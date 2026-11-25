Kijev felgyorsítja a kárpátaljai magyar közösség nyelvi, kulturális és oktatási jogait garantáló megállapodások végrehajtását. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a jogi feltételek már adottak, így nincs ok a kisebbségvédelmi intézkedések halogatására, írja az Ukrinform.

Az ukrán diplomácia vezetője kijevi sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a kérdésről már egyeztetett Orbán Anita magyar külügyminiszterrel. A felek a közeljövőben további találkozókat terveznek, emellett újraindítják a kétoldalú mechanizmusokat és a vegyes bizottságok munkáját, ami elősegítheti az álláspontok közeledését és a kölcsönösen előnyös megoldások kidolgozását.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a magyar közösség az ukrán társadalom szerves része, ezért országának is alapvető érdeke, hogy a nemzeti kisebbségek védelmében az Európai Unió és az Európa Tanács legmagasabb szintű normáit alkalmazza.

A mostani bejelentés szervesen illeszkedik abba a folyamatba, amelyről Magyar Péter miniszterelnök korábban már beszámolt. A kormányfő tájékoztatása szerint ugyanis a kijevi vezetéssel folytatott tárgyalásokon jelentős előrelépést sikerült elérni a kárpátaljai magyarság jogait érintő tíz sarkalatos kérdésben.