2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Autóbaleset Reykjavik külvárosában, Izlandon
Autó

Térképen Magyarország halálútjai: döbbenet, milyen sokan halnak meg ezeken a gyorsforgalmikon

Jeki Gabriella
2025. december 3. 19:01

Európában továbbra is kiemelkedően magas a halálos közúti balesetek száma, és a kontinens országai között jelentős különbségek figyelhetők meg. Az Eurostat friss adatai szerint 2023-ban több mint 20 ezer ember vesztette életét az uniós utakon, miközben Kelet- és Délkelet-Európa régiói a legkockázatosabbak. Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el, ám mutatói így is kedvezőtlenebbek az EU-átlagnál, különösen a gyorshajtás és a vidéki úthálózat állapota miatt. A CHART by Pénzcentrum elemzése rámutat, hogy hazánkban új típusú baleseti mintázatok is erősödnek, ami további beavatkozásokat indokol.

Európában továbbra is jelentős kihívást jelent a közúti közlekedés biztonsága, hiszen naponta mintegy hatvan ember veszti életét közúti baleset következtében. Bár az Európai Unió az elmúlt években több közlekedésbiztonsági programot is indított, az országok közötti különbségek továbbra is kiélezettek. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése részletesen bemutatja azokat a régiókat, ahol a kockázat a legmagasabb, és rávilágít azokra a tényezőkre, amelyek a halálos balesetek számát tovább növelik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Eurostat legújabb adatai szerint 2023-ban mintegy 20 600 halálos közúti baleset történt az EU-ban, ami jól mutatja, hogy a probléma uniós szinten is súlyos. A Pénzcentrum által bemutatott térkép alapján a legsötétebb foltok Kelet- és Délkelet-Európában koncentrálódnak: Bulgária több térsége, Románia egyes régiói és Görögország bizonyos részei kiugróan rossz mutatókat produkálnak. Ezzel szemben olyan területek is akadnak – például a finn Åland-szigetek vagy a spanyol Melilla –, ahol 2023-ban egyetlen halálos balesetet sem regisztráltak. A különbségek mögött infrastruktúrahiány, hosszabb mentési idők és a szabályok gyakori megszegése áll.

Magyarország helyzete az uniós átlaghoz képest kedvezőtlen, ugyanakkor nem tartozik a legkritikusabb térségek közé. Hazánk a halálos balesetek számát tekintve a középmezőnyben helyezkedik el, ám a tendenciák továbbra is figyelmeztetőek. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint ebben szerepet játszik a gyorshajtás magas aránya, a vidéki úthálózat gyenge állapota, az országos utak túlterheltsége és a gyalogosvédelmi hiányosságok. Emellett egyre több olyan új típusú baleset jelenik meg, amely a közlekedők változó szokásaival függ össze.

A balesetek földrajzi megoszlása élesen kirajzolódó mintázatot mutat Európában. A legtöbb ütközés Franciaország, Észak-Olaszország, Belgium és Dél-Németország nagy forgalmú térségeiben történik, ahol a közlekedési infrastruktúra állandó csúcsterhelés alatt működik. Ezek a régiók a kontinens fő közlekedési folyosóinak metszéspontjai, ami növeli a kockázatokat. Magyarországon is több olyan útvonal található, amely évről évre a legsúlyosabb baleseti statisztikákat produkálja, és ahol a közlekedők fokozott óvatossága továbbra is létfontosságú.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Megrendítő adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #autópálya #gyorshajtás #magyarország #európai unió #karambol #eurostat #statisztika #infrastruktúra #közlekedési baleset #közúti baleset #halálos baleset #balesetek #közlekedésbiztonság #CHART by Pénzcentrum

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:10
19:01
18:47
18:30
18:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 3.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 3.
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
2025. december 3.
Fájó fordulópont jöhet a háborúban: mi lesz Ukrajnával Donald Trump látványos hátraarca után?
2025. december 3.
Durva, ami kiderült a milliókat fojtogató gazdasági válságról: ezzel nagyon kevesen számolnak, amikor beüt a krach
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 3. szerda
Ferenc, Olívia
49. hét
December 3.
A fogyatékos emberek világnapja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
2
1 hete
Most érkezett! Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja: itt vannak a részletek
3
1 hónapja
Itt a szigorítás a jogosítványoknál: könnyű elhasalni a teszten, sok idős bukhatja el emiatt a jogsiját
4
4 hete
Kiderült, ezek most a leglopottabb autók Magyarországon: szabályosan vadásznak rájuk a bűnözők
5
2 hete
Alig ismert szabályba bukhat bele sok magyar autós: erről mindenki tudjon, akinek fedélzeti kamerája van
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapbiztosítás
a legfontosabb kockázatokra kötött biztosítási szerződés, amelyhez kiegészítő biztosítások is köthetők.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 3. 18:13
Szomorú látlelet érkezett az árrésstopról: teljsen elszakadt minden a piaci logikáktól és ez nagyon sok milliárd forintba került
Pénzcentrum  |  2025. december 3. 18:05
Kvíz: Adventi utazást tervezel? Ismerd fel a híres európai karácsonyi vásárokat képek alapján!
Agrárszektor  |  2025. december 3. 18:31
Soha nem látott mélység jöhet a magyar tejiparban