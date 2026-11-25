Az Országgyűlés tegnapi döntése értelmében 2027. január 1-jétől, hét és fél év után ismét különadó terheli a reklámközzétételből származó bevételeket. A hírre a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) is reagált: a szervezet szerint a mintegy 14 milliárd forintos új teher több okból is káros: a hazai médiát még nehezebb helyzetbe hozza a globális platformokkal szemben, jelentős új adminisztrációt ró a hirdetőkre, ügynökségekre és médiavállalatokra, a teljes gazdaságra gyakorolt hatása pedig várhatóan negatív lesz.

A 2027-től alkalmazandó sávos rendszerben az 500 millió forint feletti reklámbevételt 2,5 és 7,5 százalék közötti adókulcs terheli, a hirdetőkre pedig bizonyos esetekben 2,5 százalékos adó hárul. A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) szerint a döntés tovább gyengíti a hazai médiaipar versenyhelyzetét a globális platformokkal szemben, veszélyeztetve a munkahelyeket és a jövőbeli beruházásokat.

A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy az új szabályozás jelentős adminisztrációs terhet ró a piaci szereplőkre. A hirdetőknek minden megrendelésnél ellenőrizniük kell, hogy a közzétevő szerepel-e a NAV nyilvántartásában, vagy adott-e megfelelő nyilatkozatot. Ennek hiányában a hirdető maga válhat adóalannyá, és havi 2,5 millió forint feletti reklámköltése után adót kell fizetnie. A nyilatkozat elmulasztásáért járó bírság 500 ezer forintról indul, ismételt mulasztás esetén pedig akár felső határ nélkül is emelkedhet.

Az MRSZ szerint a reklámadó a gazdaság egészére negatív hatással lehet. A szervezet megbízásából készült hatástanulmány alapján minden reklámra fordított forint mintegy 6 forinttal járul hozzá a magyar gazdaság teljesítményéhez. A tervezett 14 milliárd forintos különadó a 2026-ra becsült, éves szinten 10 százalékkal csökkenő, 375 milliárd forintos médiaköltés 3,7 százalékát teszi ki, miközben a költségvetési bevételeknek mindössze 0,35 ezrelékét jelenti.

A reklámadó bevezetését a Médiatanács sem támogatta. A testület kifogásolta, hogy a módosításhoz nem készült hatásvizsgálat, miközben a médiapiac fenntarthatósága és a médiapluralizmus is érintett. A bírságok felső határára és az egyéves kötelező felülvizsgálatra vonatkozó javaslatai sem kerültek be a törvénybe.

„Olyan adóról beszélünk, amely a költségvetésnek alig érezhető bevételt hoz, a hazai médiának viszont jelentős terhet jelent, miközben a globális platformok a hirdetőkre háríthatják” – mondta Novák Péter, a Magyar Reklámszövetség elnöke. Az MRSZ 2027-ben figyelemmel követi a különadó piaci és gazdasági hatásait, valamint online szakmai tájékoztatót szervez az érintett vállalkozások számára az új szabályozás gyakorlati alkalmazásáról.