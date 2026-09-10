Kiderült a fájó igazság a magyar költségvetésről: éveken át elvétették a célt, nagy árat fizethetünk érte

Az elmúlt öt évben rendre magasabb lett a költségvetési hiány a korábban kitűzött célnál – hívta fel a figyelmet Kármán András pénzügyminiszter. A legnagyobb eltérés 2021-ben volt, amikor a tervezett 2,9 százalék helyett 7,1 százalékos lett a deficit. A tárcavezető szerint a sorozatos céltévesztések a gazdaság tervezhetőségét és a hitelezői bizalmat is veszélyeztetik.

Az előző kormány az elmúlt öt évben rendszeresen elvétette a költségvetési hiánycélt – írta Facebook-bejegyzésében Kármán András. A pénzügyminiszter szerint a hiánycél nem pusztán formalitás: azt mutatja meg, hogy az állam mennyivel tervez többet költeni a bevételeinél, így a költségvetési pálya a nyugdíjak, a bérek és a beruházások tervezhetőségére, valamint az ország finanszírozására is hatással van.

A tárcavezető az idei költségvetés parlamenti vitájában is kifejtette, hogyan alakultak a tervezett és a tényleges adatok az utóbbi években. A statisztikák szerint 2021-ben volt a legnagyobb eltérés: a 2,9 százalékos hiánycél helyett végül 7,1 százalékos deficit alakult ki, ami 4,2 százalékpontos túllépést jelentett. A következő években sem sikerült tartani az eredeti terveket: 2022-ben 0,3, 2023-ban 3,5, 2024-ben 2,2, 2025-ben pedig várhatóan 1 százalékponttal lett magasabb a hiány a kitűzött célnál.

Kármán szerint az adatok egyértelmű mintázatot mutatnak, hiszen volt olyan év, amikor a tényleges hiány a költségvetésben vállalt érték több mint kétszeresére nőtt. A pénzügyminiszter hozzátette, hogy az előző ciklusban nemcsak a deficit, hanem a gazdasági növekedés tervezésénél is jelentős eltérések fordultak elő.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert







