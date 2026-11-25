Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Fontos változás jöhet a magyarországi névadásban: ismét a szakmai szervezetek döntenének az engedélyezésről
Törvénymódosító indítvány került az Országgyűlés elé, amelynek értelmében a jövőben ismét szakmai szervezetek, és nem politikusok döntenének az anyakönyvezhető magyar utónevekről – tájékoztatott Facebook-bejegyzésében Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter.
Az anyakönyvi eljárásról, valamint a nemzetiségek jogairól szóló jogszabályok módosítására egy korábbi változtatás miatt van szükség. Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő javaslatára 2025. szeptember 4-én hatályba lépett egy olyan törvény, amely a kultúráért felelős miniszter hatáskörébe utalta az utónevekről szóló végső döntést. Ezzel a lépéssel a tárcavezető rendeletben határozhatta meg a névjegyzéket, miközben a korábban döntési jogkörrel bíró Nyelvtudományi Kutatóközpontnak, valamint a saját listájukat addig önállóan összeállító és közzétevő 13 hazai nemzetiség országos önkormányzatának csupán véleményezési joga maradt.
A miniszter a bejegyzésben rámutatott a jelenlegi rendszer alkotmányos aggályaira is. Mint írta, "ez a szabályozás nem nyújt garanciális biztosítékot az Alaptörvényből levezethető névhasználathoz való jog gyakorlásához". A most benyújtott indítvány ezért visszaállítaná a 2025 előtti jogi állapotot, vagyis az újonnan kérvényezett utónevek jóváhagyásáról ismét kizárólag a Nyelvtudományi Kutatóközpont, illetve a nemzetiségi önkormányzatok határozhatnának.
Lőrincz Viktória hangsúlyozta, hogy a választható utónevek körét a társadalmi-történelmi hagyományok, a közfelfogás és a nyelvtudomány jelölik ki. "Az a célunk, hogy tisztán szakmai és ne ideológiai alapon, politikai szempontok alapján engedélyezzék az új utóneveket" – fogalmazott a tárcavezető.
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