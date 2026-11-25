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Karácsony Gergely jelentős leépítést tervez: száz álláshelyet szüntetnének meg a fővárosban
Százfős létszámcsökkentés várható a Főpolgármesteri Hivatalban annak érdekében, hogy a főváros teljesíthesse a kormánnyal kötött megállapodásban vállalt 20 milliárd forintos megtakarítást. Az aktív dolgozók elbocsátását és az üres státuszok megszüntetését is magában foglaló intézkedésről a Fővárosi Közgyűlés ezen a héten pénteken dönthet - jelentette a Telex.
A leépítés hátterében egy október elején megkötött megállapodás áll. Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának múlt havi ülése után jelentette be, hogy a súlyos pénzügyi helyzetben lévő Budapest 120 milliárd forintos állami támogatást kap.
Ebből az összegből a kormány 90 milliárd forintot egyből le is vont az idei szolidaritási hozzájárulás fedezeteként, így ténylegesen 30 milliárd forint érkezett az önkormányzathoz. Cserébe a főváros vállalta, hogy jövőre, azaz 2027-ben 20 milliárd forinttal csökkenti a működési költségeit. A megegyezés része az is, hogy a kormány egy felügyelőt rendel ki a budapesti költségvetés ellenőrzésére.
A jövő évi megtakarításból a Főpolgármesteri Hivatalnak egymilliárd forintot kell magára vállalnia, amit a személyi jellegű ráfordítások csökkentésével, vagyis létszámleépítéssel érnének el. Mivel a lépésről még idén novemberben határozni kell, a pénteki közgyűlés elé kerülő javaslat alapján a hivatal engedélyezett létszáma 2027. március 1-jével 1035 főre csökken.
A racionalizálást a gyakorlatban két lépésben valósítanák meg. Egyrészt megszüntetik azt a 36 álláshelyet, amely már több mint három hónapja betöltetlenül áll, másrészt megválnak 65 jelenleg is ott dolgozó munkatárstól. A főpolgármester szerint a feladatok észszerűsítésével kevesebb emberrel is el tudják látni a hivatal teendőit, a tervezet pedig felhatalmazza a vezetőséget az elbocsátásokhoz szükséges munkáltatói intézkedések megkezdésére.
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Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán
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