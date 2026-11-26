A csütörtöki havazás jelentős fennakadásokat okozott a budapesti buszközlekedésben. A BKK tájékoztatása szerint több járat egyáltalán nem közlekedik, más buszok pedig csak rövidített útvonalon szállítják az utasokat. A korábban érintett vonalak közül többön időközben helyreállt a forgalom, de számos budai járat továbbra is módosításokkal üzemel. A közlekedési társaság arra kéri az autósokat, hogy a csúszóssá vált utak miatt fokozott óvatossággal vezessenek.

Az első hóesést követően csütörtökön is havazott Budapesten, a téli időjárás pedig komoly kihívás elé állította a fővárosi közlekedést. A BKK közlése szerint a város több pontján vizes, síkos az útfelület, a magasabban fekvő városrészekben pedig hó borítja az utakat, helyenként hókásás burkolat nehezíti a haladást. A kedvezőtlen körülmények elsősorban a buszjáratok közlekedésében okoztak fennakadásokat.

A közlekedési társaság tájékoztatása alapján több vonalon már sikerült visszaállítani a megszokott rendet: a 16-os, a 216-os, a 22-es, a 222-es, a 22A és a 63-as busz ismét a teljes útvonalán jár, a 149-es autóbusz pedig újra közlekedik. Más járatok esetében azonban továbbra is korlátozások vannak érvényben.

Egyes buszok egyáltalán nem indulnak el, köztük a 21-es, a 21A, a 221-es, a 64-es, a 64A, a 64B, a 264-es, a 164B, a 65-ös, a 65A és a 165-ös. Szintén nem közlekedik a 137-es és a 237-es, valamint a 219-es autóbusz. Több más járat csak részben tudja teljesíteni az útvonalát: a 27-es, az 53-as, a 129-es és a 210-es busz egyes megállókat nem érint, míg a 39-es, a 91-es, a 102-es, a 110-es, a 112-es és a 128-as járat közlekedésében is szakaszos korlátozások vannak.

A budai hegyvidék több pontján különösen jelentősek a változások. A 155-ös és a 156-os busz nem jár a Virányos út és a Fácános tér, illetve a Dániel út közötti szakaszon, a 212-es autóbusz pedig a Normafa látogatóközpont és a Királyhágó tér között nem közlekedik. A 291-es járat Budagyöngye és a Pusztaszeri körönd között nem szállít utasokat, a libegő pedig szintén leállt. A BKK arra figyelmeztet, hogy az időjárási körülmények miatt érdemes indulás előtt tájékozódni a közlekedési változásokról.