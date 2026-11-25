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Kemény szigorítás jöhet a népszerű videojátékokban: ennek sok magyar szülő örülhet
A Grand Theft Auto VI rekordot döntő megjelenésével egy időben az Európai Unió a videojáték-ipar szabályozásának szigorítására készül. Az Európai Bizottság javaslata megtiltaná a fizetős meglepetésládák értékesítését a kiskorúak számára, átláthatóbbá tenné a játékon belüli vásárlásokat, és szigorúbb fogyasztóvédelmi előírásokat vezetne be. A szabályokat megsértő vállalkozásokra bizonyos esetekben akár éves világpiaci forgalmuk 6 százalékának megfelelő bírságot is kiszabhatnának.
Már az első nap végére 3,79 milliárd dollárt ért el a november 19-én megjelent Grand Theft Auto VI kiskereskedelmi forgalma világszerte, nagyjából háromszor annyit, mint amennyit a Bosszúállók: Végjáték című film hozott az első hétvégéjén. Nyolc nappal a premier előtt az Európai Bizottság olyan rendelettervezetet mutatott be, amely megtiltaná a kiskorúaknak kínált fizetős meglepetésládákat. Egy kapcsolódó reform értelmében pedig a Bizottság akár a vállalkozások teljes éves világpiaci forgalmának 6 százalékáig terjedő bírságot is kiszabhatna.
„Egy mai videojáték jogilag egyszerre bolt, pénzváltó, közösségi tér és színpad, és mindegyik szerephez más szabálykönyv tartozik. A szabályozót kevésbé az érdekli, mi történik a képernyőn, mint az, hogyan keres pénzt a játék, és milyen döntések felé tereli a játékost” – mondta Kopasz János, a Taylor Wessing nemzetközi ügyvédi iroda budapesti IT-, adatvédelmi és kiberbiztonsági csoportjának vezetője.
A szabályozás jelentőségét az iparág mérete is mutatja. A Video Games Europe 2025-ös adatai szerint a 16 vizsgált európai piacon 199 millióan játszanak videojátékokkal, átlagéletkoruk 34 év. A játékosok csaknem negyede kiskorú, ami mintegy 46 millió 6 és 17 év közötti gyereket és kamaszt jelent.
Valódi árak a játékpénz mögött
Számos videojátékban a felhasználók valódi pénzért vásárolnak virtuális érméket vagy gyémántokat, amelyekkel többek között olyan meglepetésládákat (loot boxokat) vehetnek, amelyek tartalma csak felnyitáskor derül ki.
„Ha egy virtuális kard 750 érmébe kerül, de érmét csak 500-as vagy 1000-es csomagban lehet venni, a játékos szinte biztosan többet költ, mint amennyit szeretne, és közben azt sem látja, hány euróba kerül a kard” – magyarázta a szakértő.
Az Európai Bizottság Digital Fairness Act (DFA) néven előterjesztett rendelettervezete szerint a virtuális tárgyak árát valódi pénznemben is fel kellene tüntetni. A fizetős meglepetésládáknál közölni kellene a lehetséges jutalmak típusait és megszerzésük valószínűségét, valamint lehetővé kellene tenni a funkció egyszerű kikapcsolását.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság 2025-ben részt vett egy 439 mobil- és online játékra kiterjedő nemzetközi ellenőrzésben. A meglepetésládákat, alkalmazáson belüli vásárlásokat vagy reklámokat tartalmazó vizsgált játékok mindössze 30 százaléka jelezte ezt előre az alkalmazásboltokban.
A meglepetésládák szerencsejáték-jogi megítélése országonként eltér. Belgiumban 2018-ban több játék fizetős ládáit szerencsejátéknak minősítették, Hollandiában viszont 2022-ben egy népszerű focijáték kártyacsomagjairól eltérő döntés született. Az uniós tervezet elsősorban a fogyasztóvédelmi szempontokra, az árazásra és az értékesítésre összpontosít.
Szigorúbb szabályok vonatkoznának a kiskorúakra
A fizetős meglepetésládák tilalma azokra a játékokra vonatkozna, amelyek kiskorúaknak szólnak, vagy amelyekről a szolgáltató észszerű bizonyossággal tudja, hogy kiskorúak is használják őket. Számukra fizetős előrehaladást és versenyelőnyt sem kínálhatnának, a fizetős játékpénz használatát pedig csak szülői vagy gondviselői jóváhagyással lehetne engedélyezni.
Az európai korhatár-besorolást végző PEGI 2026 júniusa óta az újonnan benyújtott, fizetős véletlenszerű jutalmakat kínáló játékoknak legalább 16-os besorolást ad, októberben pedig egyes korábban megjelent játékok átsorolása is megkezdődött. A 16-os korhatár ugyanakkor továbbra is magában foglalja a kiskorú játékosokat.
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A brit kormány 2022-es összegzése szerint a kutatások összefüggést mutattak ki a meglepetésládák vásárlása és a problémás szerencsejáték között, az ok-okozati kapcsolatot azonban eddig nem igazolták. A DFA egyes, túlzott játékra ösztönző funkciók egyszerű kikapcsolását is előírná, például a napi belépés elmulasztását büntető jutalomrendszerekét.
Mi történik, ha leállítanak egy videojátékot?
A felhasználói tartalmak megosztását lehetővé tevő videojátékok bizonyos feltételekkel online platformnak minősülhetnek a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet (DSA) alapján. Ez többek között a jogellenes tartalmak bejelentésével, a kiskorúak adatvédelmével és a profilalkotáson alapuló hirdetések tilalmával kapcsolatos kötelezettségeket jelenthet. Az EU KIDS Act tervezete emellett korlátozná, hogy idegenek kéretlenül kapcsolatba léphessenek kiskorú játékosokkal.
Szintén fogyasztóvédelmi kérdés, hogy mi történik a megvásárolt játékokkal a szerverek leállítása után. A Stop Destroying Videogames európai polgári kezdeményezés több mint 1,29 millió érvényes aláírást gyűjtött.
Az Európai Bizottság egyelőre nem javasolja, hogy kötelező legyen a játékokat a forgalmazás befejezése után is játszható állapotban tartani. Ha azonban a leállítás hibás teljesítésnek minősül, a vásárló bizonyos feltételekkel arányos visszatérítésre lehet jogosult, akár a pénzért vásárolt, fel nem használt játékpénz után is.
A mesterséges intelligencia használatát is szabályozzák
Az online játékokban gyűjtött adatokból a fejlesztők láthatják, mikor játszik a felhasználó, hol akad el és mennyit költ. A spanyol és a belga adatvédelmi hatóság közös ajánlása szerint kerülni kell a játékos frusztrációját kihasználó megoldásokat, például a sorozatos kudarcok után felkínált fizetős segítséget.
Az uniós AI-rendelet alapján főszabály szerint tájékoztatni kell a játékosokat arról, ha mesterséges intelligenciával kommunikálnak, kivéve, ha ez egyértelmű. Az AI által előállított hangok, képek, videók és szövegek esetében géppel olvasható jelölési kötelezettség is terhelheti az AI-rendszerek szolgáltatóit. Magyarországon pedig valódi személyek képmásának vagy hangfelvételének felhasználásához főszabály szerint az érintett hozzájárulása szükséges.
A Digital Fairness Act egyelőre csak javaslat, amelynek szövegéről az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak még meg kell állapodnia. A tervezet szerint a szabályokat a hatálybalépés után egy évvel kellene alkalmazni. A kapcsolódó fogyasztóvédelmi reform közvetlen vizsgálati és bírságolási jogkört adna az Európai Bizottságnak az egységes piacot jelentősen érintő ügyekben, a bírság pedig elérhetné az érintett vállalkozás éves világpiaci forgalmának 6 százalékát.
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