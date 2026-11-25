Közel másfél dollárral csökkent a kőolaj ára a nemzetközi piacokon szerda reggel a keddi záróértékéhez képest.

Röviddel fél hét után az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 87,45 dolláron állt 1,53 dollár (1,61 százalék) csökkenéssel. Kedden a Brent ára 2,03 dollárral emelkedett. Egy hete szerda reggel közel 5 dollárral jegyezték magasabban.

Elemzők szerint elsősorban az olaj túlkínálatával kapcsolatos félelmek fölerősödése nyomta le a kőolaj árát szerda reggel, háttérbe szorítva a Hormuzi-szorosban hajók elleni folyamatos támadásokkal kapcsolatos aggodalmakat.