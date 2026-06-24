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Mire költhető a nyugdíjas SZÉP-kártya? Itt vannak a részletek, ezt lehet tudni előzetesen a nyugdíjas kártya juttatásról
A nyugdíjas SZÉP-kártya élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre is használható lesz, ha a juttatást a jelenlegi tervek szerint vezetik be. A Tisza-kormány nyugdíjprogramjához tartozó támogatás évente legfeljebb 200 ezer forintot jelenthet az időseknek, de nem mindenkinek ugyanannyit – hogy kinek mennyi jár, az a havi nyugdíján múlik. Mivel a részletszabályok még nem ismertek, számos kérdés merülhet fel a nyugdíjasokat célzó új támogatási forma körül. Cikkünkben összefoglaljuk, mit lehet eddig tudni a nyugdíjas SZÉP-kártyáról: kinek mekkora összeg járhat, mire lehetne felhasználni a juttatást, lehet-e majd hideg élelmiszert vagy gyógyszert venni vele, és miben térne el a hagyományos SZÉP-kártyától.
Mi az a nyugdíjas SZÉP-kártya?
A Tisza több, nyugdíjakat érintő változtatást is felvázolt a választási programjában, ezek egyike a nyugdíjas SZÉP-kártya: bár a kormányra kerülés után is megerősítették a bevezetés szándékát, a részletekről egyelőre nem adtak tájékoztatást, így továbbra is csupán tervezett intézkedésről beszélhetünk.
Az eddig ismert tervek szerint a nyugdíjas SZÉP-kártya a Tisza nyugdíjprogramjának egyik célzott támogatási eleme lesz. Nem általános nyugdíjemelésről van szó, hanem külön juttatásról, amelyet a tervek szerint – hasonlóan a munkavállalói SZÉP-kártyához – meghatározott kiadásokra lehet felhasználni.
Mire költhető a nyugdíjas SZÉP-kártya?
A jelenlegi tervek alapján a nyugdíjas SZÉP-kártya felhasználási köre négy nagy területet fedhet le: gyógyszerre, egészségmegőrzésre, pihenésre és élelmiszerre lehetne költeni a juttatás összegét. Az élelmiszernél azonban fontos megkülönböztetni két kategóriát: mást jelent a vendéglátóhelyen vásárolt meleg étel, és mást a boltokban megvett, úgynevezett hideg élelmiszer. A nyugdíjas SZÉP-kártyánál a bolti élelmiszer-vásárlás lehet az egyik legfontosabb gyakorlati kérdés, ezért a hideg élelmiszerekkel a cikk későbbi fejezetében foglalkozunk részletesebben
A pihenéshez és egészségmegőrzéshez kapcsolódó felhasználási kör hasonlít a már ismert SZÉP-kártyás logikához. A pihenés kategória meglehetősen sok területet ölelhet fel, a belföldi szálláshelyek, éttermek, cukrászdák, fürdők és strandok, valamint kulturális szolgáltatások, például múzeumok és színházak egyaránt ebbe a zsebbe tartozhatnak. Az egészségmegőrző szolgáltatásoknál már szigorúbbak a keretek: olyan, orvosi gyógykezelést nem igénylő lehetőségek jöhetnek szóba, mint a fizikoterápia, a gyógymasszázs, az ultrahang, a dentálhigiéniai kezelés vagy a természetgyógyászat.
Gyógyszerre is lehetne költeni
A gyógyszervásárlás a nyugdíjas SZÉP-kártya egyik legfontosabb újdonsága lehet, mivel a normál SZÉP-kártya felhasználása eddig nem terjedt ki a patikai kiadásokra. A pontos működés ugyanakkor még ezen a területen sem ismert, a végleges szabályokból derülhet csak ki, mely gyógyszertárakban lehet majd használni a kártyát, milyen termékekre vonatkozik a lehetőség, és szükség lesz-e külön technikai átállásra.
Lehet-e majd hideg élelmiszert venni a nyugdíjas SZÉP-kártyával?
Sokak számára a legfontosabb nyitott kérdés az lehet, hogy lehet-e majd hideg élelmiszert venni a nyugdíjas SZÉP-kártyával. A normál SZÉP-kártyával hideg élelmiszert csak átmeneti szabály alapján lehet vásárolni: legutóbb 2025. december 1. és 2026. április 30. között volt erre lehetőség. Az ilyen meghatározott időszakokon kívül a hagyományos SZÉP-kártya általános bolti ételvásárlásra nem használható, miközben a nyugdíjas változatánál éppen az élelmiszer lehet az egyik kiemelt felhasználási cél.
Mi számíthat hideg élelmiszernek?
Amennyiben a kártya felhasználása a hideg élelmiszerekre is kiterjed, és a szabályozás a korábbi nyugdíjas élelmiszer-utalvány logikáját követi, akkor hideg élelmiszerként elsősorban alapvető bolti termékek jöhetnek szóba. A nyugdíjas utalványt minden olyan kereskedőnél és őstermelőnél el lehetett költeni, aki fő tevékenységként hideg élelmiszert árusít: ilyen a vegyesbolt, zöldséges, hentes, pékség vagy egyéb élelmiszerüzlet.
Amennyiben a korábbi besorolások lesznek érvényesek a nyugdíjas SZÉP esetében is, az alábbi termékek minősülnek hideg élelmiszernek:
- hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek, belsőségek, valamint ehető csontféleségek;
- halak és rákfélék, puhatestű és más gerinctelen víziállatok;
- tejtermékek, tojás, természetes méz, egyéb élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszerek;
- zöldségek, gyümölcsök, diófélék;
- kávé, tea, matétea és fűszerek;
- gabonafélék, malomipari termékek, tészták, pékáruk;
- olajos magvak, gyógynövények és más ehető növényi termékek;
- állati, növényi vagy mikrobiális zsírok és olajok;
- húsból, halból vagy más víziállatból készült termékek;
- cukor, kakaó és ezekből készült termékek;
- zöldségből, gyümölcsből vagy más növényrészekből készült termékek, például savanyúságok, konzervek, lekvárok, aszalványok;
- különféle ehető készítmények, például mustár, ketchup, leveskészítmények, speciális élelmiszerek;
- alkoholmentes italok, például ásványvíz, palackozott ivóvíz, szódavíz és üdítőitalok;
- ecet és só.
Fontos, hogy az élelmiszer-utalvány korábbi logikája alapján alkoholra, dohánytermékre, meleg ételre, vegyi árura, kozmetikumra és háztartási cikkre feltehetően nem lehetne elkölteni az összeget. Ugyanígy nem lenne használható a SZÉP-kártya drogériákban, benzinkutakon vagy elektronikai üzletekben sem.
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Kik kaphatnak nyugdíjas SZÉP-kártyát, és mekkora összeggel?
A nyugdíjas SZÉP-kártya összege a jelenlegi elképzelés szerint a havi nyugdíj nagyságától függően legfeljebb évi 200 ezer forint lehet. A támogatás sávosan járna, a havonta folyósított nyugdíj összege alapján kategorizálva:
- 250 ezer forint alatti havi nyugdíj esetén évi 200 ezer forint SZÉP-juttatás járna;
- 250 ezer és 500 ezer forint közötti havi nyugdíj esetén évi 100 ezer forint SZÉP-juttatás járna;
- 500 ezer forint feletti havi nyugdíj esetén a jelenlegi tervek szerint nem járna nyugdíjas SZÉP-kártya-juttatás.
A Tisza kommunikációja korábban 2,2 millió jogosultról szólt, legfeljebb évi 200 ezer forintos támogatással, ám ezek a becslések még korábbi adatokon alapultak. Az azóta megjelent KSH-adatok tükrében a tényleges jogosulti kör inkább 1,9 millió idős lehet, vagyis a nyugdíjasok 94,7 százaléka kaphatna valamekkora SZÉP-juttatást.
Ezen belül várhatóan nagyjából 1,1 millió fő kerülne a 200 ezres sávba, további körülbelül 750 ezer idős pedig 100 ezer forintot kapna. A KSH adataiból az is látszik, hogy 2025-ről 2026 elejére 43 százalékkal nőtt az 500 ezer forint feletti nyugdíjasok száma. Ezért a jelenleg ismert sávhatárokkal már több mint 100 ezer nyugdíjas esik el a SZÉP-juttatástól, hiszen a havi nyugdíjuk meghaladja a félmillió forintot.
Miben lenne más, mint a normál SZÉP-kártya?
A legfontosabb különbség az, hogy a normál SZÉP-kártya munkavállalói cafeteria-juttatás, vagyis a munkáltató adhatja a dolgozónak béren kívüli juttatásként. A nyugdíjas SZÉP-kártya ezzel szemben célzott nyugdíjas támogatás lenne, amely nem munkaviszonyhoz, hanem a nyugdíjas státuszhoz és a havi nyugdíj összegéhez kapcsolódna.
Amennyiben az előzetes koncepciónak megfelelően kerül bevezetésre, a nyugdíjas SZÉP-kártyára érkező összeg felhasználási körében is lenne érdemi eltérés: egyik újdonsága a gyógyszervásárlás lehet, amely a normál SZÉP-kártyánál nem része az általános felhasználási körnek.
Milyen részletek nem ismertek még?
A nyugdíjas SZÉP-kártya több fontos részlete továbbra is tisztázásra vár. Bár Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy a javaslat a költségvetés helyzetétől függően akár már 2026 negyedik negyedévében megvalósulhat, csak a végleges szabályozásból derülhet ki, pontosan mikortól indul a juttatás, ahogy az is, egy összegben vagy részletekben töltik-e fel az éves keretet, illetve lesz-e lejárati ideje a kártyán lévő összegnek.
A technikai megvalósítás tekintetében is bőven akad megválaszolatlan kérdés. Nem tudni például, hogy külön kártyát kapnak-e az érintettek, vagy a rendszer a már meglévő SZÉP-kártyás infrastruktúrára épül-e, valamint azt sem, hogy szükség lesz-e külön SZÉP-kártya igénylésre, vagy a jogosult nyugdíjasok automatikusan megkapják a kártyaalapú juttatást.
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