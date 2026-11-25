Erős eladási hullám söpört végig szerdán az amerikai technológiai részvényeken, miközben az újabb vámfenyegetések tovább rontották a befektetői hangulatot.
Elromlott a nemzetközi hangulat: nagyot zuhant a magyar tőzsde is
Jelentős veszteséggel zárta a szerdai kereskedést a Budapesti Értéktőzsde, miután a kedvezőtlen nemzetközi piaci hangulat a magyar részvényekre is rányomta a bélyegét. A BUX közel 2 százalékos mínuszban fejezte be a napot, miközben a vezető papírok közül különösen az OTP teljesített gyengén.
A kedvezőtlen nemzetközi hangulat hatására esett a BUX - mondta Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2723,87 pontos, 1,97 százalékos csökkenéssel, 135 233,96 ponton zárt szerdán.
A részvénypiac forgalma 42,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Takács András hozzátette, a rossz hangulatot ráadásul tetőzte Donald Trump amerikai elnök, aki újabb vám intézkedéseket lengetett be a főbb partnerekkel szemben. Vállalatspecifikus hírek nem érkeztek, a nemzetközi hangulattal megegyezően alakult a kereskedés iránya Európában és Amerikában is.
Közölte, a magyar piacon magas forgalomban zajlott a kereskedés, a vezető részvényeknél az OTP, a Mol és a Richter esetében is átlag feletti volt a forgalom. Jelentős nemzetközi kitettsége miatt az OTP és a Mol jegyzése is esett.
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- A Mol 82 forinttal, 1,79 százalékkal 4496 forintra csökkent, 4,8 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 1340 forinttal, 3,5 százalékkal 36 960 forintra esett, forgalmuk 29,0 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 8 forinttal, 0,28 százalékkal 2890 forintra erősödött, forgalma 837,5 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 10 forinttal, 0,07 százalékkal 13 520 forintra nőtt, a részvények forgalma 7,0 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 7911,52 ponton zárt szerdán, ez 80,16 pontos, 1 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
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