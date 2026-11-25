A társadalombiztosítási rendszer stabil, így a nyugdíjkorhatár emelése egyáltalán nincs napirenden Niki Kerameusz szerint.
Nyugdíj mellett is dolgozni kényszerülsz? Íme hat részmunkaidős állás, amellyel pluszpénzt kereshetsz
Nem mindenki engedheti meg magának, hogy a nyugdíjba vonulással végleg abbahagyja a munkát: sokan anyagi okokból kénytelenek tovább dolgozni, hogy kiegészítsék a havi ellátásukat. Az idősebb korban azonban a teljes munkaidős foglalkoztatás már fizikailag és mentálisan is nagyobb megterhelést jelenthet, ezért érdemes lehet olyan lehetőségeket keresni, amelyek rugalmasabb időbeosztást kínálnak. A részmunkaidős állások nemcsak kiegészítő bevételt biztosíthatnak, hanem lehetőséget adnak arra is, hogy a nyugdíjasok a korábban megszerzett tudásukat és tapasztalataikat hasznosítsák. Egy amerikai szakértőket megszólaltató összeállítás hat olyan munkakört gyűjtött össze, amelyeket a nyugdíjasok pluszpénzt kereshetnek.
A nyugdíjkorhatár elérése nem jelenti feltétlenül azt, hogy valaki többé nem vállal munkát: sokan továbbra is szeretnének vagy kénytelenek aktívak maradni a munkaerőpiacon, a teljes állás azonban ilyen korban már megterhelő lehet, ezért egy rugalmasabb, kevesebb munkaórával járó elfoglaltság megfelelőbb választás lehet.
A részmunkaidős munkavégzés ráadásul nemcsak a pénzügyi helyzeten javíthat: a rendszeres társas kapcsolatok, az új feladatok és a mindennapi aktivitás az egészségre is kedvezően hathatnak. Az alábbiakban hat olyan részmunkaidős állást mutatunk, melyeket nyugdíjasok is végezhetnek.
Egyetemi óraadó
Akik hosszú szakmai vagy tudományos pályafutást tudhatnak maguk mögött, nyugdíjasként is továbbadhatják a megszerzett ismereteiket. Az egyetemek és főiskolák gyakran alkalmaznak óraadókat esti, hétvégi vagy online kurzusok megtartására, így a feladat nem feltétlenül igényel teljes munkaidős jelenlétet. Geoffrey Schmidt társadalombiztosítási szakértő szerint az Egyesült Államokban az intézménytől és a tantárgytól függően szemeszterenként 2000–6000 dollár is lehet az ezért járó díjazás. Magyarországon az egyetemi tanárok átlagos fizetése 2025-ben bruttó 1 002 028 forint volt havonta, amennyiben teljes állásban dolgoztak.
Idegenvezető
A helytörténet, az építészet, a gasztronómia vagy a művészetek iránt érdeklődő nyugdíjasok idegenvezetőként is kipróbálhatják magukat. A városi séták, tematikus túrák és történelmi kirándulások során a saját tapasztalataikat és ismereteiket oszthatják meg másokkal. Arianny Mercedes karrierszakértő szerint a jó idegenvezető legfontosabb tulajdonsága nem feltétlenül a lexikális tudás, hanem az, hogy érdekesen és élvezetesen tud mesélni. A teljes állású idegenvezetők átalgosan bruttó 511 248 forintot kerestek 2025-ben.
Statiszta
Azoknak, akik korábban szívesen kipróbálták volna magukat a színészetben, a statisztálás is érdekes lehetőség lehet. Filmekben és televíziós produkciókban gyakran keresnek olyan háttérszereplőket, akik például egy étterem, utca vagy rendezvény jeleneteit teszik életszerűbbé. Veronica Scarpellino coach szerint ehhez sok esetben nem szükséges színészi tapasztalat, a szereplőválogatással foglalkozó ügynökségek ugyanis kezdőket is alkalmaznak. Bár a jelentkezők megadhatják, mely napokon érnek rá, egy-egy forgatási nap akár egész napos elfoglaltságot is jelenthet. A munka rendszertelen lehet, és hosszabb várakozási időkkel is járhat, ezért elsősorban azoknak ajánlott, akiknek nem okoz gondot a változó időbeosztás.
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Ifjúsági sportmérkőzések játékvezetője
A sportot kedvelő, jó fizikai állapotban lévő nyugdíjasok gyermek- és utánpótlás-mérkőzéseken is vállalhatnak játékvezetői feladatokat. A sportág iránti korábbi érdeklődés és tapasztalat itt különösen jól jöhet, a hétvégi mérkőzések pedig a rendszeres mozgás mellett kereseti lehetőséget is kínálnak
Magántanár, korrepetitor
A hosszú évek alatt felhalmozott tudás nyugdíjasként is értékes lehet, különösen akkor, ha valaki szívesen foglalkozik fiatalokkal. A matematika, az idegen nyelvek, a természettudományok vagy akár a zene területén is lehet tanulóknak segítséget nyújtani. A 60 és 90 perces magánórák árai az utóbbi években 6000 és 10 000 forint körül mozognak.
Kutyasétáltató vagy kisállat-felügyelő
Az állatbarát nyugdíjasok számára a kutyasétáltatás és a kisállatok felügyelete is megfelelő részmunkaidős elfoglaltság lehet. A feladatok mennyisége az egyéni lehetőségekhez igazítható: valaki vállalhat néhány reggeli sétát, vagy vigyázhat csal akkor a háziállatokra, amikor azok gazdái elutaznak. Arianny Mercedes szerint ez a munka egyszerre biztosíthat bevételt, mozgást és társaságot, anélkül, hogy hagyományos munkakörnyezethez kellene alkalmazkodni.
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