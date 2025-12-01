Szigethalom önkormányzata bevezeti az ebrendészeti hozzájárulást, amely alól mentesülnek az ivartalanított kutyák tulajdonosai.
Nesze neked palackvisszaváltás: ezt bezzeg nem kötik a magyarok orrára - tényleg ennyire nem éri meg még 50 forintért sem visszavinni az üvegeket?
Miközben a klímaválság ismét a figyelem középpontjába került a COP30 klímacsúcsal, kijózanító adatokat láthatunk Európáról: 2023-ban minden egyes uniós polgárra vetítve fejenként átlagosan 35,25 kilogrammnyi műanyag csomagolóanyag-hulladék keletkezett, amelyből mindössze 14,83 kilogramm került ténylegesen újrahasznosításra. Bár ezzel párhuzamosan az EU anyagkörforgása lassan javul, még mindig messze a 2030-as célok alatt van, Magyarország pedig a rangsor végén kullog. Miközben itthon a palackvisszaváltó rendszer még mindig nem működik fennakadások nélkül, az uniós statisztikák világosan jelzik, hogy az Európai Unió - és benne Magyarország - nagyon távol áll attól, hogy esetében valóban körforgásos gazdaságról beszélhessünk.
Idén ősszel a klímaválság kérdése ismét visszatért a figyelem középpontjába: a brazíliai COP30 klímacsúcson a világ vezetői arról beszéltek, hogy az emberiség már a „veszélyzóna” határán egyensúlyoz, miközben több ország – köztük Izland – konkrét nemzetbiztonsági kockázatnak minősíti az Atlanti-óceán fő áramlatrendszerének potenciális összeomlását. A fenntarthatósági kérdések így nem csupán környezetvédelmi ügyekké váltak, hanem gazdasági, társadalmi és stratégiai kihívássá is.
Magyarországon is egyre többet foglalkozunk a témával, főleg mióta tavaly elindult a MOHU palackvisszaváltó rendszere, ami körül továbbra is sok a kérdés és a fennakadás, miközben az uniós szabályozási elvárások évről évre szigorodnak.
Ebben a feszült, változásokkal teli időszakban tette közzé az Eurostat legfrissebb újrahasznosítási és anyagkörforgási statisztikáit – amelyekből kiderül: az EU-ban lassú, de pozitív a fejlődés, Magyarország viszont továbbra is az utolsók között kullog, ha a fenntarthatóságról van szó.
Alig körforgásos az EU gazdasága
A legfrissebb adatok szerint az EU anyagkörforgási rátája 2024-ben mindössze 12,2 százalék volt, ami ugyan minimális, 0,1 százalékpontos javulást jelent az előző évhez képest, de továbbra is nagyon távol áll a 2030-ra kitűzött, majdnem kétszer magasabb – 23 százalékos – célértéktől. A tagállamok közötti különbségek hatalmasak: míg Hollandia 32,7 százalékos értékkel messze az élen jár, valamint Belgium (22,7 százalék) és Olaszország (21,6 százalék) is jóval az uniós átlag fölött teljesít, addig a lista végén helyet foglaló Románia (1,3 százalék), Írország vagy Finnország (2 százalék) és Portugália (3 százalék) jelentősen alacsonyabb körforgási arányt tud felmutatni.
A körforgás mértéke azonban nemcsak országonként, hanem anyagfajtánként is jelentősen eltér. Az egész Unió tekintetében a fémérceket például jóval magasabb, 23,4 százalékos arányban hasznosítják újra, míg a nemfémes ásványok 14,3 százalékon, a biomassza 9,9 százalékon áll, a fosszilis energiahordozók körforgása pedig mindössze 3,8 százalékot ér el.
A 2015 és 2024 közötti időszakban összességében pozitív a trend, hiszen 21 tagállam javított a mutatóján, köztük Málta (+14 százalékpont), Észtország (+ 9,1 százalékpont), Csehország (+7,9 százalékpont), Szlovákia (+7,2 százalékpont) és Hollandia (+5,3 százalékpont) hozta a legnagyobb növekedést. Ezzel szemben 6 tagállam visszaesést szenvedett el, közülük a legtöbbet Lengyelország (-4,2 százalékpont) és Finnország (-3,2 százalékpont).
Magyarország esetében azt látjuk, hogy 2024-ben ugyan csak az EU-s középmezőny második felében kaptunk helyet 2024-ben a 7,3 százalékos anyagkörforgással, az egy évvel korábbi adatokhoz képest 5 százalékpontos növekedést mutatott a hazai érték.
Az adatok összességében azt jelzik, hogy bár az EU egyre több anyagot hasznosít újra, a teljes körforgás még messze nem valósul meg.
Miért nem lesz körforgás attól, hogy újrahasznosítunk?
Az újrahasznosítás önmagában nem garantálja az anyagkörforgást, és ez az, ahol a rendszer gyenge pontjai a leginkább láthatóvá válnak. Az EU-ban ma rengeteg olyan hulladék kerül begyűjtésre és feldolgozásra, amely végül mégsem tér vissza a termelési láncba. Ennek gyakran az az oka, hogy az újrahasznosított alapanyag minősége nem felel meg az ipari elvárásoknak, vagy egyszerűen nincs meg hozzá a megfelelő piaci kereslet. A másik nagy problémát a tagállamok közötti infrastruktúra-különbségek jelentik: a gyűjtési rendszerek, a válogatási technológia, a logisztika és az újrafeldolgozó kapacitások egyenetlensége miatt az egyes országok teljesítménye között akár tízszeres eltérés is előfordulhat.
A gazdasági ösztönzők hiánya szintén akadályozza a körforgás növelését. Sok helyen nem kötelező bizonyos arányban újrahasznosított anyagot felhasználni a gyártásban, így a vállalatok gyakran a könnyebben elérhető, olcsóbb és homogénebb minőségű primer alapanyagok mellett döntenek. Mindez különösen látványosan jelenik meg a műanyagok esetében, ahol a feldolgozott hulladék jó része még mindig nem tér vissza a gazdaságba.
Műanyagsokk Európában – kicsit javul, de még mindig hatalmas a probléma
A műanyag csomagolóanyagok terén az EU hosszú távon ugyan javuló képet mutat, de a helyzet továbbra is aggasztó. 2023-ban minden egyes uniós polgárra vetítve fejenként átlagosan 35,25 kilogrammnyi műanyag csomagolóanyag-hulladék keletkezett, amelyből mindössze 14,83 kilogramm került ténylegesen újrahasznosításra. Ez nagyjából 42,1 százalékos újrahasznosítási arányt jelent – valamivel többet, mint a tíz évvel korábbi 38,2 százalék, de távolról sem elegendőt ahhoz, hogy a műanyagkörforgás érdemben működjön.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az országok közötti különbségek ezen a területen is kiugróak. Belgium (59,5 százalék), Lettország (59,2 százalék) és Szlovákia (54,1 százalék) számít a legsikeresebb műanyag-újrahasznosítónak, míg a lista végén szereplő
Magyarország mindössze 23 százalékos aránnyal az EU leggyengébben teljesítő tagállama a mutatóban.
Franciaország (25,7 százalék) és Ausztria (26,9 százalék) sem sokkal jobb, de a magyar eredmény így is tartós lemaradásról árulkodik.
A műanyagok esetében tehát hiába javul az újrahasznosítás évről évre, a körforgás még mindig csak részben valósul meg – és Magyarország ebben a versenyben jelenleg a mezőny végén kullog.
Magyarország: sok fejlesztés indult, mégsincs jelentős előrelépés
Bár az elmúlt két évben nagy figyelem irányult a hazai hulladékgazdálkodásra és a palackvisszaváltásra, a friss adatok alapján egyelőre nem látszik áttörés. A műanyag újrahasznosítás továbbra is alacsony, a gyűjtési és válogatási rendszerek hatékonysága sok helyen elmarad az uniós elvárásoktól, és az ipari szereplők közül is kevesen használnak jelentős mennyiségű másodlagos műanyag-alapanyagot. A palackvisszaváltási (REpont) rendszer bevezetése ugyan jelentős lépés volt, a gyakorlatban még mindig sok a fennakadás: számos üzletben kevés az automata, a gépek lassúak vagy éppen nem fogadják el a csomagolásokat, ami visszaveti a lakosság kedvét és bizalmát.
A MOHU az elmúlt hónapokban több fejlesztést is bejelentett, például új automaták telepítését, kapacitásbővítést és egységesebb díjszabást, ám ezek hatása egyelőre nem mutatkozik meg a statisztikákban. Hiába a sok ígért változás, úgy tűnik, a rendszer még nem érte el azt a hatékonysági szintet, amely valóban elmozdítaná a hazai újrahasznosítási mutatókat.
Lassú a javulás – és fogy az idő a 2030-as célokig
Uniós szinten ugyan lassú, de egyértelműen pozitív trend rajzolódik ki: több országban csökkent a keletkező hulladék mennyisége, javult a szelektálás minősége, az újrahasznosítási arány pedig évről évre emelkedik. A körforgás azonban ennél jóval komplexebb kérdés, így még messze vagyunk attól, hogy Európa termelése ténylegesen nagy arányban másodlagos alapanyagokra támaszkodjon. A jelenlegi ütemben az EU nehezen fogja elérni a 2030-as célokat, Magyarország pedig még inkább lemaradásban van.
Ahhoz, hogy az európai és a hazai rendszer valóban „körforgásos” legyen, érdemi és gyors beavatkozásra van szükség. A szakértők szerint nem lehet tovább kerülni olyan eszközöket, mint a kötelező iparági visszaforgatási kvóták, a hatékonyabb gazdasági ösztönzők, a hulladékfeldolgozó kapacitások masszív bővítése vagy a lakossági gyűjtési rendszerek modernizálása. Magyarországon mindez különösen sürgető lenne, hiszen a jelenlegi mutatók alapján a következő években radikális lépések nélkül nemhogy a célokat nem érjük el, de tovább mélyülhet a lemaradásunk az EU átlagához képest.
Egy friss felmérésből kiderült, hogy saját célra, vidéken és használt házat venne az átlagos Otthon Start-felhasználó.
Harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben a Sajó folyón, míg a Tarna vízfolyáson elsőfokú készültséget rendeltek el.
A bérleti díjak lassuló emelkedése ellenére is vonzó befektetés maradhat a lakásvásárlás – derül ki egy friss ingatlanpiaci elemzéséből.
Egy friss, 1500 fős reprezentatív kutatás szerint a magyarok kétharmada kockázatosnak tartja az orosz energiafüggőséget.
A közszolgálati otthontámogatás széles körben elérhető lesz a közfeladatot ellátó szektor dolgozóinak, ám nem automatikusan folyósítják.
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
Budapesten 24 százalékkal drágultak a lakások egy év alatt, országos szinten pedig 20 százalékos volt az áremelkedés a legfrissebb adatok szerint.
Az elmúlt napok erős esőzése miatt gyorsan emelkedik az Ipoly vízszintje Nógrádban. Ipolytarnócon harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben.
Az Európai Unió új szabályokat fogadott el a kutyák és macskák védelmére, miközben más állatjóléti jogszabályok politikai patthelyzetbe kerültek.
Tovább mélyül a lakhatási válság Magyarországon – derül ki egy jelentésből, amely a lakáspolitikai intézkedések hatását és a lakhatás megfizethetőségének alakulását vizsgálja.
Kikapcsolási moratórium 2025-2026: most közölte az MVM, mikortól nem kapcsolják ki a rezsitartozóknál a gázt, áramot
2025. november 29. és 2026. január 6. között kikapcsolási moratóriumot hirdet lakossági ügyfelei számára az MVM.
Itt a bejelentés, kiterjesztik az Otthon Startot: 2026-tól már gyakorlatilag bármit lehet venni vele
A kormány 2026. január elsejétől kiterjeszti az Otthon Start programot a külterületi ingatlanokra is.
Az országgyűlési egyéni választókerületek területi beosztása az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 1. és 2. számú melléklete alapján történik.
Fontos változás, hogy házastársak esetében, ha mindketten jogosultak a támogatásra, akkor ugyanarra a lakáskölcsön-szerződésre is igényelhetik azt.
A víziközmű-hálózatok a létfontosságú infrastruktúra részét képezik, így az állapotuk közvetlenül hat a lakosság ellátásbiztonságára.
Már a középosztálynak sem álom egy ilyen luxuslakás? Ezt a környéket rohanták meg most az Otthon Start-felvevők
A szakértő várakozásai szerint az elkövetkező hónapokban jelentősebb változás már nem történik a balatoni ingatlanpiacon.
Magyarország akkor tudja erősíteni kiemelkedő napenergia-pozícióját, ha célzott programok támogatják a decentralizált, lakossági és ipari energiatermelés további bővülését.
Földrajzi eloszlásuk alapján az alföldi térségek és vármegyék lehetnek az intézkedés legnagyobb nyertesei.
Rengeteg magyar elégelte meg a méregdrága rezsiárakat: asztalra csaptak a fogyasztók, tüntetést szerveznek
A kedvező összképet árnyalja, hogy a rendszerhasználati díjak kifejezetten magasak Magyarországon.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.