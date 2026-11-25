Jelentős veszteséggel zárta a szerdai kereskedést a Budapesti Értéktőzsde, miután a kedvezőtlen nemzetközi piaci hangulat a magyar részvényekre is rányomta a bélyegét. A BUX közel 2 százalékos mínuszban fejezte be a napot, miközben a vezető papírok közül különösen az OTP teljesített gyengén.

A kedvezőtlen nemzetközi hangulat hatására esett a BUX - mondta Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2723,87 pontos, 1,97 százalékos csökkenéssel, 135 233,96 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 42,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Takács András hozzátette, a rossz hangulatot ráadásul tetőzte Donald Trump amerikai elnök, aki újabb vám intézkedéseket lengetett be a főbb partnerekkel szemben. Vállalatspecifikus hírek nem érkeztek, a nemzetközi hangulattal megegyezően alakult a kereskedés iránya Európában és Amerikában is.

Közölte, a magyar piacon magas forgalomban zajlott a kereskedés, a vezető részvényeknél az OTP, a Mol és a Richter esetében is átlag feletti volt a forgalom. Jelentős nemzetközi kitettsége miatt az OTP és a Mol jegyzése is esett.

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A Mol 82 forinttal, 1,79 százalékkal 4496 forintra csökkent, 4,8 milliárd forintos forgalomban.

82 forinttal, 1,79 százalékkal 4496 forintra csökkent, 4,8 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 1340 forinttal, 3,5 százalékkal 36 960 forintra esett, forgalmuk 29,0 milliárd forintot tett ki.

ára 1340 forinttal, 3,5 százalékkal 36 960 forintra esett, forgalmuk 29,0 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 8 forinttal, 0,28 százalékkal 2890 forintra erősödött, forgalma 837,5 millió forint volt.

árfolyama 8 forinttal, 0,28 százalékkal 2890 forintra erősödött, forgalma 837,5 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 10 forinttal, 0,07 százalékkal 13 520 forintra nőtt, a részvények forgalma 7,0 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 7911,52 ponton zárt szerdán, ez 80,16 pontos, 1 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.