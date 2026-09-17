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Felzaklatott, megbilincselt férfit börtönöztek be pénzügyi bűncselekmény miatt, súlyos csalásért büntették meg
Gazdaság

Döntött a bíróság: letartóztatásban marad Jellinek Dániel és Szivek Norbert

Pénzcentrum
2026. szeptember 17. 14:00

A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetéssel és más korrupciós bűncselekményekkel gyanúsítja őket a csaknem tízmilliárd forintos kárt okozó Volán-ügyben - írta meg a 24.hu.

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Letartóztatta a bíróság Jellinek Dániel üzletembert és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. korábbi vezérigazgatóját. Kettejüket kedd reggel az otthonukból állították elő a rendőrök, majd a kihallgatásukat követően azonnal őrizetbe vették őket. A csütörtök kora délután hozott végzés alapján a bíróság elrendelte a letartóztatásukat.

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A Volán-társaságokat érintő ügyben a hatóságok korábban évekig érdemi eredmény nélkül nyomoztak, ám az események az idei tavaszi kormányváltást követően jelentősen felgyorsultak. A Központi Nyomozó Főügyészség május közepén vette át az eljárást, és az elmúlt négy hónap elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy eljussanak a konkrét gyanúsítások megfogalmazásáig.

A nyomozás adatai szerint 2015 és 2018 között túlárazott buszbeszerzések és egyéb vitatott ügyletek következtében mintegy tízmilliárd forintos kár érhette az állami közlekedési vállalatokat. A hatóságok jelenleg elsősorban azt vizsgálják, hogy a korrupcióból származó összegek esetében miként hajthattak végre pénzmosást, és azokat milyen komplex vállalati, valamint ingatlanpiaci konstrukciókon keresztül forgatták vissza a gazdaságba. A büntetőügynek Jellineken és Sziveken kívül további három gyanúsítottja van, akik közül ketten szabadlábon védekezhetnek.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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