A Pénzcentrum 2026. november 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Gyengült a forint reggel: így áll most az euróval és dollárral szemben
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 370,69 forinton jegyezték fél hétkor, magasabban a kedd esti 369,70 forintnál. A dollár 338,70 forintra erősödött 337,13 forintról, a svájci frank pedig 403,64 forintról 404,95 forintra drágult. Az euró árfolyama 1,0967 dollárról 1,0946 dollárra süllyedt.
Közel másfél dollárral csökkent a kőolaj ára a nemzetközi piacokon szerda reggel a keddi záróértékéhez képest.
Fontos változás jöhet a magyarországi névadásban: ismét a szakmai szervezetek döntenének az engedélyezésről
A jövőben ismét szakmai szervezetek, és nem politikusok döntenének az anyakönyvezhető magyar utónevekről
Vegyesen alakult, az euróval és a svájci frankkal szemben gyengült, a dollár ellenében erősödött kedden a forint árfolyama a bankközi piacon a kora reggeli jegyzéséhez...
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 2405,48 pontos, 1,71 százalékos csökkenéssel 137 957,83 ponton zárt kedden.
Magyar Péter miniszterelnök Ungvárra látogatott, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott.
A jegybankelnök szerint a közös valuta bevezetése hosszabb távon elősegítheti a magyar gazdaság felzárkózását és a társadalmi jólét növekedését.
Idén is megszervezi kedvezményes fenyőfavásárát a Budavári Önkormányzat, ahol a helyi lakosok 500 forintért juthatnak karácsonyfához.
Előzetes bejelentés nélkül is ellenőrizhetnék a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató, állami támogatásban részesülő cégeket
Megszavazták: jön az adójóváírás, a minimálbér szja-ja 9 százalékra csökken, átalakul az anyák kedvezménye
Jelentősen emelkedik a családi pótlék 2027 januárjától, miután kedden az Országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást.
Ismerős sarcok: visszatér egy sokat vitatott kötelezettség, új adót is bevezetnek - megszavazták a 2027-es adócsomagot
Az Országgyűlés kedden elfogadott adócsomagja jövőre alapjaiban formálja át a magyar adórendszert.
Évekig csak zuhant a magyar ipar, most valami megváltozott: ez a néhány nagyvállalat húzhatja ki a gödörből az országot
Három év után idén először mutat életjeleket a magyar ipar. Ám a növekedési pálya nem feltétlenül fenntartható.
Hiába keresik az olvasók, szinte beszerezhetetlenné vált Kertész Imre Nobel-díjas regénye: ez áll a háttérben
Kertész Imre regényét a Magvető adná ki újra, de jelenleg nincs döntés arról, ki jogosult engedélyt adni a megjelenésre.
Jól indult a kedd reggel a forint számára, a magyar fizetőeszköz mindhárom főbb devizával szemben erősödött a hétfő esti jegyzésekhez képest.
Kimondta a szakértő, ezt a három támogatást azonnal át kéne alakítani itthon: magyarok milliói lélegezhetnének fel
Egy gyermek lehetőségeit hosszú időre meghatározhatja, milyen anyagi helyzetű családba születik.
A GKI Gazdaságkutató Zrt. elkészítette legújabb elemzését, amely azt vizsgálja, milyen szerepet töltenek be a külföldi befektetők a magyar államadósság finanszírozásában.
Miközben súlyos eladási hullám söpör végig a világ tőzsdéin, és a hagyományosan biztonságos menedéknek számító arany árfolyama is meredeken zuhan.
A Goldman Sachs legfrissebb előrejelzése szerint jövőre akár a felére is csökkenhet az európai cseppfolyósított földgáz (LNG) ára,
A kereskedelmi szövetségek által is támogatott kivezetést az idén őszre jelentősen javuló makrogazdasági mutatók is indokolttá teszik.
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.