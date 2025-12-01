A kulcskérdés, hogy kibírja-e a magyar gazdaság ezeket a kiadásokat.
Jó reggelt, Magyarország! Itt áll feketén-fehéren: ezért menekülnek tömegek el vidékről
Európában hatalmas különbségeket találhatunk a városi és a vidéki élet között. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése rámutat, hol a legnagyobb a társadalmi lemaradás, hol sújtja leginkább a szegénység a vidéki térségeket, és miért tartozik Magyarország azok közé az országok közé, ahol a város-vidék különbségek mélyen befolyásolják a lehetőségeket és az életminőséget.
Az Európai Unió fejlettségi adatai szerint minél nagyobb a különbség a városi és vidéki térségek társadalmi mutatói között, annál nagyobb a szegénységi kockázat is. És ez nem véletlen. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése egy rendkívül erős, 0,8-as korrelációt jelez a két jelenség között: ahol a vidék lemarad, ott a nélkülözés is sokkal gyakoribb. Ez a trend különösen a kelet-európai országokban látványos. Bulgáriában és Romániában például hatalmas a város és vidék közötti különbség, ami egyértelműen visszaköszön a szegénységi mutatókban. Ezzel szemben Luxemburg, Ausztria és Spanyolország olyan országok, ahol a vidéki térségek gyakran még a városoknál is stabilabb társadalmi fejlődést mutatnak.
Az adatok alapján Magyarország az uniós középmezőnyben helyezkedik el. Hazánkban a városi területek gyorsabb fejlődést mutatnak, a vidéki régiók viszont lemaradásban vannak, bár nem olyan szélsőséges mértékben, mint a balkáni országokban. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb elemzése alapján a szegénység kockázata jelentősen magasabb a magyar vidéken, mint a városokban, ami összefügg a munkaerőpiaci lehetőségekkel, a szolgáltatások elérhetőségével és a helyi infrastruktúrával is.
Az igazi különbség azonban az oktatásban mutatkozik meg a városi és vidéki területek között. A CHART by Pénzcentrum az alapfokú oktatás teljesítményét is vizsgálta a városi, kisvárosi és vidéki térségekben. Eszerint Nyugat-Európában, például Észtországban, a vidéki iskolák is az uniós átlag felett teljesítenek, és szinte alig mutatható ki különbség a településtípusok között. Magyarország azonban szembemegy ezzel a trenddel. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint hazánk az egyik olyan ország, ahol a legnagyobb a különbség a városi és vidéki iskolák teljesítménye között. Ráadásul a jövedelmi egyenlőtlenségek is rekordszintre emelkedtek Magyarországon.
Látványos adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,67 forintról 380,70 forintra csökkent 18 órakor.
2025 III. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 1,4%-kal bővült, importja 4,1%-kal mérséklődött.
A kivitel volumene 3,1%-kal alacsonyabb, a behozatalé 1,1%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál.
Javult a magyarok életszínvonala az elmúlt évben, de a lakosság 45 százaléka még mindig havi 300 ezer forintnál kevesebb bevételből gazdálkodik.
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
Íme a Pénzcentrum legolvasottabb cikkei a 48. héten, ezek a témák foglalkoztatták leginkább az olvasókat.
A kormány jelentős költségvetési átcsoportosításokról döntött, amelyek összértéke meghaladja a százmilliárd forintot. A módosítások érintik a gyógyszertámogatást, állami beruházásokat, kulturális intézményeket és önkormányzatokat is.
A Moody's változatlanul hagyta Magyarország Baa2 szintű adósbesorolását, fenntartva a negatív kilátást, ami továbbra is a leminősítés lehetőségére figyelmeztet.
A Magyar Nemzeti Bank határozataiban tizennégy áruhiteles pénzpiaci közvetítő tevékenységi engedélyét vonta vissza.
200 millió forintos kártérítést kaphat a Jókai utcai házomlásban megsérült balerina, de veszélyben a kifizetés
A bíróság hatalmas kártérítést ítélt meg a súlyosan megsérült táncművésznek, de a felelős cégek felszámolása miatt bizonytalan, mikor jut pénzéhez.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 74,15 pontos, 0,07 százalékos emelkedéssel, 109 453,39 ponton zárt pénteken.
A külföldi megtakarítások nőnek, de a magyarok többsége nem visz pénzt külföldre, csak a leggazdagabbak diverzifikálnak.
Az amerikai dollárindex (DXY) a visszaerősödés korai jeleit mutatja, ami potenciálisan jelentős változást jelez a globális piacokon.
Elképesztő adatok érkeztek a magyarországi ivóvíz minőségéről, ezeken a településeken tilos inni belőle
Az ország ivóvízminőségének folyamatos ellenőrzését az ivóvízszolgáltatók és a népegészségügyi hatóság végzik.
Putyin szerint pragmatikus a magyar kormány hozzáállása, Orbán pedig bízik benne, hogy a friss békekezdeményezések valódi megoldást hozhatnak.
Orbán Viktor hajnali 4-kor indult Budapestről Moszkvába, ahol Putyinnal tárgyal majd.
2025 októberében az ipari termelői árak átlagosan 1,8%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál.
A jövő évi minimálbér és garantált bérminimum emelése 7–11 százalékos pluszterheket ró a munkáltatókra.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.