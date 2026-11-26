A forint délelőtti erősödése csütörtök délre elolvadt, az eurót ismét 372 forint felett jegyezték.
Nagy változások kapujában a magyar biztosítási piac: erre készülhetnek a lakossági ügyfelek
A kiszámíthatóbb gazdaságpolitika, az egyenlőtlen adóterhek középtávú rendezése és a magánegészségügyi piac fejlesztése állt a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) idei éves konferenciájának fókuszában. Bár a hazai biztosítási szektor stabilan növekszik, az iparági szereplők és a kormányzat is egyetért abban, hogy az élet- és egészségbiztosítások területén komoly lemaradást kell behozni, miközben a jövő évtől hatályba lépő új szabályozások és adóváltozások friss kihívások elé állítják a piacot - írta a Portfolio.
Kármán András pénzügyminiszter a kormányzat részéről stabil és kiszámítható környezetet ígért a mintegy 32 ezer embernek munkát adó ágazatnak. Hangsúlyozta, hogy a tartós gazdasági növekedéshez elengedhetetlen a költségvetési fegyelem erősítése, a jövőben pedig a versenyt nem torzító, egyszerűbb adórendszer kialakítása a cél.
Ennek első lépéseként jövőre, azaz 2027-ben megszűnik a biztosítási adó sávos rendszere. Bár az extraprofitadó egyelőre megmarad, a kormány középtávon az ágazatok közötti egyenlőtlen adóterhek kiegyenlítésére törekszik. A tárcavezető kiemelt célként említette az öngondoskodás, ezen belül is a magán-egészségbiztosítások ösztönzését, hiszen a hazai lakosság mindössze 11 százaléka rendelkezik ilyen fedezettel, ami jócskán elmarad az európai átlagtól. Cserébe a kormányzat átlátható termékeket, gyors kárrendezést és további ügyfélbarát digitális fejlesztéseket vár el a biztosítóktól.
A hazai piac helyzetét értékelve Holló Bence, a MABISZ elnöke elmondta, hogy a gépjármű- és lakásbiztosítások piaca mára gyakorlatilag telítetté vált. Az igazi áttörést az alulfejlett életbiztosítási szegmens fellendítése hozhatná el, amelynek népszerűsítéséhez a kormányzati kommunikáció támogatását is kérte. Bár az idei első három negyedévben a szektor díjbevétele nagyjából 4-5 százalékkal bővült, a piac reálértéken még mindig nem heverte ki a 2008-as válságot.
A szakember felhívta a figyelmet a túlzott árverseny veszélyeire is, amely bizonyos vagyonbiztosítási termékek kiüresedéséhez vezethet. Emellett jelezte, hogy a jövő évi adóváltozások összességében növelik az ágazat terheit, ezért a szövetség 2027-ben egyeztetéseket kezdeményez egy kiegyensúlyozottabb tehermegosztás kialakítása érdekében.
A felügyelet részéről Sipos-Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke megerősítette a szektor egészséges működését és stabil, az előírt szintet jócskán meghaladó tőkehelyzetét. Kiemelte az etikus életbiztosítási koncepció sikerét, amelynek köszönhetően csökkentek az ügyfélköltségek és javult a termékek hozama. Ugyanakkor figyelmeztetett a magánegészségügyi piacon esetlegesen engedély nélkül biztosítási tevékenységet végző szolgáltatók jelentette kockázatokra is.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az európai kitekintést nyújtó Thea Utoft Høj Jensen, az Insurance Europe főigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a klímaváltozás, a kiberfenyegetések és a demográfiai folyamatok egyre összetettebb kihívást jelentenek. A hamarosan életbe lépő és egyre sokrétűbb uniós irányelvek komoly adminisztrációs terhet rónak az európai biztosítókra, így a következő években a túlszabályozás elkerülése, a párhuzamos adatszolgáltatások megszüntetése és az innovációt támogató szabályozói környezet megteremtése lesz a legfőbb feladat.
Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
Jogosítvány, bukósisak és zéró alkohol: brutális szigorítás élesedik Magyarországon, vége a zabolátlan rollerezésnek
Kötelezővé válhat a sisak az e-rollereken, miközben a használók több mint kétharmada ma sem visel fejvédőt
Egy félrement Facebook-komment, egy munkahelyi pletyka vagy egy nyilvánosan elhangzó megalapozatlan vád is súlyos károkat okozhat valakinek a szakmai és személyes megítélésében.
Enyhe téli időjárást okozhat a nyár óta erősödő „szuper” El Niño, a szakértők pedig emiatt több beázásra és viharkárra figyelmeztetnek.
Jelentős megtakarítást és élénk érdeklődést hozott az idei év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány első fele.
Feltörhetik a lakásod, ha tőled ázik be a szomszéd? Sokan nem tudják, ki fizeti végül a sokszázezres kárt
Egy csőtörés miatt akár több lakás is beázhat egy társasházban, a helyzet pedig különösen nehézzé válhat, ha a víz a felső szomszédtól érkezik, ő azonban...
Súlyos nehézségekkel küzdenek a magyar vállalkozások: ezek a szektorok vannak a legnagyobb veszélyben
A fuvarozás, a mezőgazdaság és az építőipar is a legkockázatosabb ágazatok között szerepel.
Erről a dologról rengeteg magyar autós még mindig nem tud: így lehet spórolni a kötelező biztosításon
Az ügyfelek egyes döntéseikkel maguk is jelentős kgfb-díjcsökkenést érhetnek el.
Nyolcvanhárom éves korában elhunyt Gali László. A Gárdonyi Géza Színház örökös tagjának halálhírét a teátrum jelentette be.
A Tesla leállítja a Cybertruck modell gyártását texasi gigagyárában valamikor a jövő év közepén a lanyha kereslet miatt.
Az autósok jelentős része továbbra sem használja ki a biztosítók közötti versenyben rejlő lehetőségeket.
Rémálom a hazai egészségügyben: így égetik el magyarok milliói a fizetett szabadságukat orvosra várva
A magyar felnőttek 65 százalékával előfordult az elmúlt két évben, hogy nem járt utána egy egészségügyi problémájának, vagy elhalasztotta a kivizsgálását.
244 második világháborús robbanótestet találtak a XVIII. kerületi Üllői úton egy építkezésen
A Wekerle Plusz Program új lehetőségeket teremthet a lakásvásárlók és a felújítást tervezők számára, és átalakíthatja a lakáshitelezés szerkezetét is.
Elektromos roller gyulladt ki egy belvárosi lakásban: nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, sok lakónak el kellett hagyni otthonát
Kigyulladt egy elektromos roller akkumulátora hétfő hajnalban Budapest V. kerületében.
Ezt a hibát követi el rengeteg magyar mindenszentekkor a temetőnél: a tolvajok csak erre várnak, a biztosító ilyenkor nem fizet
Mindenszentekkor a temetőknél is aratnak a tolvajok. Az autóban hagyott táskáért a casco általában nem fizet, a sírról ellopott vázáért pedig csak külön kiegészítővel.
Mi lesz, ha váratlanul meghal a családfenntartó? Ennyi pénzből úszná meg a család a lecsúszást, ha havi 400 ezret keresett
Jelentősen nőtt az életbiztosításokból származó díjbevétel Magyarországon az elmúlt években, a szerződések száma azonban jóval lassabban emelkedik.
Kiderült, mennyibe kerül egy temetés 2026-ban: 560 ezer forint a koporsós búcsú, és ebben még a sírhely sincs benne
Egy koporsós temetés 2026-ban nettó 560 ezer forintba kerül, míg egy urnás 370 ezerbe, és a sírhely meg a temetői szolgáltatások egyikben sincsenek benne.
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.