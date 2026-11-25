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Magyarország után a főváros is jó hírt kapott: megérkezett a nemzetközi hitelminősítő friss döntése
Stabilra javította az eddigi negatívról Budapest osztályzati kilátását kedden a Moody's Ratings nemzetközi hitelminősítő, emellett pedig négy magyar bank kilátását is az eddigi negatívról stabilra javította.
A kedd este Londonban bejelentett döntés közvetlen előzményeként a Moody's múlt pénteken szintén stabilra javította Magyarország "Baa2" szintű - befektetési ajánlású - szuverén besorolásának kilátását.
A Moody's a magyar főváros besorolási kilátásának javításával egy időben megerősítette Budapest hosszú futamú hazai és külső kötelezettségeinek "Ba2" - vagyis nem befektetési ajánlású, a szuverén magyar minősítésnél három fokozattal gyengébb - osztályzatát, valamint "ba2"-es alapszintű adósminőség-értékelését (Baseline Credit Assessment, BCA).
A Moody's szerint Budapest kilátásának javítását több más tényező mellett az indokolta, hogy az áprilisi országgyűlési választások óta javult a város működési környezete, és lehetőség nyílt a korábbinál konstruktívabb viszony kialakítására a kormány és a főváros között.
Ez mérsékli az intézményrendszert terhelő bizonytalanságokat, és a legutóbbi fejlemények nyomán csökkentek a rövid távú likviditási kockázatok is - áll a Moody's kedd esti elemzésében. A hitelminősítő felidézi, hogy a kormány októberben 120 milliárd forint egyszeri adományban részesítette Budapestet, de ebből 90 milliárd forint a főváros szolidaritási hozzájárulási tartozását fedezte, így Budapest hozzávetőleg 30 milliárd forintos nettó likviditási pozícióba került.
A Moody's szerint ugyanakkor Budapest likviditását továbbra is strukturális gyengeség és volatilitás jellemzi. A hitelminősítő azzal számol, hogy a főváros működési szintű teljesítménye rövid távon továbbra is gyenge marad, és ez korlátozza belső likviditásgeneráló kapacitását.
A Moody's előrejelzése szerint Budapest elsődleges üzemi szintű bevételarányos mérlegegyenlege az idén 1 százalékra, 2027-ben 2 százalékra javul, mindenekelőtt az alacsonyabb kamatköltségek, a kiadási intézkedések és tömegközlekedés finanszírozásának átalakítása miatt.
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A Moody's tavaly decemberben vonta meg Budapesttől a befektetési ajánlású minősítést, "Baa3"-ról egy fokozattal "Ba1"-re rontva az osztályzatot, majd idén márciusban egy további fokozattal a jelenleg is érvényes "Ba2"-re minősítette vissza a főváros besorolását. A márciusi újabb leminősítéshez fűzött indoklásban a Moody's felidézte, hogy az akkori kormány januárban pénzt vont el Budapesttől, miután a főváros nem teljesítette a 2026-ra megállapított szolidaritási hozzájárulás első befizetését, és ez tovább rontotta Budapest gyenge likviditási pozícióját.
A Moody's kedden négy magyar bank különböző besorolásainak kilátását is az eddigi negatívról stabilra javította. A Londonban bejelentett lépések a Raiffeisen Bank Zrt.-re, a K&H-ra, az Erste Bank Hungary Zrt.-re (EBH) és az MFB-re vonatkoznak. A "Baa2" szuverén magyar osztályzat kilátásának múlt heti stabilizálása mellett a bankok esetében egyéb tényezők is közrejátszottak: az EBH-ról a Moody's például megállapítja, hogy a bank pénzügyi alapmutatói tartósan javulnak, különösen erősödik a pénzintézet fizetőképességi profilja, emellett továbbra is megfelelő a finanszírozási és likviditási helyzete.
A K&H esetében a hitelminősítő az eddigi magasról nagyon magasra emelte a magyar pénzintézet belga tulajdonosától, a KBC Banktól várható támogatásra érvényben tartott feltételezését. A Moody's szerint ez tükrözi a K&H stratégiai fontosságát a bankcsoporton belül, tekintettel arra, hogy a magyar bank a konglomerátum egyik legnyereségesebb tagja.
A hitelminősítő mindemellett arra is számít, hogy Magyarországon az eddigieknél piacorinetáltabb szakpolitikai keretrendszer jön létre, és ez mérsékli a szabályozói környezetből eredő kockázatokat, javítva egyben a jövedelmezőség kiszámíthatóságát. A banki kilátások stabilra javítása a Raiffeisen, a K&H és az EBH egyaránt "A3" szintű hosszú távú betéti besorolására, valamint a "Baa2" besorolással nyilvántartott MFB általános megítélésére vonatkozik.
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