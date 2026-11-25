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Most érdemes beszállni? Megütötték az OTP részvényeit, már a következő fontos támaszt figyelik a befektetők
Ismét az eladók kerültek fölénybe a magyar tőzsdén: a BUX jelentős mínuszba esett, az OTP részvényei pedig különösen nagy nyomás alá kerültek. A bankpapír kedden 38 300 forinton zárt, szerdán pedig a nyitást követően tovább folytatta az esést. A gyengülés hátterében a kedvezőtlen nemzetközi hangulat mellett az OTP-t övező vállalati és szabályozói bizonytalanságok is szerepet játszhatnak.
A keddi kereskedés jól megmutatta, hogy az OTP gyengülése nem egyszerűen a teljes magyar részvénypiac mozgását követte. Mialatt a BUX 1,71 százalékos mínuszban zárt, a bankpapír 4,42 százalékot veszített értékéből.
A Mol 1,25 százalékos eséssel zárta a napot, ezzel szemben a Richter 1,96, a Magyar Telekom pedig 1,48 százalékos emelkedést ért el. Az OTP forgalma megközelítette a 16 milliárd forintot, ami jelentős eladói aktivitásra utal.
A gyengülés hátterében nem egyetlen, egyértelműen vállalati hír áll. Az Equilor elemzője a keddi kereskedés kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy lényeges belföldi vagy kibocsátói hírek hiányában elsősorban a kedvezőtlen nemzetközi tőkepiaci hangulat határozta meg a kereskedést. A magyar bankpapír ráadásul nem egyedül került nyomás alá: az elmúlt napokban a régiós bankrészvényeket, köztük az Erste és a Raiffeisen papírjait is jelentős eladások sújtották. A nemzetközi bizonytalanság egyik fontos forrása a technológiai és mesterségesintelligencia-részvények körüli korrekció.
Ez közvetetten a bankpapírokra is hatással lehet, hiszen a kockázatvállalási hajlandóság csökkenésekor a befektetők a pénzügyi szektor részvényeitől is elfordulhatnak. A technológiai és AI-részvények gyengélkedése hozzájárulhatott a kedvezőtlen piaci hangulathoz, de az OTP kiugró mértékű esését önmagában nem magyarázza. A bank árfolyamára emellett több vállalatspecifikus bizonytalanság is nyomást gyakorolhat.
Mit mutatnak az OTP pénzügyi eredményei?
Az OTP árfolyamának esése azért is érdekes, mert a bank pénzügyi eredményei nem mutatnak hasonló mértékű romlást. Az első kilenc hónapban a speciális tételek időarányos figyelembevételével számolt adózás utáni eredmény 886,5 milliárd forint volt, lényegében megegyezve az előző év azonos időszakának értékével. A harmadik negyedévben a nettó kamatbevétel 13 százalékkal, 554,8 milliárd forintra emelkedett, miközben az adózás utáni eredmény 355 milliárd forintot tett ki, ami 7 százalékos éves növekedés.
Ellenben vannak figyelmeztető jelek is: a hitelveszteségekre képzett értékvesztés az első kilenc hónapban 15 százalékkal, 152 milliárd forintra nőtt, amelyből 77 milliárd forint az oroszországi érdekeltséghez kapcsolódott. A bank tehát továbbra is jelentős nyereséget termel, de bizonyos piacokon növekvő kockázatokkal kell szembenéznie.
Oroszország és a Luminor: két fontos kérdőjel az OTP előtt
Az OTP előtt komoly stratégiai kérdés áll: mi legyen az oroszországi érdekeltség sorsa? A bank már megerősítette, hogy felülvizsgálja helyi tevékenységét és a teljes kivonulás lehetőségét is mérlegeli. A döntés az év végéig megszülethet, viszont a megvalósítás ennél nehezebb lesz. Az orosz leánybank ugyanis az első kilenc hónapban 157,8 milliárd forint nyereséget termelt, de a pénzt az OTP a 2025 vége óta elmaradó osztalékfizetések miatt nem tudja szabadon hazautalni. A vezetés szerint egy szabályos és megfelelő vevővel megvalósuló értékesítés is komoly kihívást jelenthet.
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Eközben a bank a balti régióban terjeszkedne, júliusban megállapodott a Luminor Bank 100 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról. A közel 16 milliárd eurós mérlegfőösszegű pénzintézet megszerzésével az OTP Észtországban, Lettországban és Litvániában is megjelenhetne. A tranzakció még nem zárult le, a litván jegybank korábban az oroszországi jelenlét miatt fogalmazott meg aggályokat, de az Európai Bizottság 2026. október 12-én versenyjogi szempontból jóváhagyta az ügyletet.
OTP: támaszszintek és elemzői célárak
A technikai kép alapján a befektetőknek egyelőre a 37 500 forint körüli árszintre érdemes figyelniük. Az Erste november 25-i technikai elemzése ezt jelölte meg fontosabb napi támaszként, miután a korábban meghatározó 40 ezer forintos lélektani szint alatt már több kereskedési napot is eltöltött a részvény. Felfelé az elemzés 41 ezer forintnál jelölt meg fontosabb ellenállást. A technikai szintek természetesen nem jelentenek biztos fordulópontot, de jól mutatják, melyik ársávokat figyelhetik kiemelten a rövid távú kereskedők. Kiemelten fontos lesz, hogy a 37 500 forint körüli zónában megjelennek-e újra a vevők vagy az eladói nyomás ezt a szintet is áttöri.
Most érdemes OTP-részvényt vásárolni?
A jelenlegi árfolyamszint mellett az OTP értékeltsége is érdekes képet mutat. A bank visszatekintő P/E-rátája 8,6 körül alakult, azaz a befektetők nagyjából 8,6 éves nyereségnek megfelelő összeget fizetnek a részvényért. Ez első látásra visszafogott értékeltségnek tűnhet, önmagában azonban még nem jelenti azt, hogy a papír alulértékelt. A viszonylag alacsony szorzóban az oroszországi kitettség, szabályozói bizonytalanságok és a növekvő kockázati költségek is megjelenhetnek.
Az elemzőházak a célárak mérséklése ellenére továbbra is pozitívan ítélik meg az OTP kilátásait. A befektetőknek egyaránt érdemes figyelniük a nemzetközi piaci hangulat alakulását, oroszországi stratégiai döntést és a Luminor felvásárlásának lezárását. A mostani árfolyamesés így akár hosszabb távú beszállási lehetőséget is teremthet, de a bizonytalanságok miatt korai lenne biztos fordulatról beszélni.
Címlapkép: MTI
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