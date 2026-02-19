2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép néhány magyar forintról.
Gazdaság

Nagyon súlyos veszélyben a magyar gazdaság: ez áshatja meg a növekedés sírját a következő években?

Portfolio
2026. február 19. 08:30

Az Európai Bizottság legfrissebb elemzése szerint romlik az uniós tagországok államháztartási helyzete, és Magyarország is jelentős kockázatokkal néz szembe - írja a Portfolio.

Az Európai Bizottság évente teszi közzé a Debt Sustainability Monitor (Adósságfenntarthatósági Figyelő) című dokumentumot, amely részletesen elemzi a tagállamok államadóssági pályáit. Ez az elemzés alapozza meg a túlzottdeficit-eljárásokkal kapcsolatos döntéseket is. A dokumentum nem előrejelzést ad, hanem kivetítést: azt vizsgálja, hogyan alakulnának az adósságráták a jelenlegi gazdasági és költségvetési feltételek változatlansága, illetve további fiskális beavatkozások elmaradása esetén.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az energiaválság és a megugró védelmi kiadások miatt borítékolható volt, hogy az idei jelentés kedvezőtlen képet fest majd. A tagállamok összesített államadóssága a GDP arányában egy év alatt 82-ről 83 százalékra emelkedett, az alapforgatókönyv szerint pedig 2036-ra elérheti a 100 százalékot. A növekedést főként a 2026-tól jelentkező védelmi többletkiadások, a demográfiai változások költségei és az emelkedő kamatterhek hajtják. Az adósságdinamikát meghatározó úgynevezett hólabdahatás is kedvezőtlenre fordul: a vizsgált időszak végére számos országban az implicit kamatláb meghaladja majd a gazdasági növekedés ütemét, ami automatikusan növeli az adósságot.

A már eleve magas eladósodottságú államok közül az alapforgatókönyv szerint 2036-ra Olaszország adósságrátája 149,1, Franciaországé 144,0, Belgiumé pedig 137,4 százalékra nőhet. Görögország kivételt képez, ott 147,6-ról 123,5 százalékra mérséklődhet a mutató, bár ez még mindig kiugróan magas. A skála másik végén Dánia (13,8 százalék), Írország (20,3 százalék), Ciprus (20,1 százalék) és Luxemburg (20,1 százalék) található a vizsgált időszak végén.

Magyarország a magas kockázatú kategóriába került. Bár a Bizottság előzetesen 73,7 százalékos adósságrátával számolt 2025-re, a Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint a tényleges érték 74,9 százalék. Az alapforgatókönyv szerint hazánk államadóssága 2036-ig 102,5 százalékra emelkedik. Mivel ez meghaladja a 90 százalékos küszöbértéket, az európai módszertan szerint ez önmagában indokolja a magas kockázati besorolást.

Hasonló tendencia figyelhető meg több más tagállamnál is: 2036-ig Németország adósságrátája 63,5-ről 91,0 százalékra, Ausztriáé 81,4-ről 102,0-re, Lengyelországé 59,5-ről 106,8-ra, Szlovákiáé 61,9-ről 101,2-re, Finnországé pedig 88,1-ről 113,9 százalékra emelkedhet.

A finanszírozási kockázatoknál a bruttó finanszírozási igény (Gross Financing Needs – GFN) szintje a mérvadó, ahol a GDP 16 százaléka feletti érték számít magasnak. 2025-ben Belgium, Spanyolország, Franciaország, Olaszország és Finnország tartozik ebbe a veszélyeztetett csoportba. Magyarország mutatója 2025-ben várhatóan 14,9 százalék lesz, ami 2026-ra 15,2 százalékra nő, majd 2027-ben 14,3 százalékra mérséklődik. Bár ez a kritikus határ alatt marad, a finanszírozási szükséglet mértéke így is jelentős.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Bár a legtöbb tagállam alacsony vagy közepes kockázati besorolást kapott, Belgium, Luxemburg, Málta, Szlovénia, Szlovákia és Magyarország hosszú távon magas kockázatúnak számít. Ennek oka a demográfiai kiadások várható megugrása és a kedvezőtlen induló költségvetési pozíció. Magyarország esetében az S2 mutató alapján a GDP 6,7 százalékának megfelelő azonnali és tartós kiigazításra lenne szükség 2027-től a stabilizációhoz. Az S1 mutató szerint 5,3 százalékos szigorítás kellene ahhoz, hogy 2070-re elérjük a 60 százalékos adósságszintet.

Uniós összevetésben a magyar adósságpálya nem tér el drasztikusan a leginkább eladósodott államokétól, ám a trend egyértelműen emelkedő. A jelentés nem fogalmaz meg politikai értékítéletet, csupán a számok nyelvén figyelmeztet: a jelenlegi feltételek mellett az adósságpálya nem stabilizálódik magától, a fenntarthatóság a jövőbeli költségvetési döntéseken múlik.

A dokumentum legfontosabb tanulsága, hogy az Európai Unió komoly költségvetési kihívás előtt áll. Ellentétben a 2010-es évek közepe és a világjárvány közötti kedvező időszakkal, a mostani gazdasági környezetben az adósságpályák nem rendeződnek automatikusan. A kamatkiadások GDP-arányos növekedése, a tartósan magas védelmi költségek és a demográfiai terhek folyamatos nyomást helyeznek a költségvetésekre. A Bizottság nem azonnali válságot, hanem a fiskális mozgástér fokozatos szűkülését vetíti előre, ami a sorozatos válságok után különösen aggasztóvá teszi a rendszerek sérülékenységét egy esetleges újabb külső sokk esetén.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #államadósság #európai bizottság #költségvetés #gazdaság #eu #gdp #magyar nemzeti bank #államháztartás #védelmi kiadások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:55
09:46
09:41
09:34
09:29
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 18. 16:50
Jönnek az Otthon Start-lakótelepek: ezekben a rozsdaövezetekben épülnek  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. február 19. 05:10
Megszűnik az ATV-n is látható Europeo - A Deutsche Welle 21 millió eurós megszorítócsomagot jelentett be
A német közszolgálati nemzetközi műsorszolgáltató, a Deutsche Welle (DW) 21 millió eurós költségcsök...
Bankmonitor  |  2026. február 18. 11:48
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfo...
iO Charts  |  2026. február 17. 19:38
Amazon (AMZN): a digitális gazdaság svájci bicskája
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Nem tudom, tisztában vagytok-e vele, de egy alapos fundamentális...
Holdblog  |  2026. február 17. 08:00
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 19.
Brutál bezárási hullám indult el: sorra tűnnek el az ikonikus éttermek, sokan siratják kedvencüket
2026. február 18.
A 100 az új 60: megvan a hosszú élet titka, de csak a magyar elitnek jár a "kezelés"
2026. február 18.
Nyakunkon egy demográfiai katasztrófa: ha ez megtörténik, óriási változások jönnek a világban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 19. csütörtök
Zsuzsanna
8. hét
Február 19.
Torkos csütörtök
Február 19.
A magyar ápolók napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Itt a hidegzuhany a vagyonadó kapcsán: sokkal többeket érinthet, mint eddig gondoltuk
2
1 hete
Kiadta a riasztást a ONE, újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: így nullázzák le a bankszámládat egy pillanat alatt
3
2 hete
Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak
4
3 napja
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
5
6 napja
Nesze neked keleti nyitás: Magyarországnak csak ennyi jött össze az elmúlt években
PÉNZÜGYI KISOKOS
Virtuális kártya
egy olyan, kizárólag internetes vásárlásra használható bankkártya, amelyhez PIN kód nem kapcsolódik. Biztonságos, mivel a kártyához alapesetben 1 Ft napi vásárlási limit kapcsolódik, így a vásárlást a Bank csak akkor engedélyezi, amikor a limit összegét megemeled. A napi limit összegét kizárólag Te tudod módosítani telebankon keresztül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 07:42
Egy vezeték sérült meg a debreceni akkugyárban: megszólalt a katasztrófavédelem
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 07:12
Durva havazás csaphat le több megyére: mutatjuk, hol kell várni az égi áldást
Agrárszektor  |  2026. február 19. 09:02
Jól bevásárolnak az oroszok ebből a zöldségből: kemény, mit terveznek
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel