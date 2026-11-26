Újabb kedvezőtlen jelek érkeztek a magyar gazdaság szereplőinek hangulatáról: novemberben tovább romlottak a vállalkozások és a lakosság várakozásai. A GKI konjunktúraindexe egy ponttal csökkent, ezzel hét hónapja nem látott mélypontra süllyedt. A cégek körében különösen a foglalkoztatási és beruházási kilátások adnak okot aggodalomra, miközben a következő hónapokban több vállalkozás készül létszámcsökkentésre, mint bővítésre. A fogyasztói bizalom szintén gyengült, a lakosság inflációs várakozásai pedig már harmadik hónapja emelkednek.

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU támogatásával és módszertanával végzett – felmérése szerint novemberben az üzleti világ hangulata és a fogyasztók kilátásai is enyhén romlottak az előző megkérdezéshez képest. Így a várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe 1 ponttal csökkent. A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága markánsabban, az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó összesített várakozás kissé mérséklődött októberhez képest. Az üzleti környezet kiszámíthatóságának érzete ugyanakkor javult.

A GKI konjunktúra indexe novemberben egy ponttal mérséklődött az előző megkérdezéshez képest, értéke ezzel -8 pontra apadt. Ez a relatíve kis elmozdulás is 7 havi mélypontra juttatta ezt a kompozit mutatót. Ez az indexérték 2022 közepét jellemző adatoknak.

A GKI üzleti bizalmi indexe novemberben másfél ponttal mérséklődött az előző megkérdezéshez képest. Az e havi csökkenéssel ez az index lényegében visszatért augusztusi szintjére (-9 pontra). Az ősz utolsó hónapjában az ipari két és fél, az üzleti szolgáltatói bizalmi index egy ponttal csökkent októberhez képest. Ugyanakkor az építőipari index két és fél ponttal emelkedett, míg a kereskedelmi index stagnált.

A vállalatok beruházási várakozásai nem tükröznek derűlátást: az ipar és az üzleti szolgáltatások területén összesen a cégek 18%-a számít az ideinél magasabb beruházási kiadásokra 2027-ben, míg attól elmaradó szintet vár 23%-uk. Egy évvel ezelőtt ugyanez a két arány 27 és 18% volt, azaz akkor a cégek a jelenleginél nagyobb optimizmussal tekintettek a közeljövőre.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor novemberben enyhén csökkent az előző felméréshez képest. Ezzel e mutató 16 havi mélypontjára esett. A következő három hónapban a vállalkozások 7%-a készül a létszám bővítésére, 16%-a pedig annak szűkítésére. Mind a négy vizsgált ágazatban a létszám csökkentésére törekvők vannak némi többségben a bővítést tervezőkkel szemben. Októberhez képest sokat romlottak a kereskedők és az építőipari cégek várakozásai.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése novemberben kissé javult az előző megkérdezéshez képest. Mind a négy ágazatban kedvező irányú elmozdulás volt regisztrálható. E tekintetben az üzleti szolgáltató szektorból érkeztek a leginkább pozitív jelzések, míg az építőiparban széles körű az elégedetlenség.

Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, novemberben kissé mérséklődött októberhez képest. A következő három hónapban a cégek 19%-a tervez árat emelni, míg árcsökkentésre 6%-uk készül.

A GKI fogyasztói bizalmi indexe - az októberi 2 pontos esést követően – novemberben 0,4 ponttal csökkent havi alapon. Így értéke -6,5 pontra mérséklődött, ami a tavaszi nagy ugrás óta a legalacsonyabb szint, azaz 7 havi mélypontot jelent. A júliusi csúcshoz képest az index összesen 8 pontot veszített, a romlás üteme azonban novemberben számottevően lassult. A lakosság hangulata így továbbra is lényegesen kedvezőbb, mint a 2026 tavaszi politikai fordulat előtt. Az index 21 ponttal magasabb az egy évvel korábbinál, és jóval meghaladja az elmúlt 5 év átlagát.

A fogyasztói bizalmi index novemberi mérséklődése mögött részmutatók kismértékű és ellentétes irányú változásai állnak. Az ország következő 12 havi gazdasági helyzetére vonatkozó várakozás, illetve a háztartások elmúlt egy évi pénzügyi helyzetének értékelése egyaránt 1-1 ponttal romlott. A nagy értékű fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségének megítélése gyakorlatilag nem változott. A háztartások következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi várakozásait jelző mutató viszont bő 1 ponttal emelkedett. Novemberben harmadik hónapja emelkedtek a lakosság inflációs várakozásai, ezúttal érdemben (az előző hónaphoz képest nőtt az áremelkedésekre számítók aránya), miközben az elmúlt 12 hónapban érzékelt infláció üteme csökkent.