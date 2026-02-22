2026. február 22. vasárnap Gerzson
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy Trump, Make America Great Again felirat a Donald Trump elnökválasztási kampánygyűlés előtt San Diego belvárosában.
Világ

Pár óra elteltével újra csavart egyet a vámokon Donald Trump: meddig maradhat érvényben a megemelt verzió?

Pénzcentrum
2026. február 22. 08:01

Az amerikai elnök közölte, hogy az előző nap bejelentett 10-ről 15 százalékra emeli az új globális vámtételt.

Donald Trump a Truth Social nevű közösségi platformján jelentette be az új vámtarifát, amely a világ összes országára érvényes.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elnök közölte: "alaposan, részletekbe menően és teljesen megvizsgálta" a legfelsőbb bíróság pénteken kiadott "nevetséges, rosszul megfogalmazott és rendkívül Amerika-ellenes" határozatát a vámokról. A bejegyzésből kiderül, hogy 10-ről "azonnali hatállyal a teljes mértékben engedélyezett és törvényileg tesztelt" 15 százalékra emeli a globális vámtételt világszerte az összes országra vonatkozóan, amelyek közül sokan "évtizedeken keresztül, mindenféle megtorlás nélkül lehúzták az Egyesült Államokat".

Az elnök pénteken írt alá rendeletet egy új, 10 százalékos globális vám bevezetéséről február 24-i hatállyal, miután a legfelsőbb bíróság érvénytelenítette a gazdasági vészhelyzet tavalyi kihirdetésére alapozott korábbi magas viszonossági vámokat.

Kapcsolódó cikkeink:

Most utalt arra, hogy az új globális vám átmeneti jellegű, addig lesz érvényben, ameddig hosszú távú megoldás nem születik a vámrendszerre. "A következő néhány rövid hónap során a Trump-adminisztráció meghatározza és kiadja az új, jogilag elfogadható vámokat" - írta.

Donald Trump már pénteki sajtótájékoztatóján közölte, hogy alternatív eszközökkel fog élni a megsemmisített vámok pótlására. Azt is közölte, hogy a kereskedelmi törvény egy másik cikkelye alapján vizsgálatok indulnak egyes országok és vállalatok lehetséges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatát illetően, az ilyen lépések megakadályozása érdekében.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A globális vámtétel kihirdetését a Fehér Ház tájékoztatása szerint az elnök egy 1974-es kereskedelmi törvényre alapozza, amely lehetővé teszi az importvámok emelését elnöki jogkörben 150 napig. Ennél hosszabb időre viszont már szükség van a törvényhozás jóváhagyására is.

Az elnök tavaly áprilisban gazdasági vészhelyzetre hivatkozva mutatta be az Egyesült Államok új vámrendszerét, amely megemelt vámtételekről szól, számos ország esetében külön megállapítva azokat úgynevezett "viszonossági" alapon. A legfelsőbb bíróság azonban pénteken 6-3 arányban úgy döntött, hogy az elnök a vámok kivetésekor nem használhatja hivatkozási alapként a veszélyhelyzetek kihirdetéséről szóló törvényi felhatalmazást.

Donald Trump sajtótájékoztatóján bírálta a legfelsőbb bíróság azon tagjait, akik támogatták az adminisztráció gazdaságpolitikájának egyik meghatározó elemeként tekintett vámtörvény megsemmisítését, és "szégyennek" nevezte a döntésüket.
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #kereskedelem #vám #világ #donald trump #politika #külkereskedelem #kereskedelmi háború #amerikai egyesült államok #vámháború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:15
08:01
07:45
07:31
06:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 22.
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
2026. február 21.
Kritikus ponthoz ért a magyar turizmus: lassan tényleg nem lesz, aki főzzön, felszolgáljon?
2026. február 21.
Íme a 2026-os tulipánszüretek első időpontjai: ennyiért szedhetsz csokrokat a legszebb helyeken
2026. február 21.
Vírusként terjed a távmunka a magyar munkahelyeken? Ismét a dolgozók lehetnek nyeregben: szívhatja a fogát sok cég
2026. február 21.
Nagyanyáink titkos magyar fűszerétől lesz igazán ízletes a zalai zsemlemártás: itt a hagyományos recept!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 22. vasárnap
Gerzson
8. hét
Február 22.
Imanap a világ éhezőiért
Február 22.
Farsangvasárnap és a "farsang farka"
Február 22.
A bűncselekmények áldozatainak napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
2
6 napja
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
3
5 napja
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
4
1 hete
Feloldana minden orosz szankciót Amerika: egyetlen dolgot kell ezért Moszkvának tennie
5
2 hete
Újabb nagyhatalom állt be Ukrajna mögé: ez mindent megváltoztathat?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjoszthatatlanság
elve a biztosítási időszakhoz kapcsolódik és a Ptk. szabálya értelmében azt mondja ki, hogy a biztosító az egész évre járó díj megfizetését követelheti, ha a biztosítási esemény bekövetkezik, kivéve, ha a felek ennél rövidebb időszakban állapodtak mg. Ennek a szabálynak a hátterét az a díjszámítási gyakorlat jelenti, amelyiknél a díjmeghatározás alapja az évi átlagos kockázat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 22. 06:07
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
Pénzcentrum  |  2026. február 21. 19:20
Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. játékhéten
Agrárszektor  |  2026. február 22. 05:58
Új őrület terjed a gazdák között: egyre többen termelnek így a földeken
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel