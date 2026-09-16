Ha lelassul a fizetési meghagyásos eljárás és nehezebbé válik a követelések érvényesítése a tervezett átalakítások miatt.
Magyar Péter bejelentése: bosszantó díjat töröl el a kormány, rengeteg magyar mentesül a fizetés alól
Döntött a kormány, eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára fizetendő évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást. A bejelentést Magyar Péter tette közzé Facebook oldalán, állítása szerint az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozást érint.
A kamarai hozzájárulás nem azonos az önkéntes kamarai tagdíjjal. A vállalkozásoknak a kamarai rendszerbe való regisztráció mellett kellett megfizetniük az éves 5000 forintos összeget, miközben a gazdasági kamarában való tagság továbbra is önkéntes maradt.
A most bejelentett intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozást érinthet a kormány által közölt becslés szerint. Ez a teljes érintetti körrel számolva évente nagyjából 4,5 milliárd forintos befizetés megszűnését jelentené.
Az 5000 forintos hozzájárulás sorsa az elmúlt napokban már napirendre került. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium szeptember 10-én még azt közölte, hogy felülvizsgálja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával fennálló együttműködés kereteit. A tárca akkor azt jelezte, hogy a folyamat első eredményeiről a közeljövőben adnak tájékoztatást, de az 5000 forintos hozzájárulás eltörlését akoor még nem jelentették be.
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