2026. szeptember 8. kedd Mária, Adrienn
26 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vadlovak a magyar lápos vidéken
Világ

Vészjósló figyelmeztetést kapott Magyarország az új uniós pénzekről: durva következménye lesz, ha nem változtatunk

Pénzcentrum
2026. szeptember 8. 14:57

A közeledő, 2028–2034-es európai uniós költségvetési ciklusra készülve gyökeres szemléletváltásra van szükség a hazai fejlesztéspolitikában Baráth Etele korábbi miniszter koncepciója szerint. A tervezet rámutat arra, hogy a források puszta elköltése helyett egy integrált, a területi adottságokat, az oktatást és az infrastruktúrát egységben kezelő stratégiai tervezésre kell áttérni ahhoz, hogy az uniós források valódi gazdasági felzárkózást hozzanak Magyarországon - közölte a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

2026 őszén már tisztán látszik, hogy a bő egy év múlva induló új uniós költségvetési időszakban az Európai Unió fejlesztéspolitikai logikája jelentősen átalakul. A támogatások felhasználását a brüsszeli intézmények egyre szorosabban kötik össze mérhető eredményekkel és reformokkal. Emiatt a jövőben már nem lesz elég csupán lehívni a Magyarországnak járó forrásokat. Ha a támogatások mögött nincs jól működő intézményrendszer és érdemi stratégiai tervezés, az uniós pénz nemhogy gyorsítaná a felzárkózást, hanem egyenesen felerősítheti a meglévő területi egyenlőtlenségeket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyar fejlesztéspolitika sikerét évtizedekig az alapján mérték, hogy a rendelkezésre álló keret mekkora részét sikerült lekötni és kifizetni, miközben a tényleges társadalmi és gazdasági hatások háttérbe szorultak. Baráth Etele javaslata ezt a logikát fordítaná meg. Először azt kell meghatározni, hogy milyen gazdasági és területi szerkezetet kívánunk elérni, majd ehhez kell hozzárendelni a megfelelő hazai és uniós forrásokat. Vagyis nem a kiírt pályázatoknak kell diktálniuk a célokat, hanem a stratégiának kell megszabnia, milyen beruházásokra van szükség.

Kapcsolódó cikkeink:

A koncepció szakít azzal a hagyománnyal is, amely a területfejlesztésre puszta újraelosztásként vagy egyfajta segélyként tekint. Egy leszakadó térségnek nem azért kell támogatást kapnia, mert elmaradott, hanem fel kell tárni azokat az oktatási, infrastrukturális és közlekedési hiányosságokat, amelyek gátolják a gazdasági vérkeringésbe való bekapcsolódását. A rendszerváltás óta a nagyvárosok és a peremvidékek közötti szakadék nem tűnt el, a tartós gazdasági növekedés azonban elképzelhetetlen ezen térségek bevonása nélkül.

Ennek a megközelítésnek az alapja az úgynevezett integrált értéklánc. Ez azt jelenti, hogy egy-egy ipari beruházás – például egy új gyár – értékelésekor nemcsak a termelési adatokat kell vizsgálni, hanem azt is, hogy az adott térség infrastruktúrája képes-e fenntarthatóan kiszolgálni azt. Rendelkezésre áll-e a megfelelő víz- és energiaellátás, a képzett munkaerő, a lakhatás és az egészségügyi ellátás? A cél az, hogy a beruházások a helyi lakosság életminőségét is javítsák, ne csupán a statisztikákat javítsák.

Ehhez szorosan kapcsolódik a költségvetési gondolkodás átalakítása is. A javaslat szerint az államnak a hitel- és fejlesztési forrásokat elsősorban olyan területekre kellene fordítania, amelyek hosszú távon növelik a gazdaság jövedelemtermelő képességét. Ebbe a körbe tartozik az oktatás és az egészségügy is, amelyeket nem pusztán működési kiadásként, hanem a térség munkaerő-megtartó képességét és humántőkéjét meghatározó, hosszú távú gazdasági beruházásként kell kezelni.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A tervek megvalósításához a jelenlegi, szétaprózott rendszer helyett egy megerősített fejlesztéspolitikai koordinációs központra van szükség, amely képes összehangolni az ágazati döntéseket, a területi célokat és az uniós forrásokat. Ez nem feltétlenül jelent egy új minisztériumot, hiszen a korábbi intézményekben felhalmozott szakmai tudás megfelelő politikai felhatalmazással gyorsan mozgósítható lenne. Az elképzelés egy Nemzeti és Regionális Partnerségi Tervben csúcsosodik ki, amely egyetlen közös keretbe foglalná a digitalizációt, a zöld átállást, a gazdaságfejlesztést és a szociálpolitikát, bevonva a tervezésbe az önkormányzatokat és a civil szférát is.

Mindezekhez a forrásokat egy átlátható, közös stratégián alapuló Egységes Alap koordinálná. Bár egy ilyen integrált rendszer komoly tervezési kapacitást és világos felelősségi viszonyokat követel meg, hosszú távon elkerülhetetlen. Az Európai Bizottság ugyanis egyre inkább társbefektetőként lép fel, amely a szabályos költekezés mellett a valós eredményeket is számonkéri. Az unió változó szabályai tehát akkor is ebbe a hatékonyabb, stratégiavezérelt irányba terelik Magyarországot a következő ciklusban, ha a hazai intézményrendszer magától lassabban mozdulna.
Címlapkép: Getty Images
#oktatás #fejlesztés #beruházás #magyarország #európai unió #európai bizottság #költségvetés #stratégia #világ #uniós támogatás #infrastruktúra
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:15
17:04
16:53
16:31
16:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 8.
Horror pénzért járatja magánoviba gyerekeit a magyar elit: van, ahol 2,3 millió is lehet az éves számla
2026. szeptember 7.
Elakadtak a magyar dolgozók az értékek és a valóság között: így úszik el a jövőjük az AI-mámorban
2026. szeptember 8.
Változás jön a magyar boltok polcain: eltűnhetnek a jól ismert csomagolások, vége a trükkös szlogeneknek
2026. szeptember 8.
Itt a világ legjobb kórházainak 2026-os rangsora: magyar intézményt hiába keresünk a listán
2026. szeptember 8.
Kegyetlen nyarak várnak a magyar dolgozókra: elképesztő dolog derült ki a trópusi éjszakákról
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 8. kedd
Mária, Adrienn
37. hét
Szeptember 8.
Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja
Szeptember 8.
A büntetés-végrehajtási szervezet napja
Szeptember 8.
Kisboldogasszony
Szeptember 8.
A fizioterápia világnapja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Időzített bomba Európa legnagyobb atomerőműve: már csak napok maradtak a teljes leállás előtt
2
6 napja
Megunták a banánt? Tömegével hagyják el hazájukat a magyarok: ebbe az országba menekülnek a legtöbben
3
1 hete
Befellegzett ezeknek a húsoknak a boltokban: azonnali, drasztikus tiltást vezet be az EU
4
2 hete
Elszabadult a pokol a magyar határ közelében: nemzetközi egységek és Black Hawk helikopterek lepték el a szomszédot
5
5 napja
Megrohanták a bankokat az élelmes magyarok: tízmilliókat söpörnek be az új lakáshitel-trükkel
PÉNZÜGYI KISOKOS
Abszolút önrészesedés
levonás jellegű önrészesedés, amelynek mértékét százalékban, vagy összegben (vagy mindkettőben) határozzák meg. Ha a kár összege az önrész mértékét nem éri el, a biztosító nem térít. Ha a kár nagyobb, mint az önrészesedés, a teljes kár meghatározott százalékát, vagy a meghatározott összeget a kárból levonják, azt a biztosított maga viseli.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 8. 17:15
Változás jön a magyar boltok polcain: eltűnhetnek a jól ismert csomagolások, vége a trükkös szlogeneknek
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 8. 16:03
Itt a világ legjobb kórházainak 2026-os rangsora: magyar intézményt hiába keresünk a listán
Agrárszektor  |  2026. szeptember 8. 16:28
Már a csoda sem segíthet? Ijesztő, mi várhat Magyarországra