A Pénzcentrum 2026. február 22.-i hírösszefoglalója
Pár óra elteltével újra csavart egyet a vámokon Donald Trump: meddig maradhat érvényben a megemelt verzió?
Az amerikai elnök közölte, hogy az előző nap bejelentett 10-ről 15 százalékra emeli az új globális vámtételt.
Donald Trump a Truth Social nevű közösségi platformján jelentette be az új vámtarifát, amely a világ összes országára érvényes.
Az elnök közölte: "alaposan, részletekbe menően és teljesen megvizsgálta" a legfelsőbb bíróság pénteken kiadott "nevetséges, rosszul megfogalmazott és rendkívül Amerika-ellenes" határozatát a vámokról. A bejegyzésből kiderül, hogy 10-ről "azonnali hatállyal a teljes mértékben engedélyezett és törvényileg tesztelt" 15 százalékra emeli a globális vámtételt világszerte az összes országra vonatkozóan, amelyek közül sokan "évtizedeken keresztül, mindenféle megtorlás nélkül lehúzták az Egyesült Államokat".
Az elnök pénteken írt alá rendeletet egy új, 10 százalékos globális vám bevezetéséről február 24-i hatállyal, miután a legfelsőbb bíróság érvénytelenítette a gazdasági vészhelyzet tavalyi kihirdetésére alapozott korábbi magas viszonossági vámokat.
Most utalt arra, hogy az új globális vám átmeneti jellegű, addig lesz érvényben, ameddig hosszú távú megoldás nem születik a vámrendszerre. "A következő néhány rövid hónap során a Trump-adminisztráció meghatározza és kiadja az új, jogilag elfogadható vámokat" - írta.
Donald Trump már pénteki sajtótájékoztatóján közölte, hogy alternatív eszközökkel fog élni a megsemmisített vámok pótlására. Azt is közölte, hogy a kereskedelmi törvény egy másik cikkelye alapján vizsgálatok indulnak egyes országok és vállalatok lehetséges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatát illetően, az ilyen lépések megakadályozása érdekében.
A globális vámtétel kihirdetését a Fehér Ház tájékoztatása szerint az elnök egy 1974-es kereskedelmi törvényre alapozza, amely lehetővé teszi az importvámok emelését elnöki jogkörben 150 napig. Ennél hosszabb időre viszont már szükség van a törvényhozás jóváhagyására is.
Az elnök tavaly áprilisban gazdasági vészhelyzetre hivatkozva mutatta be az Egyesült Államok új vámrendszerét, amely megemelt vámtételekről szól, számos ország esetében külön megállapítva azokat úgynevezett "viszonossági" alapon. A legfelsőbb bíróság azonban pénteken 6-3 arányban úgy döntött, hogy az elnök a vámok kivetésekor nem használhatja hivatkozási alapként a veszélyhelyzetek kihirdetéséről szóló törvényi felhatalmazást.
Donald Trump sajtótájékoztatóján bírálta a legfelsőbb bíróság azon tagjait, akik támogatták az adminisztráció gazdaságpolitikájának egyik meghatározó elemeként tekintett vámtörvény megsemmisítését, és "szégyennek" nevezte a döntésüket.
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
Az ország adósságpályája immár fenntarthatatlan, az államháztartási hiány pedig krónikussá vált, miközben az állam jelentős tartozásokat halmozott fel a hitelezőkkel szemben.
Bár Kanada és Mexikó átmeneti mentességet élvez az új amerikai vámintézkedések alól, a kereskedelmi konfliktus kiéleződésének veszélye nem múlt el teljesen.
Zelenszkij hónapokon át következetesen elutasította az amerikai figyelmeztetéseket.
Trump tanácsadói arra sürgetik, hogy a novemberi félidős választások előtt inkább a szavazók számára legfontosabb gazdasági kérdésekre fókuszáljon.
Szinte példátlan lépés készül a brit királyi családban: átalakítanák az öröklési rendet, mit szól ehhez III. Károly?
A brit kormány kezdeményezte András herceg – polgári nevén Andrew Mountbatten-Windsor – trónöröklési jogának megvonását.
Az azonosítatlan repülő tárgyak és a kormányzati titkolózás iránti közérdeklődés 2017-ben kapott új lendületet.
Hatalmas bejelentést tett az Európai Tanács elnöke: "nincs mese, el kell indítani Ukrajna EU-s csatlakozását!"
A magyar kormány Ukrajna uniós integrációját ellenző álláspontjára reagálva Costa felidézte: Budapest 2022-ben már hozzájárulását adta Ukrajna tagjelölti státuszához.
A két férfira egy művezető talált rá a föld alatti aknában – a mentők már csak az egyikükön tudtak segíteni.
Megnyílt Bécs első közösségi szupermarkete, a MILA nevű, szövetkezeti alapon működő élelmiszerbolt Meidlingben, a város 12. kerületében.
Az Oroszországban élő volt ukrán kormányfő szerint a NABU vizsgálata akár az elnök pozícióját is veszélybe sodorhatja.
Magyarország és Szlovákia leállította a dízelszállítást Ukrajnába, Brüsszel jövő héten egyeztet az ellátási zavarokról.
A király közölte: a törvénynek érvényesülnie kell, miközben a rendőrség aktív nyomozásról számolt be.
Súlyos kijelentést tett Oroszországról a német kancellár: ezért akarják még sokáig fenntartani az ukrajnai háborút
Merz lehetetlennek tartja a normális kapcsolatok helyreállítását Putyinnal.
A német kancellár szerint kötelező korhatárra lehet szükség a közösségi médiában a fiatalok védelme érdekében.
Ennyit Trump nagy béketervéről? Súlyos jelentés érkezett Európa csúcskémeitól az ukrajnai háború kapcsán
Több európai titkosszolgálati vezető szerint Moszkva nem érdekelt a gyors békében, a tárgyalások inkább időhúzásról szólnak.
Európai körözési listára került fel egy külföldi, volt csúcspolitikus: Magyarországon él most, menedékjoga is van
A módosítás értelmében még akkor sem adhatók ki a menedéket kapott lengyel politikusok, ha időközben magyar állampolgárságot szereznének.
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
A lengyel Orlen közölte: zavartalan az ellátás Magyarországon és Szlovákiában, sőt fokoznák az ukrán exportot.
A rendőrség egy norfolki férfit vett őrizetbe, a BBC értesülései szerint András hercegről van szó.
