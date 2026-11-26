A kiszámíthatóbb gazdaságpolitika, az egyenlőtlen adóterhek középtávú rendezése és a magánegészségügyi piac fejlesztése állt a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) idei éves konferenciájának fókuszában. Bár a hazai biztosítási szektor stabilan növekszik, az iparági szereplők és a kormányzat is egyetért abban, hogy az élet- és egészségbiztosítások területén komoly lemaradást kell behozni, miközben a jövő évtől hatályba lépő új szabályozások és adóváltozások friss kihívások elé állítják a piacot - írta a Portfolio.

Kármán András pénzügyminiszter a kormányzat részéről stabil és kiszámítható környezetet ígért a mintegy 32 ezer embernek munkát adó ágazatnak. Hangsúlyozta, hogy a tartós gazdasági növekedéshez elengedhetetlen a költségvetési fegyelem erősítése, a jövőben pedig a versenyt nem torzító, egyszerűbb adórendszer kialakítása a cél.

Ennek első lépéseként jövőre, azaz 2027-ben megszűnik a biztosítási adó sávos rendszere. Bár az extraprofitadó egyelőre megmarad, a kormány középtávon az ágazatok közötti egyenlőtlen adóterhek kiegyenlítésére törekszik. A tárcavezető kiemelt célként említette az öngondoskodás, ezen belül is a magán-egészségbiztosítások ösztönzését, hiszen a hazai lakosság mindössze 11 százaléka rendelkezik ilyen fedezettel, ami jócskán elmarad az európai átlagtól. Cserébe a kormányzat átlátható termékeket, gyors kárrendezést és további ügyfélbarát digitális fejlesztéseket vár el a biztosítóktól.

A hazai piac helyzetét értékelve Holló Bence, a MABISZ elnöke elmondta, hogy a gépjármű- és lakásbiztosítások piaca mára gyakorlatilag telítetté vált. Az igazi áttörést az alulfejlett életbiztosítási szegmens fellendítése hozhatná el, amelynek népszerűsítéséhez a kormányzati kommunikáció támogatását is kérte. Bár az idei első három negyedévben a szektor díjbevétele nagyjából 4-5 százalékkal bővült, a piac reálértéken még mindig nem heverte ki a 2008-as válságot.

A szakember felhívta a figyelmet a túlzott árverseny veszélyeire is, amely bizonyos vagyonbiztosítási termékek kiüresedéséhez vezethet. Emellett jelezte, hogy a jövő évi adóváltozások összességében növelik az ágazat terheit, ezért a szövetség 2027-ben egyeztetéseket kezdeményez egy kiegyensúlyozottabb tehermegosztás kialakítása érdekében.

A felügyelet részéről Sipos-Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke megerősítette a szektor egészséges működését és stabil, az előírt szintet jócskán meghaladó tőkehelyzetét. Kiemelte az etikus életbiztosítási koncepció sikerét, amelynek köszönhetően csökkentek az ügyfélköltségek és javult a termékek hozama. Ugyanakkor figyelmeztetett a magánegészségügyi piacon esetlegesen engedély nélkül biztosítási tevékenységet végző szolgáltatók jelentette kockázatokra is.

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Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA