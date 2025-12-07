Sokan nem is sejtik, hogyan úszik el szép csendben a bankba félretett pénzük: nagy sokk jöhet, ha egyszer kiderül a teljes igazság

Komoly figyelmeztetések, sokkoló adatok és hétköznapi túlélési stratégiák is meghatározták az elmúlt napokat a magyar gazdaságban és a családok pénztárcájában. Heti összefoglalónkban egy helyen mutatjuk a legfontosabb történéseket a lakáspiactól a megtakarításokon át egészen a külföldi munkalehetőségekig.

Mozgalmas és sok szempontból sorsdöntő hét áll mögöttünk: a túlforrósodó lakáspiac kapcsán komoly figyelmeztetést adott ki a Magyar Nemzeti Bank, miközben friss adatok mutatták meg, hogyan alakulnak a nyugdíjmegtakarítások, a magyar családok pénzügyi mozgástere és a vidéki térségek helyzete.

Közben utánajártunk annak is, mennyire éri meg ma Horvátországban bevásárolni, hol lehet külföldön akár vagyonokat félretenni szezonmunkával, és milyen télre számíthatunk az idei évben.A hét cikkei egyszerre szóltak a mindennapi megélhetésről, a hosszú távú pénzügyi döntésekről és azokról a k ényszerű vagy tudatos élethelyzet-változtatásokról, amelyekre egyre többen kényszerülnek.

Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?

2025 augusztus végéig mindössze 69,7 milliárd forintot vettek ki ingatlancélra az önkéntes nyugdíjpénztárakból, ami a teljes vagyon alig 3 százaléka - derül ki az MNB friss jelentéséből. A vártnál jóval visszafogottabb igénybevétel így messze nem adott akkora lökést a lakáspiacnak, mint amire korábban számítottak. Eközben az Otthon Start Program bejelentése és indulása példátlan keresletrobbanást okozott, amely gyors áremelkedést és egyre feszültebb piaci környezetet eredményezett - az MNB arra számít, hogy év végére országos átlagban 29 százalék közelébe gyorsulhat az éves nominális lakásár-dinamika. A jegybank arra is figyelmeztet, hogy amikor az árak gyorsabban nőnek, mint amit a jövedelmek, a hitelfeltételek vagy a gazdasági fundamentumok indokolnának, a piac sérülékennyé válik egy későbbi visszaesésre - ezt szokta a köznyelv lakáspiaci buboréknak hívni. Emiatt az MNB új tőkekövetelményt is előír a bankok számára, hogy erősítse a pénzügyi rendszer ellenállóképességét.

Jó reggelt, Magyarország! Itt áll feketén-fehéren: ezért menekülnek tömegek el vidékről

Európában hatalmas különbségeket találhatunk a városi és a vidéki élet között. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése rámutat, hol a legnagyobb a társadalmi lemaradás, hol sújtja leginkább a szegénység a vidéki térségeket, és miért tartozik Magyarország azok közé az országok közé, ahol a város-vidék különbségek mélyen befolyásolják a lehetőségeket és az életminőséget.

Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban

A mai, mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg - figyelmeztet Tuli Péter. A HOLD Alapkezelő intézményi üzletágvezetője a Pénzcentrumnak adott interjúban kifejtette, szerinte „ha a világ láncai szétesnek, az inflációs nyomás nő, de eközben a régiós részvények - különösen a kis- és közepes kapitalizációjú európai piacok - akár értékes alternatívát is jelölhetnek”. De mire is érdemes figyelni a következő évek befektetési tájképe kapcsán?

Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól

Az elszabaduló infláció és a mindennapi kiadások folyamatos emelkedése bizony arra ösztönöz minket, hogy új bevásárlási lehetőségek után nézzünk. És igen: egyre több magyar háztartás a határ túloldalán keresi a kedvezőbb árakat. A horvátországi bevásárlóturizmus népszerűsége a kilencvenes évek után részben újra erősödik: sokan egy-egy jelentős akció vagy nagyobb bevásárlás reményében indulnak útnak, akik nyilvánvalóban abban bíznak, hogy így kordában tudják tartani a családi kasszát. A Pénzcentrum most útra kelt, hogy személyesen tapasztalja meg mindezt.

Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük

A Pénzcentrum felmérése szerint a magyar háztartások pénzügyi helyzete erősen széttartó, és a szakértők szerint ennek legfőbb oka az infláció tartós hatása. Süle-Szigeti Bulcsú, a Portfolio pénzügyi elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy a vagyonszerkezetben továbbra is a saját tulajdonú ingatlan dominál, miközben jelentős a vagyoni és jövedelmi egyenlőtlenség. Argyelán József, a Bankmonitor elemzője szerint a lakosság nagy része nem tudta követni az árak emelkedését, a megtakarítások döntő hányada pedig olyan formában áll, amelyet erősen kikezd az infláció. A nyugdíjasok helyzetét különösen nehézzé teszi a magasabb nyugdíjas infláció, ami a kormányzati juttatások ellenére is gyenge pénzügyi biztonságérzetet eredményezett.

Csillagászati fizetéssel keresnek mosogatókat Ausztriában a téli szezonra: még bőven vannak helyek, egy vagyont lehet így félretenni

Az osztrák síparadicsomok idén télen is kiemelkedő kereseti lehetőségeket kínálnak a magyar munkavállalóknak. A hüttékben dolgozó szakácsok, konyhai kisegítők és szobalányok a hazai bérek többszörösét is megkereshetik néhány hónap alatt. A legtöbb pozícióhoz ingyenes szállást és napi háromszori étkezést biztosítanak, így a fizetés jelentős része, vagy szint egésze megtakarítható. Bár a legtöbb munkakörben szükség van minimális nyelvtudásra és korábbi tapasztalatra, a szezonális állások sokak számára még így is vonzó alternatívát jelentenek. A fizetések mellett a hegyekben eltöltött hónapok különleges élményt kínálnak, ám a szezon megterhelő tempója mindenképpen felkészültséget igényel.

Elárulta a vezető meteorológus: milyen tél lesz az idei, erre kell készülnünk Magyarországon

Az idei tél korán és erőteljesen indulhat, főként Észak-Amerikában, míg Európában bizonytalanabb a helyzet, de a poláris örvény meggyengülése miatt nálunk is megnőhet a hirtelen lehűlések és télies fordulatok esélye. A klímaváltozás hatásai, a szélsőséges időjárási események gyakoribbá válása és az előrejelzések pontosságának kihívásai mindennapjainkban is egyre nagyobb szerepet kapnak. Erről beszélt Nagy-Kurunczi Rita, az Időkép vezető meteorológusa, aki szerint a modern technológiák és a civil észlelők közreműködése új távlatokat nyit a szakmában, miközben a társadalmi elvárások folyamatosan nőnek.

Nyugdíj mellett keresi rommá magát a kiégett autószerelő: 33 év után váltott melót, bejött neki

A karrierváltás ma már egyre gyakoribb jelenség, viszont a a folyamat sosem könnyű: sok esetben új készségeket kell elsajátítani, képzéseken kell részt venni, és vállalni kell a bizonytalanságot is. A nehézségek sokakat tartanak vissza, de vannak szép számmal olyanok is, akik vagy kényszerből vagy tudatos döntésből új pályát választanak, és végül sikerrel is járnak. Jó példa erre az az egykori versenyautó-szerelő, aki mára – még 75 évesen is – biztosítási alkuszként dolgozik, és a szakmaváltással jelentősen magasabb jövedelmre tett szert. A Pénzcentrumon most az ő karrierváltását mutatjuk be, ezentúl pedig időről-időre jelentkezünk egy-egy pályaváltó történetével, akik mertek nagyot lépni.