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Bejelentették: 5 milliós gyorssegélyt ad a MÁV a mezőkövesdi vonatbalesetben megsérült fiatal nő családjának
Ötmillió forintos azonnali támogatást biztosít a MÁV-csoport annak a fiatal nőnek a családja számára, aki kedden szenvedett súlyos balesetet a mezőkövesdi vasútállomáson. A húszéves lányra leszállás közben csukódott rá a vonat ajtaja, az elinduló szerelvény pedig métereken keresztül húzta magával. A sérült továbbra is kritikus állapotban van, édesapja pedig arra kéri az embereket, hogy aki teheti, jelentkezzen véradásra. A baleset körülményeit a rendőrség és a vasúti szakemberek is vizsgálják.
Anyagi segítséget nyújt a MÁV a mezőkövesdi vasútállomáson történt súlyos balesetben megsérült fiatal nő hozzátartozóinak. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter telefonon beszélt a húszéves lány édesapjával, majd bejelentette, hogy a MÁV-csoport ötmillió forintos azonnali gyorssegélyt biztosít a családnak. A miniszter egyúttal részvétét és együttérzését fejezte ki az érintetteknek.
A baleset kedden történt, akkor a fiatal nőre leszállás közben csukódott rá a vonat ajtaja, az induló szerelvény pedig métereken keresztül vonszolta magával. A korábbi hírek szerint olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mindkét lábát amputálni kellett.
Édesapja tájékoztatása alapján a lány állapota továbbra is kritikus, és vérre van szüksége. A család ezért arra kéri az embereket, hogy aki teheti, vegyen részt véradáson. Külön a MÁV-csoport munkatársaihoz is fordultak, kérve, hogy lehetőségeikhez mérten segítsenek. A célzott véradáshoz szükséges információkat Vitézy Dávid a közösségi oldalán is közzétette.
A baleset körülményeit jelenleg több szervezet is vizsgálja. A rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV vasútbiztonsági szakemberei is részt vesznek az ügy feltárásában. Vitézy Dávid korábban az elavult vasúti járműpark problémájára is felhívta a figyelmet. Szerinte több régebbi személykocsi nem rendelkezik olyan korszerű ajtóellenőrző rendszerrel, amely biztosítaná, hogy a vonat csak az ajtók teljes bezáródása után indulhasson el. A miniszter úgy véli, egy modernebb szerelvénynél ilyen baleset nem történhetett volna meg.
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Címlapi kép: MTI/Purger Tamás
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