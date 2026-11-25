Az európai iparvállalatok fele súlyos pénzügyi nehézségekkel küzd a magas működési költségek és az egyre erősebb kínai verseny miatt.
Nem csak a médiacégek fizethetik meg a visszatérő reklámadó árát: a szakmai szervezetek is megszólaltak
Az Országgyűlés tegnapi döntése értelmében 2027. január 1-jétől, hét és fél év után ismét különadó terheli a reklámközzétételből származó bevételeket. A hírre a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) is reagált: a szervezet szerint a mintegy 14 milliárd forintos új teher több okból is káros: a hazai médiát még nehezebb helyzetbe hozza a globális platformokkal szemben, jelentős új adminisztrációt ró a hirdetőkre, ügynökségekre és médiavállalatokra, a teljes gazdaságra gyakorolt hatása pedig várhatóan negatív lesz.
A 2027-től alkalmazandó sávos rendszerben az 500 millió forint feletti reklámbevételt 2,5 és 7,5 százalék közötti adókulcs terheli, a hirdetőkre pedig bizonyos esetekben 2,5 százalékos adó hárul. A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) szerint a döntés tovább gyengíti a hazai médiaipar versenyhelyzetét a globális platformokkal szemben, veszélyeztetve a munkahelyeket és a jövőbeli beruházásokat.
A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy az új szabályozás jelentős adminisztrációs terhet ró a piaci szereplőkre. A hirdetőknek minden megrendelésnél ellenőrizniük kell, hogy a közzétevő szerepel-e a NAV nyilvántartásában, vagy adott-e megfelelő nyilatkozatot. Ennek hiányában a hirdető maga válhat adóalannyá, és havi 2,5 millió forint feletti reklámköltése után adót kell fizetnie. A nyilatkozat elmulasztásáért járó bírság 500 ezer forintról indul, ismételt mulasztás esetén pedig akár felső határ nélkül is emelkedhet.
Az MRSZ szerint a reklámadó a gazdaság egészére negatív hatással lehet. A szervezet megbízásából készült hatástanulmány alapján minden reklámra fordított forint mintegy 6 forinttal járul hozzá a magyar gazdaság teljesítményéhez. A tervezett 14 milliárd forintos különadó a 2026-ra becsült, éves szinten 10 százalékkal csökkenő, 375 milliárd forintos médiaköltés 3,7 százalékát teszi ki, miközben a költségvetési bevételeknek mindössze 0,35 ezrelékét jelenti.
A reklámadó bevezetését a Médiatanács sem támogatta. A testület kifogásolta, hogy a módosításhoz nem készült hatásvizsgálat, miközben a médiapiac fenntarthatósága és a médiapluralizmus is érintett. A bírságok felső határára és az egyéves kötelező felülvizsgálatra vonatkozó javaslatai sem kerültek be a törvénybe.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
„Olyan adóról beszélünk, amely a költségvetésnek alig érezhető bevételt hoz, a hazai médiának viszont jelentős terhet jelent, miközben a globális platformok a hirdetőkre háríthatják” – mondta Novák Péter, a Magyar Reklámszövetség elnöke. Az MRSZ 2027-ben figyelemmel követi a különadó piaci és gazdasági hatásait, valamint online szakmai tájékoztatót szervez az érintett vállalkozások számára az új szabályozás gyakorlati alkalmazásáról.
Közel másfél dollárral csökkent a kőolaj ára a nemzetközi piacokon szerda reggel a keddi záróértékéhez képest.
Fontos változás jöhet a magyarországi névadásban: ismét a szakmai szervezetek döntenének az engedélyezésről
A jövőben ismét szakmai szervezetek, és nem politikusok döntenének az anyakönyvezhető magyar utónevekről
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Stabilra javította az eddigi negatívról Budapest osztályzati kilátását kedden a Moody's Ratings nemzetközi hitelminősítő.
Januártól drágulhatnak a céges utalások: mutatjuk, mennyivel nőhetnek a vállalkozások banki költségei
Jelentősen emelkedhetnek jövőre a magyar vállalkozások banki költségei, miután az Országgyűlés elfogadta a pénzügyi tranzakciós illeték módosítását.
A 2027-es minimálbér-emelés hatása jóval túlmutathat a legkisebb keresetűek körén.
Vegyesen alakult, az euróval és a svájci frankkal szemben gyengült, a dollár ellenében erősödött kedden a forint árfolyama a bankközi piacon a kora reggeli jegyzéséhez...
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 2405,48 pontos, 1,71 százalékos csökkenéssel 137 957,83 ponton zárt kedden.
Magyar Péter miniszterelnök Ungvárra látogatott, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott.
A jegybankelnök szerint a közös valuta bevezetése hosszabb távon elősegítheti a magyar gazdaság felzárkózását és a társadalmi jólét növekedését.
Idén is megszervezi kedvezményes fenyőfavásárát a Budavári Önkormányzat, ahol a helyi lakosok 500 forintért juthatnak karácsonyfához.
Előzetes bejelentés nélkül is ellenőrizhetnék a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató, állami támogatásban részesülő cégeket
Megszavazták: jön az adójóváírás, a minimálbér szja-ja 9 százalékra csökken, átalakul az anyák kedvezménye
Jelentősen emelkedik a családi pótlék 2027 januárjától, miután kedden az Országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást.
Ismerős sarcok: visszatér egy sokat vitatott kötelezettség, új adót is bevezetnek - megszavazták a 2027-es adócsomagot
Az Országgyűlés kedden elfogadott adócsomagja jövőre alapjaiban formálja át a magyar adórendszert.
Évekig csak zuhant a magyar ipar, most valami megváltozott: ez a néhány nagyvállalat húzhatja ki a gödörből az országot
Három év után idén először mutat életjeleket a magyar ipar. Ám a növekedési pálya nem feltétlenül fenntartható.
Hiába keresik az olvasók, szinte beszerezhetetlenné vált Kertész Imre Nobel-díjas regénye: ez áll a háttérben
Kertész Imre regényét a Magvető adná ki újra, de jelenleg nincs döntés arról, ki jogosult engedélyt adni a megjelenésre.
Jól indult a kedd reggel a forint számára, a magyar fizetőeszköz mindhárom főbb devizával szemben erősödött a hétfő esti jegyzésekhez képest.
Kimondta a szakértő, ezt a három támogatást azonnal át kéne alakítani itthon: magyarok milliói lélegezhetnének fel
Egy gyermek lehetőségeit hosszú időre meghatározhatja, milyen anyagi helyzetű családba születik.
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.