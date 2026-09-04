Nagyon fontos hírt kaptak a magyar egyetemisták: végre eldőlt a kitiltott intézmények sorsa

Újra elérhetővé válhat az Erasmus+ program a korlátozással érintett magyar egyetemek hallgatói számára a 2026/2027-es tanévben. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán arról számolt be, hogy az érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal.

Lannert Judit bejegyzése szerint a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett annak érdekében, hogy az Erasmus program ismét elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. A közlés alapján a 21 érintett egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026/2027-es tanévre. Ez azt jelenti, hogy az Erasmus program visszatérhet ezekre a magyar egyetemekre, és ismét megnyílhatnak előttük a nemzetközi mobilitási lehetőségek.

Az Erasmus+ program lehetőséget biztosít a hallgatóknak arra, hogy külföldi egyetemeken tanuljanak, illetve nemzetközi mobilitási programokban vegyenek részt. A magyar egyetemek egy része azonban az elmúlt időszakban nem vehetett részt a programban az Európai Unióval kialakult vita miatt. Lannert Judit szerint a mostani fejlemény azért is fontos, mert a magyar fiatalok és kutatók helye az európai tudományos és felsőoktatási vérkeringésben van.

„A magyar fiatalok és kutatók helye az európai tudományos és felsőoktatási vérkeringésben van” – írta a bejegyzésben.

Azt is hangsúlyozta, hogy szerinte a magyar hallgatók nemzetközi mobilitása nem válhat ismét pártpolitikai érdekek áldozatává. A közlés szerint tehát a 2026/2027-es tanévben ismét lehetőség nyílhat arra, hogy a korábban korlátozással érintett 21 magyar egyetem hallgatói Erasmus-programban vegyenek részt.