Emelkedéssel indulat a szerdai kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), kedden a BUX 2405,48 pontos, 1,71 százalékos csökkenéssel 137 957,83 ponton zárt.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerdai előrejelzésében kiemelte, a nemzetközi hangulat miatt kedden csökkent a BUX index, a kereskedésben a defenzív magyar részvények felülteljesítettek. Kifejtette, az OTP kedden megpróbált 40 ezer forint fölé emelkedni, de végül az eladói oldal volt az erősebb, az árfolyam visszatért a 38 683 forintos ellenállás alá, további támasz 36 337 forintnál húzódik.

Kedden az OTP-részvények ára 1770 forinttal, 4,42 százalékkal 38 300 forintra esett, forgalmuk 16,0 milliárd forintot tett ki.

A Mol árfolyamát továbbra is a csökkenő olajárak nyomják, a részvények a 4554 forintos támasz fölött zártak, ami alatt 4429 forintnál további szint, ellenállás pedig 4630 forintnál látható. Kedden a Mol 58 forinttal, 1,25 százalékkal 4578 forintra csökkent 3,1 milliárd forintos forgalomban.

A Richter és a Magyar Telekom a csökkenő nemzetközi kockázatvállalási kedv miatt emelkedett, az előbbi esetében 13 610 forintnál ellenállás, 13 240 forintnál támasz húzódik, az utóbbinál 2 915 forint az ellenállás, 2 846 a támasz.

Kedden a Richter-papírok árfolyama 260 forinttal, 1,96 százalékkal 13 510 forintra nőtt, a részvények forgalma 4,2 milliárd forintot ért el, a Magyar Telekom árfolyama 42 forinttal, 1,48 százalékkal 2882 forintra erősödött, forgalma 1,2 milliárd forint volt.