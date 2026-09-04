Bár Szingapúrtól São Paulóig rengeteg metropolisz támaszkodik a magyar fejlesztésre, a hazai fővárosban eddig elmaradt az áttörés.
Nagyon fontos hírt kaptak a magyar egyetemisták: végre eldőlt a kitiltott intézmények sorsa
Újra elérhetővé válhat az Erasmus+ program a korlátozással érintett magyar egyetemek hallgatói számára a 2026/2027-es tanévben. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán arról számolt be, hogy az érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal.
Lannert Judit bejegyzése szerint a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett annak érdekében, hogy az Erasmus program ismét elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. A közlés alapján a 21 érintett egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026/2027-es tanévre. Ez azt jelenti, hogy az Erasmus program visszatérhet ezekre a magyar egyetemekre, és ismét megnyílhatnak előttük a nemzetközi mobilitási lehetőségek.
Az Erasmus+ program lehetőséget biztosít a hallgatóknak arra, hogy külföldi egyetemeken tanuljanak, illetve nemzetközi mobilitási programokban vegyenek részt. A magyar egyetemek egy része azonban az elmúlt időszakban nem vehetett részt a programban az Európai Unióval kialakult vita miatt. Lannert Judit szerint a mostani fejlemény azért is fontos, mert a magyar fiatalok és kutatók helye az európai tudományos és felsőoktatási vérkeringésben van.
„A magyar fiatalok és kutatók helye az európai tudományos és felsőoktatási vérkeringésben van” – írta a bejegyzésben.
Azt is hangsúlyozta, hogy szerinte a magyar hallgatók nemzetközi mobilitása nem válhat ismét pártpolitikai érdekek áldozatává. A közlés szerint tehát a 2026/2027-es tanévben ismét lehetőség nyílhat arra, hogy a korábban korlátozással érintett 21 magyar egyetem hallgatói Erasmus-programban vegyenek részt.
Szívhatja a fogát, aki magánbölcsődébe íratná gyermekét: 2026-ban évente akár 2,5 millióra is rúghat a térítési díj
Elképesztő, mennyibe kerülhet 2026-ban egy magánbölcsőde, Budapesten és vidéken is elszálltak az árak.
Ősszel újabb iskolaigazgatói pályázatok indulnak: több száz intézményben még ideiglenes vezető maradt.
Nagy változás jön a magyar iskolák irányításában: az összes tankerületi igazgatói posztot megpályáztatják
A tankerületi központok és az iskolák nagyobb önállóságát célzó jogszabály-előkészítésen dolgozik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.
Komoly baklövést követ el rengeteg magyar szülő sulikezdéskor: ezekre a dolgokra érdemes figyelni – az egész tanév rámehet
Íme hat egyszerű lépés, amely gördülékenyebbé teheti a családok számára a tanév első időszakát.
Egy átlagos magyar háztartás 107 539 forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 66 928 forinttal számol.
Hamarosan béremelést kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő szakemberek.
Igazi hidegzuhany lehet az iskolakezdés a magyar családoknak: ők roppanhatnak össze leginkább a hatalmas teher alatt
Ezekből a jelekből vehetjük észre, ha az iskolakezdés a gyerek számára a szokásosnál nagyobb mentális terhet jelent.
Pedagógus sztrájk jöhet már a tanév elején az iskolákban, ha a kormány nem rendezi a nevelést és oktatást segítő dolgozók bérét.
Szeptember különösen nehéz lehet azoknak a gyerekeknek, akik korábbi lemaradásuk miatt szoronganak a matektól.
Már csak néhány nap maradt az őszi érettségire való jelentkezésre, mutatjuk a vizsgaidőszak legfontosabb dátumait.
Eldőlt több tízezer magyar diák sorsa: most közölték a pótfelvételi ponthatárait, sokan szívhatják a fogukat
Több mint 18 ezren jelentkeztek a pótfelvételire, végül 10 712-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre.
Több változás is elindult az oktatásban, de a bérrendezés és az iskolák működésének finanszírozása továbbra is gond.
Elképesztő trükkel palástolják a tanárhiányt az iskolákban: kiderült, kik taníthatják valójában a gyerekeket 2026 őszén
Több száz pedagógusi állás betöltetlen, a PDSZ szerint azonban a valós tanárhiány jóval nagyobb lehet ennél.
Teljes átalakulás előtt a budapesti ingatlanpiac: aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása
Rákosrendező fejlesztése hosszú távon jelentősen átalakíthatja a XIII. és XIV. kerület ingatlanpiacát, és a hatás nem állhat meg a beruházási terület közvetlen környezeténél.
Szülők, figyelem! Vizsgálódott a fogyasztóvédelem - nagyon érdemes odafigyelni, honnan vásárolunk tanszereket sulikezdés előtt
Érdemes a gyermekeket is bevonni a választásba.
Fontos hírt kaptak a dolgozó szülők: nagyot változhat az iskolakezdési támogatás a magyar munkahelyeken?
Az új állami iskolakezdési támogatás miatt a cégeknek is érdemes lehet újragondolniuk eddigi juttatásaikat.
Ez már a Holdról is látszik: rengeteg magyar gyerek tengődik a szegénységi küszöb alatt, innen borzasztó nehéz lesz kitörni
Magyarországon a gyerekek 11,3 százaléka élt a szegénységi küszöb alatt az OECD adatai szerint, vagyis nagyjából minden kilencedik gyermek érintett.
Még javában tart a nyári szünet, de az igazán előrelátó szülők már most az őszi szünetre készülnek.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.