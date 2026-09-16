Reagált Jellinek Dániel cége a milliárdos előállítására: a vezérigazgató együttműködik a hatóságokkal

Kedden őrizetbe vették Jellinek Dánielt, az Indotek Group vezérigazgatóját és Szivek Norbertet egy Volánbuszt érintő, milliárdos vesztegetési ügy kapcsán. Az Indotek határozottan visszautasítja a vádakat, és hangsúlyozza, hogy a cégvezető ártatlan, a vállalatcsoport működése pedig zavartalan.

Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlésben jelentette be, hogy az ügyészség előállította Jellinek Dánielt, valamint Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatóját. A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint a hatósági lépés a Volánbusz Zrt.-t érintő, buszbeszerzésekkel és személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos korrupciós ügyhöz kapcsolódik. Bár a hatóság hivatalosan nem nevezte meg a három őrizetbe vett gyanúsítottat, a kormányfői bejelentés egyértelművé tette az érintettek kilétét.

Az Indotek Group közleményében értetlenségét fejezte ki az előállítás miatt. Hangsúlyozták, hogy a vezérigazgató semmilyen bűncselekményt nem követett el, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Rámutattak arra is, hogy a kényszerintézkedés indokolatlan, hiszen Jellinek a múlt héten, szeptember 10-én önként jelent meg a Nemzeti Nyomozó Iroda idézésére, és azóta is folyamatosan a nyomozók rendelkezésére áll.

A vállalat vezetése bízik abban, hogy a vizsgálat hamarosan lezárul, és egyértelműen igazolja a cégvezető ártatlanságát. Külön kiemelték, hogy a büntetőeljárás kizárólag magánszemélyeket érint, az az Indotek társaságaira és vagyonelemeire nincs hatással, így a cégcsoport mindennapi üzletmenete zavartalanul folytatódik.