Pénzcentrum
2026. szeptember 4. 14:01

Újra elérhetővé válhat az Erasmus+ program a korlátozással érintett magyar egyetemek hallgatói számára a 2026/2027-es tanévben. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán arról számolt be, hogy az érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal.

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Lannert Judit bejegyzése szerint a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett annak érdekében, hogy az Erasmus program ismét elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. A közlés alapján a 21 érintett egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026/2027-es tanévre. Ez azt jelenti, hogy az Erasmus program visszatérhet ezekre a magyar egyetemekre, és ismét megnyílhatnak előttük a nemzetközi mobilitási lehetőségek.

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Az Erasmus+ program lehetőséget biztosít a hallgatóknak arra, hogy külföldi egyetemeken tanuljanak, illetve nemzetközi mobilitási programokban vegyenek részt. A magyar egyetemek egy része azonban az elmúlt időszakban nem vehetett részt a programban az Európai Unióval kialakult vita miatt. Lannert Judit szerint a mostani fejlemény azért is fontos, mert a magyar fiatalok és kutatók helye az európai tudományos és felsőoktatási vérkeringésben van.

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„A magyar fiatalok és kutatók helye az európai tudományos és felsőoktatási vérkeringésben van” – írta a bejegyzésben.

Azt is hangsúlyozta, hogy szerinte a magyar hallgatók nemzetközi mobilitása nem válhat ismét pártpolitikai érdekek áldozatává. A közlés szerint tehát a 2026/2027-es tanévben ismét lehetőség nyílhat arra, hogy a korábban korlátozással érintett 21 magyar egyetem hallgatói Erasmus-programban vegyenek részt.
Címlapkép: Getty Images
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