Csütörtök délig ledolgozta a Fed kamatemelését követő gyengülését a forint, és a régiós devizákkal szemben is jelentősen erősödött.
Döntött a bíróság: letartóztatásban marad Jellinek Dániel és Szivek Norbert
A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetéssel és más korrupciós bűncselekményekkel gyanúsítja őket a csaknem tízmilliárd forintos kárt okozó Volán-ügyben - írta meg a 24.hu.
Letartóztatta a bíróság Jellinek Dániel üzletembert és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. korábbi vezérigazgatóját. Kettejüket kedd reggel az otthonukból állították elő a rendőrök, majd a kihallgatásukat követően azonnal őrizetbe vették őket. A csütörtök kora délután hozott végzés alapján a bíróság elrendelte a letartóztatásukat.
A Volán-társaságokat érintő ügyben a hatóságok korábban évekig érdemi eredmény nélkül nyomoztak, ám az események az idei tavaszi kormányváltást követően jelentősen felgyorsultak. A Központi Nyomozó Főügyészség május közepén vette át az eljárást, és az elmúlt négy hónap elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy eljussanak a konkrét gyanúsítások megfogalmazásáig.
A nyomozás adatai szerint 2015 és 2018 között túlárazott buszbeszerzések és egyéb vitatott ügyletek következtében mintegy tízmilliárd forintos kár érhette az állami közlekedési vállalatokat. A hatóságok jelenleg elsősorban azt vizsgálják, hogy a korrupcióból származó összegek esetében miként hajthattak végre pénzmosást, és azokat milyen komplex vállalati, valamint ingatlanpiaci konstrukciókon keresztül forgatták vissza a gazdaságba. A büntetőügynek Jellineken és Sziveken kívül további három gyanúsítottja van, akik közül ketten szabadlábon védekezhetnek.
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