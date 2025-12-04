2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
8 °C Budapest
HRCENTRUM

Fusi melók, amikkel otthonról is megduplázhatod a fizetésed: még 2025-ben is bőven megéri belevágni

Pénzcentrum
2025. december 4. 16:05

A részmunkaidős távmunkák egyre népszerűbbek: sokan a rugalmas időbeosztást, mások a kiegészítő jövedelmet vagy éppen a karrierváltás lehetőségét keresik bennük. A FlexJobs friss elemzése megmutatja, mely iparágak és munkakörök iránt nőtt meg leginkább az érdeklődés, és miért vonzóak ezek a pozíciók a munkavállalók számára.

Toni Frana, a FlexJobs karrierszakértője szerint a részmunkaidős állások azért is nagyon népszerűek, mert remek lehetőség kínálnak arra, hogy a munkavállaló továbbképezze magát, valamint hogy feltérképezze a karrierlehetőségeket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Ha fejleszteni szeretnéd a készségeidet, vagy szeretnél kipróbálni valami újat, a részmunkaidős állás jó lehetőséget ad arra, hogy ezt megtedd anélkül, hogy teljes munkaidőben elköteleznéd magad” – mutatott rá.

Természetesen egy másik fontos motivációs tényező a pénz: a FlexJobs márciusban készült jelentése szerint a munkavállalók 61%-a állítja, hogy mellékállással jól ki tudja egészíti a fő jövedelmét.

Kapcsolódó cikkeink:

A FlexJobs január és július között több mint 60 000 vállalat álláshirdetéseit elemezte adatbázisában. A listán szereplő minden pozíció heti 30–35 óránál kevesebb munkát igényel, és lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy bárhonnan dolgozzanak, ahol van internetkapcsolat.

A FlexJobs felmérése szerint a részmunkaidős távmunkát kínáló három legnépszerűbb iparág az oktatás, az egészségügy, valamint a projektmenedzsment, a legnépszerűbb munkakörök pedig a következők:

  • Terapeuta
  • Karrier tanácsadó
  • Grafikus
  • Fordító
  • Adminisztratív asszisztens
  • Ügyfélszolgálatos
  • Szövegíró
  • Videószerkesztő
  • Marketing szakember

Az adminisztratív, az egészségügyi és a projektmenedzsmenthez köthető pozíciók növekedtek a leginkább az előző évhez képest: ezekben az iparágakban a részmunkaidős távmunkák száma 27%-kal nőtt az elmúlt évhez képest.

Frana elmélete szerint a távegészségügyi szolgáltatások a koronavírus járvány alatt terjedtek el igazán, és ez vezetett például a távterápia jelenlegi népszerűségéhez.

A kreatív, „számítógép-alapú” munkakörök, mint a szövegírás és a grafikai munkák, szintén jól illeszkednek a részmunkaidős, távmunkás struktúrához – mondta Frana.  „A vállalat vagy az ügyfél igényeitől függően ez a fajta munka szabadúszóként, szerződéses alapon vagy alkalmazottként is végezhető” – tette hozzá.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A rugalmasságon és a kiegészítő jövedelmen túl számos előnye van a részmunkaidős, távmunkának: azok számára, akik karrierváltást terveznek, egy részmunkaidős állás megtalálása a kívánt területen remek ugródeszka lehet, de a részmunkaidős állás azoknak a teljes munkaidőben dolgozóknak is jó lehetőség, akik adósságaikat szeretnék törleszteni, vagy megtakarításaikat szeretnék gyarapítani.

A felsorolt munkák többsége meglehetősen rugalmas munkaidővel jár, ugyanakkor a teljes munkaidőben dolgozóknak érdemes átgondolniuk egyéb időbeli kötelezettségeiket, mielőtt új munkát vállalnának.

„A saját idődben tudod csinálni, de ahhoz időre is szükséged van” – hangsúlyozta Frana.

Itthon is terjed a home office – de még mindig elmaradunk Európától

A KSH adatai szerint az elmúlt néhány évben jelentősen megugrott a távmunkában dolgozó foglalkoztatottak aránya. Míg 2023 első negyedévében az alkalmanként távmunkában dolgozók száma körülbelül 180 ezer volt, addig 2025-ben az októberi adatok szerint ez a szám már 230 ezer fölé emelkedett, de a rendszeresen home office-ban dolgozók száma is emelkedést mutat. Ugyanakkor itthon még korántsem olyan eltejedt ez a munkavégzési forma, 2022-ben az alkalmanként vagy rendszeresen otthonról is dolgozók aránya Magyarországon 11% volt, az Európai Unióban viszont 22%.

Egy 2025-ben publikált kutatás szerint Magyarországon a közszférában dolgozók nagyobb arányban szeretnének több napot is otthonról dolgozni, és a globális felmérések is azt mutatják, hogy a munkavállalók több mint négyötöde előnyben részesíti a hibrid munkavégzést, és pozitív hatásként értékelik a termelékenység szempontjából is.
Címlapkép: Getty Images
