Térképen Magyarország halálútjai: döbbenet, milyen sokan halnak meg ezeken a gyorsforgalmikon

Európában továbbra is kiemelkedően magas a halálos közúti balesetek száma, és a kontinens országai között jelentős különbségek figyelhetők meg. Az Eurostat friss adatai szerint 2023-ban több mint 20 ezer ember vesztette életét az uniós utakon, miközben Kelet- és Délkelet-Európa régiói a legkockázatosabbak. Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el, ám mutatói így is kedvezőtlenebbek az EU-átlagnál, különösen a gyorshajtás és a vidéki úthálózat állapota miatt. A CHART by Pénzcentrum elemzése rámutat, hogy hazánkban új típusú baleseti mintázatok is erősödnek, ami további beavatkozásokat indokol.

Európában továbbra is jelentős kihívást jelent a közúti közlekedés biztonsága, hiszen naponta mintegy hatvan ember veszti életét közúti baleset következtében. Bár az Európai Unió az elmúlt években több közlekedésbiztonsági programot is indított, az országok közötti különbségek továbbra is kiélezettek. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése részletesen bemutatja azokat a régiókat, ahol a kockázat a legmagasabb, és rávilágít azokra a tényezőkre, amelyek a halálos balesetek számát tovább növelik.

Az Eurostat legújabb adatai szerint 2023-ban mintegy 20 600 halálos közúti baleset történt az EU-ban, ami jól mutatja, hogy a probléma uniós szinten is súlyos. A Pénzcentrum által bemutatott térkép alapján a legsötétebb foltok Kelet- és Délkelet-Európában koncentrálódnak: Bulgária több térsége, Románia egyes régiói és Görögország bizonyos részei kiugróan rossz mutatókat produkálnak. Ezzel szemben olyan területek is akadnak – például a finn Åland-szigetek vagy a spanyol Melilla –, ahol 2023-ban egyetlen halálos balesetet sem regisztráltak. A különbségek mögött infrastruktúrahiány, hosszabb mentési idők és a szabályok gyakori megszegése áll.

Magyarország helyzete az uniós átlaghoz képest kedvezőtlen, ugyanakkor nem tartozik a legkritikusabb térségek közé. Hazánk a halálos balesetek számát tekintve a középmezőnyben helyezkedik el, ám a tendenciák továbbra is figyelmeztetőek. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint ebben szerepet játszik a gyorshajtás magas aránya, a vidéki úthálózat gyenge állapota, az országos utak túlterheltsége és a gyalogosvédelmi hiányosságok. Emellett egyre több olyan új típusú baleset jelenik meg, amely a közlekedők változó szokásaival függ össze.

A balesetek földrajzi megoszlása élesen kirajzolódó mintázatot mutat Európában. A legtöbb ütközés Franciaország, Észak-Olaszország, Belgium és Dél-Németország nagy forgalmú térségeiben történik, ahol a közlekedési infrastruktúra állandó csúcsterhelés alatt működik. Ezek a régiók a kontinens fő közlekedési folyosóinak metszéspontjai, ami növeli a kockázatokat. Magyarországon is több olyan útvonal található, amely évről évre a legsúlyosabb baleseti statisztikákat produkálja, és ahol a közlekedők fokozott óvatossága továbbra is létfontosságú.

