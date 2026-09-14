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Új gyermekvédelmi tervet hirdetett a kormány: ez áll programjukban, ennyit szánnak a megvalósításra
Tízmilliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, amellyel párhuzamosan egy átfogó, a gyermekek biztonságát célzó törvényjavaslatot is benyújtottak az Országgyűlésnek. Az új szabályozás fókuszában a kiskorúakat érő valós fizikai és digitális veszélyek elhárítása, a bűnügyi nyilvántartás szigorítása, a közterületi reklámok korlátozása, valamint a kórházban rekedt egészséges gyermekek helyzetének azonnali rendezése áll.
Szombaton Magyar Péter miniszterelnök, Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, valamint Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi államtitkár egy közel kétszáz oldalas jelentés kíséretében ismertette a jelentős forrást biztosító azonnali krízisprogramot. Ezt követően Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a hétfői parlamenti ülésnapon be is nyújtotta a kapcsolódó új gyermekvédelmi törvényjavaslatot. A kormányfő parlamenti felszólalásában hangsúlyozta, hogy a csomag végleg lezárja az intézményesített tehetetlenség korszakát.
A benyújtott tervezet a gyermekeket fenyegető tényleges veszélyekre, többek között a szexuális kizsákmányolásra, a bántalmazásra és az online manipulációra koncentrál. A technológiasemleges szabályozás szigorúan fellép a pornográf, valamint a kiskorúak testi, értelmi és erkölcsi fejlődését súlyosan károsító tartalmakkal szemben. Emellett a jogszabály módosítja a bűnügyi nyilvántartási rendszert is: bár a gyermekvédelmi célú adatlekérdezés lehetősége megmarad, azt a jövőben szigorúbb adatvédelmi garanciákhoz és előzetes hatósági ellenőrzéshez kötik.
Szigorodik a közterületi kommunikáció szabályozása is. Mivel az utcai plakátoknál és hirdetéseknél nem alkalmazható korhatár-besorolás, a szülők pedig nem tudják szűrni a gyermekek által látottakat, a törvény megvédi a kiskorúakat a nyilvános terekben megjelenő káros vizuális tartalmaktól. Ennek érvényesülését a vonatkozó reklám- és választási szabályok módosítása is biztosítja.
A törvényjavaslat egyik legfontosabb eleme a kórházban hagyott gyermekek helyzetének gyors rendezése. A jövőben egyetlen kiskorú sem maradhat az egészségügyi intézményekben pusztán a rendezetlen családi vagy szociális háttere miatt, amennyiben az orvosi ellátás már nem indokolja benttartását. Egy új, gyorsított helyzetfelmérés bevezetésével a hatóságok rövid határidőn belül kötelesek feltárni a kórházban maradás okait, és azonnal gondoskodniuk kell a gyermek érdekét leginkább szolgáló elhelyezésről.
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Címlapfotó: MTI/Hegedüs Róbert
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