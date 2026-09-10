A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a csütörtöki kereskedés kisebb pozitív korrekcióval indulhat, a hangulat azonban továbbra is érzékeny lehet az Iránból érkező hírekre.
Fontos hírt kaptak a rendvédelmi dolgozók: erre számíthatnak a fizetéseknél
A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki, a végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg - közölte a belügyminiszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában csütörtökön.
Pósfai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, melyet a Belügyi Érdekegyeztető Tanácson már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetményalap emelését és a különböző szintek közötti differenciálást lehetővé tevő pótlékok növelését is.
A jelentős létszámhiánnyal küzdő települések, régiók esetében alkalmaznák a preferált települési pótlékot is, melyre a jogszabály ugyan lehetőséget adott, de korábban senki nem használt - tette hozzá. A politikus ösztönözné az országon belüli mobilitást is, amelyhez a szolgálati lakások és albérletek támogatási rendszerének áttekintésére van szükség.
Augusztus végén mi is megírtuk, hogy a belügyminiszter bejelentette, hogy elkészült a rendvédelmi dolgozók bérrendezését célzó javaslatcsomag. Ez a munkavállalók és a RIASZ-állomány béremelésére is kitér, emellett olyan intézkedést is tartalmaz, amely az országon belüli mobilitást segítené. A tervezet rövid, közép- és hosszú távú változtatásokkal egyaránt számol. Konkrét összegeket azonban egyelőre nem közölt a miniszter, ezekről csak a kormány végleges döntése után tudnak majd beszámolni.
Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán
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