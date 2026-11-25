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Idén is díjmentes korcsolyázási lehetőséggel várják a fővárosi iskolás csoportokat a Városháza Parkban – derül ki a Budapest Városháza Facebook-bejegyzéséből.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A tájékoztatás szerint a budapesti általános iskolai, gimnáziumi és szakközépiskolai osztályok hétköznap, tanítási napokon 8 és 14 óra között látogathatják a helyszínt. "A jégpályán 90 perces turnusokban, legfeljebb 60 fős csoportokban lehet korcsolyázni" – ismertették a részleteket. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A részvétel feltételeként a bejegyzésben hangsúlyozták, hogy "a lehetőség 2027. január 31-ig tart, a pedagógusoknak pedig előzetesen regisztrálniuk kell az osztályukat." Az ehhez szükséges online időpontfoglalást a Városháza Téli Élménypark hivatalos felületén lehet elvégezni.

Címlapkép: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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