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Megküldte a levelét a magyar kormány Brüsszelnek: több mint 4 milliárd euró sorsa a tét
A magyar kormány hivatalosan is benyújtotta az Európai Bizottságnak a jogállamisági eljárás lezárásához szükséges értesítést. Ezzel a lépéssel megnyílhat az út a korábban befagyasztott, 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítása, valamint az alapítványi egyetemeket érintő Erasmus+ és Horizont Európa programok korlátozásainak feloldása előtt.
Piotr Serafin uniós biztos szerdán bejelentette, hogy a Bizottság megkapta a magyar kormány írásos tájékoztatását a jogállamisági feltételességi eljárás ügyében - szúrta ki a Telex a politikus X-bejegyzésében.
A fejlemény egyenes következménye annak a politikai megállapodásnak, amelyet Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke idén májusban kötött a források felszabadításáról. A kabinet már augusztus végén jelezte, hogy teljesítette a helyreállítási alap előfeltételeit, amelyek szinte teljesen megegyeznek a feltételességi eljárásban elvárt intézkedésekkel.
A 2022 végén indított eljárásban három magyar operatív program kohéziós forrásainak 55 százalékát zárolták. Az eredetileg befagyasztott, 6,3 milliárd eurós összeg mostanra 4,2 milliárd euróra csökkent, miután az előző kormányzat a tárgyalások elakadása miatt 2024 és 2025 végén is véglegesen elveszített egy-egy milliárd eurót. A mostani hivatalos lépés garantálja, hogy 2026 végén ez a forrásvesztés már nem ismétlődik meg.
Az uniós eljárás egyik leghúsbavágóbb következménye a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, valamint az általuk fenntartott egyetemek kizárása volt az uniós kötelezettségvállalásokból. A helyzet rendezése régóta sürgető, hiszen a modellváltó intézmények már 2023 nyarán eurómilliós károkat szenvedtek el a Horizont Európa kutatási együttműködésekben, 2024 őszére pedig az Erasmus+ cserediákprogramok is teljesen leálltak náluk. Bár az előző vezetés megpróbálta módosítani a vonatkozó jogszabályokat, az Európai Bizottság aggályait egészen a kormányváltásig nem sikerült maradéktalanul eloszlatni.
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A hivatalos értesítés befogadását követően az Európai Bizottságnak alapesetben egy hónapja van az értékelésre és arra, hogy javaslatot tegyen a tagállami minisztereknek. A végső döntés meghozatalára a Tanácsban ülésező minisztereknek szintén egy hónap áll rendelkezésükre.
A kohéziós támogatások kifizetése jelenleg is zajlik a túlnyomórészt hazai költségvetésből előfinanszírozott projektekre, ám az érintett programok lehívási aránya még mindig elmarad a rendelkezésre álló 45 százalékos határtól. Az Európai Bizottság adatai szerint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programnál 8,3, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programnál 10,6, míg az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programnál 22,8 százalékon állnak a kifizetések.
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