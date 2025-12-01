2025. december 1. hétfő Elza
2 °C Budapest
Egy városi gazda mosolyogva áll a szabad tartású karámban, miközben az egyik csirkéjét tartja.
Gazdaság

Jó reggelt, Magyarország! Itt áll feketén-fehéren: ezért menekülnek tömegek el vidékről

Jeki Gabriella
2025. december 1. 18:56

Európában hatalmas különbségeket találhatunk a városi és a vidéki élet között. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése rámutat, hol a legnagyobb a társadalmi lemaradás, hol sújtja leginkább a szegénység a vidéki térségeket, és miért tartozik Magyarország azok közé az országok közé, ahol a város-vidék különbségek mélyen befolyásolják a lehetőségeket és az életminőséget.

Az Európai Unió fejlettségi adatai szerint minél nagyobb a különbség a városi és vidéki térségek társadalmi mutatói között, annál nagyobb a szegénységi kockázat is. És ez nem véletlen. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése egy rendkívül erős, 0,8-as korrelációt jelez a két jelenség között: ahol a vidék lemarad, ott a nélkülözés is sokkal gyakoribb. Ez a trend különösen a kelet-európai országokban látványos. Bulgáriában és Romániában például hatalmas a város és vidék közötti különbség, ami egyértelműen visszaköszön a szegénységi mutatókban. Ezzel szemben Luxemburg, Ausztria és Spanyolország olyan országok, ahol a vidéki térségek gyakran még a városoknál is stabilabb társadalmi fejlődést mutatnak.

Az adatok alapján Magyarország az uniós középmezőnyben helyezkedik el. Hazánkban a városi területek gyorsabb fejlődést mutatnak, a vidéki régiók viszont lemaradásban vannak, bár nem olyan szélsőséges mértékben, mint a balkáni országokban. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb elemzése alapján a szegénység kockázata jelentősen magasabb a magyar vidéken, mint a városokban, ami összefügg a munkaerőpiaci lehetőségekkel, a szolgáltatások elérhetőségével és a helyi infrastruktúrával is.

Az igazi különbség azonban az oktatásban mutatkozik meg a városi és vidéki területek között. A CHART by Pénzcentrum az alapfokú oktatás teljesítményét is vizsgálta a városi, kisvárosi és vidéki térségekben. Eszerint Nyugat-Európában, például Észtországban, a vidéki iskolák is az uniós átlag felett teljesítenek, és szinte alig mutatható ki különbség a településtípusok között. Magyarország azonban szembemegy ezzel a trenddel. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint hazánk az egyik olyan ország, ahol a legnagyobb a különbség a városi és vidéki iskolák teljesítménye között. Ráadásul a jövedelmi egyenlőtlenségek is rekordszintre emelkedtek Magyarországon.

Látványos adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.

Címlapkép: Getty Images
#szegénység #oktatás #magyarország #európai unió #gazdaság #vidék #elemzés #társadalom #vidékfejlesztés #városiasodás #CHART by Pénzcentrum #vidéki élet

